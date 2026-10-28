Les Lakers rattrapés par leurs lacunes défensives face à Portland

Pour la première fois de la saison, l’attaque n’a pas suffi aux Lakers pour s’en sortir. Malgré un Luka Doncic encore de gala, à 41 points et 9 passes décisives, Los Angeles a concédé 136 points en 48 minutes et, par la même occasion, son premier revers de l’année (129-136).

La faute à des errements défensifs bien trop importants. Le premier rideau des Lakers a ainsi souvent été transpercé par un Ja Morant virevoltant, qui a fait beaucoup de mal aux locaux à proximité du cercle. Les aides se sont alors multipliées, et les shooteurs de Portland n’avaient plus qu’à se régaler derrière l’arc (18/36 à 3-points), à l’image d’un Toumani Camara particulièrement adroit dans l’exercice (4/5).

D’autant plus que les protégés de Micah Nori ont accéléré dans le dernier quart-temps, profitant de la désorganisation de la défense adverse pour se détacher. À eux deux, Damian Lillard et Deni Avdija ont réussi cinq tirs primés lors de cette ultime période, dont celui du numéro 0 qui a définitivement fait basculer la rencontre.

Pourtant, l’entraîneur JJ Redick avait pris ses précautions en titularisant les spécialistes défensifs Ziaire Williams et Matisse Thybulle, qui ont chacun passé plus de 20 minutes sur le parquet. Mais leur apport n’a pas suffi pour ralentir les armes offensives de Portland.

« Nous nous sommes trop souvent fait déborder en défense », a reconnu le technicien. « J’ai trouvé que nous n’avions pas suffisamment respecté notre plan de jeu et les consignes défensives propres à chaque adversaire. Je pense qu’en début de saison, ce genre de match peut parfois servir de bonne leçon, dont nous pouvons tous tirer des enseignements, aussi bien les entraîneurs que les joueurs. »

« Je n’ai pas été à la hauteur »

Des lacunes qui ne datent pas d’hier, mais qui avaient été compensées, ou du moins masquées depuis le début de saison par un Walker Kessler impérial dans la raquette. Sauf que le pivot n’a pas été aussi efficace mardi.

Battu par Morant, Avdija ou encore Jrue Holiday en pénétration, l’ancien joueur du Jazz reconnaît avoir démarré timidement. Raison pour laquelle il estime avoir une part de responsabilité dans cette première défaite.

« Personnellement, je suis fier d’être un leader défensif, mais ce soir, je n’ai pas été à la hauteur de ce rôle », a-t-il avoué. « Je dois faire un meilleur travail pour aller chercher le ballon, être plus agressif et mettre davantage de pression sur le porteur de balle. J’ai un peu retrouvé cette agressivité en deuxième mi-temps… Mais je dois montrer l’exemple dès le début du match, en étant beaucoup plus agressif. »

Une agressivité qu’il n’a justement pas assez montrée sur les écrans posés pour les arrières adverses. L’intérieur est trop souvent resté en retrait dans les situations de pick-and-roll, ce qui n’a pas permis à Los Angeles d’appliquer son plan : forcer les porteurs de balle adverses à attaquer sur leur main faible.

« Je dois être plus haut sur les écrans pour le porteur de balle. Nos rotations défensives doivent être meilleures, nous devons nous battre davantage pour traverser les écrans et éviter de nous faire complètement neutraliser par ceux-ci. Globalement, il y a encore beaucoup de progrès à faire », a-t-il ainsi analysé.

Un problème d’équilibre difficile à résoudre ?

Mais au-delà de la prestation de Walker Kessler, les Lakers pourraient être confrontés à un problème plus profond. Comme le souligne Tim « Cranjis McBasketball », analyste spécialisé dans les Lakers, Los Angeles devra constamment trouver un équilibre entre plusieurs options défensives, chacune présentant ses propres faiblesses.

En défendant sans aide supplémentaire, les Lakers risquent de devoir multiplier les rotations après les pénétrations adverses. En renforçant leur premier rideau, ils s’exposent davantage aux tirs à 3-points. Et en mobilisant davantage leur deuxième rideau, ils risquent cette fois de fragiliser leur rebond…

Autrement dit, chaque ajustement défensif peut créer une nouvelle faille ailleurs. Et face à Portland, qui a shooté à 59% de réussite tout en distribuant 30 passes décisives, les Lakers ont précisément été confrontés à ce dilemme.

Mais ils auront rapidement l’occasion de corriger le tir. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils retrouveront les Clippers, contre lesquels ils se sont déjà imposés en ce début de saison. Un premier test pour vérifier si les leçons de cette défaite ont été retenues.

« Nous allons trouver les solutions et devons rapidement passer à autre chose, puisque nous avons littéralement un autre match à disputer dans moins de 24 heures. C’est une bonne leçon à retenir. D’autant plus que notre attaque continue de bien fonctionner », a d’ailleurs conclu Walker Kessler.