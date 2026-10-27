Malgré le 0-4 du Heat, Giannis Antetokounmpo ne veut pas tirer la sonnette d’alarme

Battu par Dallas, Miami affiche désormais un inquiétant bilan de quatre défaites en quatre rencontres.

C’est seulement la cinquième fois de son histoire que le Heat démarre une saison régulière à 0-4, après les automnes 1988, 1994, 2003 et 2007. Et après avoir recruté Giannis Antetokounmpo l’été dernier, la franchise floridienne n’imaginait sans doute pas connaître un tel retard à l’allumage.

« Ce n’est pas le départ que l’on voulait, mais on le vit actuellement », regrette ainsi Erik Spoelstra. « Je vois à quel point les gars ont envie de bien jouer, mais ce n’est pas le cas. On doit être tenace et continuer de se battre jusqu’à traverser ce mauvais moment. »

Dans la défaite contre Dallas, Giannis Antetokounmpo a pourtant compilé un triple-double avec 29 points, 14 rebonds et 11 passes. Mais malgré ses performances individuelles, le Grec n’a toujours pas goûté à la victoire sous ses nouvelles couleurs. De quoi commencer à s’inquiéter ? Pas encore, à en croire l’ancien joueur des Bucks.

« Il y a des signes encourageants, mais il faut franchir l’obstacle »

« Parfois, on veut tellement quelque chose que ça nous paralyse. Aussi mauvaise soit cette situation, il faut respirer, se détendre et jouer au basket », explique-t-il. « On ne peut pas appuyer sur le bouton panique et se mettre à paniquer. Car sinon, ça ne serait que pire encore. On doit continuer de jouer et on va finir par trouver les solutions. Une fois qu’on aura trouvé, il ne faudra pas lâcher. Je n’aime pas le sentiment actuel, ce moment. Je vais m’en souvenir pour essayer de ne jamais le revivre. »

Avec les Hawks, les Pacers puis les Lakers au programme, Miami va rapidement devoir transformer ses bonnes intentions en victoires, sous peine de voir ce mauvais départ se transformer en véritable crise.

« On a des joueurs solides, capables d’affronter l’adversité, et collectivement, on va se regrouper et aller de l’avant », assure Erik Spoelstra. « C’est tout ce qu’on peut faire en ce moment. Personne ne va s’occuper de nos résultats, la ligue ne va pas nous sortir du pétrin. C’est donc à nous de changer les choses. Il y a des signes encourageants, mais il faut franchir l’obstacle et obtenir ce premier succès. Ensuite, on partira de ça pour avancer. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 4 31.6 55.7 30.0 62.2 3.8 5.8 9.5 5.0 3.5 1.0 3.5 0.5 28.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.