Tyrese Haliburton et les Pacers visent à nouveau le titre

Après avoir été privé de compétition pendant près d’un an et demi, Tyrese Haliburton savoure chaque minute passée sur un parquet. Le meneur des Pacers n’a pas encore retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques, mais ses 24 points et 10 passes face aux Nets rappellent déjà pourquoi Indiana estime pouvoir jouer les premiers rôles.

« Je suis simplement reconnaissant d’être de retour sur le terrain », confie-t-il. « Une blessure vous donne un autre point de vue sur la vie. Après être resté absent aussi longtemps, je veux apprécier chaque journée et mesurer la chance que j’ai de faire ce métier. J’aime jouer au basket, alors j’essaie de profiter de chaque instant, dans les bons comme dans les mauvais moments. »

Des jambes encore lourdes

S’il recommence à réussir certains tirs difficiles et à dicter le jeu, Tyrese Haliburton reconnaît qu’il lui faudra encore du temps pour retrouver son rythme. Malgré les séances de course et le travail cardiovasculaire effectués pendant sa rééducation, rien ne peut reproduire les exigences d’un match NBA.

« Parfois, j’ai l’impression d’avoir les jambes dans la boue », explique-t-il. « Ce n’est pas forcément le souffle qui pose problème, mais plutôt les jambes. Cela se voit sur certaines situations en isolation ou lorsque la fatigue arrive. J’essaie de jouer malgré ça et de m’accorder un peu d’indulgence. Je sais que cela prendra du temps. »

Pascal Siakam constate lui aussi que son meneur est encore en phase de reconstruction, tout en appréciant déjà son influence sur le collectif.

« Nous savons ce qu’il est capable de faire. Il va retrouver son rythme », assure le Camerounais. « Il a mis des tirs difficiles et c’était bien de revoir ça. Nous avons besoin de sa capacité à jouer le pick-and-roll, de ses passes et de tout ce qu’il apporte. C’est vraiment agréable de l’avoir de nouveau avec nous. »

Leur complicité s’est d’ailleurs illustrée face à Brooklyn, lorsque Pascal Siakam a servi son meneur pour un dunk en contre-attaque. Une action symbolique pour un joueur qui tente encore de retrouver toutes ses qualités athlétiques.

« Notre objectif est de gagner le titre »

Le retour de Tyrese Haliburton doit également permettre aux Pacers de retrouver pleinement leur identité. Lorsqu’ils limitent les pertes de balle, les joueurs d’Indiana peuvent accélérer et exprimer leur qualité en transition.

« Dès que nous perdons moins de ballons, nous pouvons courir et pratiquer notre style de jeu », souligne Pascal Siakam. « Nous avons mis davantage d’intensité et nous avons joué dans notre système. »

Les Pacers doivent toutefois composer avec les pépins physiques d’Ivica Zubac, sorti sur blessure dès le premier quart-temps. Une absence compensée par la profondeur de l’effectif, Haliburton et Siakam saluant notamment l’apport de Larry Nance Jr., précieux par son expérience, son placement et sa communication.

Car malgré les incertitudes entourant le retour en forme de leur meneur, les ambitions d’Indiana n’ont pas changé.

Tyrese Haliburton estime même que sa longue absence a conduit certains observateurs à oublier les Pacers parmi les prétendants au titre. Une situation qui ne semble pas vraiment le déranger.

« Bien sûr que les gens nous sous-estiment, mais cela fait partie du jeu. Nous sommes Indiana, nous sommes les Pacers », lance-t-il, estimant que c’est une habitude pour l’équipe. « Nous ne nous préoccupons pas des attentes extérieures. Notre objectif est de gagner le titre et nous avançons jour après jour pour y parvenir. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30.1 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 SAC/IND 77 35.0 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2022-23 IND 56 33.6 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32.2 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 33.6 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6 2026-27 IND 3 32.4 53.3 35.3 91.7 0.7 3.3 4.0 9.7 0.0 1.3 2.7 0.7 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.