Indiana Pacers – Philadelphie 76ers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Indiana Pacers accueillent les Philadelphia 76ers au Gainbridge Fieldhouse ce mercredi 28 octobre 2026. Les Sixers abordent la rencontre avec le statut de favoris, forts d’un solide début de saison, face à une équipe d’Indiana encore en reconstruction autour du retour de Tyrese Haliburton.

Ce pronostic NBA se déroule alors que Philadelphie présente un bilan de trois victoires et une défaite, qui la place deuxième à l’Est. Indiana, avec deux victoires en quatre matchs, et neuvième de la conférence, se cherche encore avec des prestations inégales.

Indiana Pacers et Philadelphia 76ers, la forme avant le choc au Gainbridge Fieldhouse

Forme du moment Indiana Pacers 2-2 · 9e Est · à domicile D V D V D 116,5 Pts/match 115,0 Pts encaissés 113,5 Eff. offensive 112,1 Eff. défensive Philadelphia 76ers 3-1 · 2e Est · à l’extérieur D V V V D 110,0 Pts/match 107,0 Pts encaissés 105,4 Eff. offensive 102,5 Eff. défensive

Philadelphie a lancé sa saison par trois succès de suite, face aux Knicks, aux Cavaliers puis aux Bucks, avant de s’incliner dimanche à domicile contre Détroit, 93-106.

Joel Embiid avait été laissé au repos lors de cette rencontre contre les Pistons, dans le cadre de la gestion préventive de sa fasciite plantaire lors du second match d’un back-to-back. Il est toutefois désormais déclaré disponible et devrait être présent mercredi.

Indiana a affiché un parcours plus irrégulier : les Pacers se sont imposés 123-120 à La Nouvelle-Orléans puis largement 136-109 à Brooklyn, mais ont concédé deux défaites contre Dallas puis à Milwaukee, cette dernière intervenue lundi lors du second match de leur back-to-back.

Le retour de Haliburton constitue l’un des principaux sujets de ce début de saison. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, il avait manqué toute la saison 2025-26. Son début de saison a été rassurant même s’il faudra encore du temps pour retrouver celui qui avait été l’un des meilleurs joueurs avant sa grave blessure.