À Miami, Bam Adebayo cherche sa place aux côtés de Giannis Antetokounmpo

Avec seulement 11.8 points, 7.3 rebonds, 3.5 passes et 2 interceptions de moyenne, à 40% au shoot et 17% à 3-points, Bam Adebayo souffre en ce début de saison. Et comme le Heat n’a toujours pas remporté le moindre match après quatre rencontres, les critiques commencent à se multiplier. Mais le pivot refuse de céder à la panique.

« Il ne faut pas trop réfléchir en basket. Mes tirs ne rentrent pas, mais je ne vais pas me prendre la tête avec ça », a-t-il déclaré après la défaite face à Dallas. « Cette saison, je tente juste davantage de tirs extérieurs. C’est tout. Mais comme je l’ai dit, ça va finir par tomber dedans et, quand ce sera le cas… Il y aura un vrai changement. »

Conscient que ses performances alimentent les critiques, alors que Miami réalise son pire départ depuis 2007, le triple All-Star semble même trouver une motivation supplémentaire dans cette situation.

« C’est marrant de voir à quel point les gens cherchent à faire de moi le bouc émissaire. Mais quand la dynamique va s’inverser, après toute cette énergie négative… Préparez-vous juste au moment où ça va tourner. »

« Que dira-t-on si on enchaîne dix victoires d’affilée ? »

Après neuf saisons en NBA, Bam Adebayo sait que les dynamiques peuvent rapidement s’inverser. Pas question, donc, de tirer la sonnette d’alarme dès le mois d’octobre, alors qu’il reste encore 78 rencontres à disputer. Un discours qui rejoint celui de Giannis Antetokounmpo.

« J’ai des attentes envers moi-même, sauf que les gens ont également de grandes attentes vis-à-vis de nous », a poursuivi l’intérieur du Heat. « Personnellement, je sais ce dont je suis capable, donc je ne vais pas commencer à trop réfléchir. On est à 0-4, mais je préfère que ça arrive maintenant qu’en plein milieu de la saison ou au mois d’avril. Parce que, que dira-t-on si on enchaîne une série de dix victoires d’affilée ? »

Son entraîneur, Erik Spoelstra, ne semble pas davantage préoccupé par son manque de réussite. Il estime surtout que son intérieur doit retrouver ses positions préférentielles pour redevenir efficace.

« Il a eu de bonnes positions de shoot et n’a simplement pas réussi à capitaliser dessus », a en effet expliqué le technicien floridien. « Mais je connais son tempérament et sa résilience. Nous allons travailler pour trouver un moyen de le rendre agressif pour atteindre ses zones préférentielles, où il se sent plus à l’aise. »

Une cohabitation encore à ajuster avec Giannis

Car au-delà de son adresse défaillante, Bam Adebayo doit surtout apprendre à évoluer aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Deux intérieurs qui aiment attaquer le cercle et occuper des espaces similaires, ce qui oblige le pivot du Heat à modifier certaines de ses habitudes.

« Ce n’est pas seulement lui, mais tout le monde. Chacun essaie encore de trouver ses marques et de comprendre son rôle. On fait en sorte de ne pas se marcher sur les pieds » résume le Grec.

De son côté, Davion Mitchell reconnaît également sa part de responsabilité dans les difficultés offensives de Bam Adebayo. Pour le meneur, il est essentiel de mieux accompagner son intérieur dans cette période d’adaptation.

« Je dois mieux faire pour éviter qu’il ne soit perdu pendant le match », a-t-il reconnu. « Il doit être plus agressif, mais je sais qu’il va le faire. Il cherche encore ses repères, parce que je l’ai déjà dit par le passé : Giannis et lui occupent les mêmes zones sur le terrain. Et quand Giannis est sur le parquet, il prend beaucoup de place. Bam ne peut plus occuper ces zones-là, mais il doit s’y habituer. »

Un ajustement indispensable pour permettre au Heat de profiter pleinement de son nouveau duo intérieur.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19.8 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23.3 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33.6 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33.5 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32.6 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34.6 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34.0 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34.3 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 73 32.4 44.2 31.8 77.8 2.0 8.0 10.0 3.2 1.7 1.2 1.6 0.7 20.1 2026-27 MIA 4 30.7 40.0 16.7 61.5 2.3 5.0 7.3 3.5 2.3 2.0 2.0 0.8 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.