Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Invaincu après quatre rencontres et deuxième de la Conférence Ouest, Oklahoma City se rend mercredi à l’American Airlines Center pour défier un Dallas encore en quête de stabilité, avec un bilan équilibré de deux succès et deux défaites. Dans ce pronostic NBA Thunder – Mavericks, la longue indisponibilité de Jalen Williams représente un frein important pour les visiteurs.

De son côté, Dusty May, arrivé sur le banc texan après la refonte de l’effectif orchestrée par Masai Ujiri, doit encore installer ses principes face à une équipe qui a remporté les trois dernières confrontations entre les deux franchises.

Forme et perspectives avant Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder

Forme du moment Oklahoma City Thunder 4-0 · 2e place, Conférence Ouest V V V V 111,3 Points/match 100,8 Points encaissés 112,4 Eff. offensive 102,0 Eff. défensive Dallas Mavericks 2-2 · 7e place, Conférence Ouest D V D V 112,3 Points/match 118,3 Points encaissés 111,7 Eff. offensive 114,9 Eff. défensive

Depuis le lancement de la saison, Mark Daigneault n’a pas encore subi le moindre revers.

Son équipe a signé quatre succès consécutifs, le dernier décroché contre Phoenix à l’issue d’un back-to-back lundi soir.

Le Thunder réalise cette performance sans Jalen Williams, ailier All-Star dont la saison est largement compromise après une luxation de la cheville et une fracture du péroné.

Cason Wallace est lui aussi absent, avec une échéance de retour comparable. Oklahoma City doit donc compenser deux pertes importantes dans sa rotation tout en conservant un bilan parfait.

Dallas, en revanche, enchaîne les hauts et les bas depuis le début de l’exercice, notamment après une défaite à domicile où sa défense a montré ses limites.

Le véritable tournant texan s’est toutefois joué hors du terrain : Masai Ujiri a pris le contrôle du club en mai, écarté Jason Kidd et choisi Dusty May, encore inexpérimenté en NBA, pour diriger un effectif refondé autour de Kyrie Irving et Cooper Flagg.

Comparatif des équipes Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks 111,3 Points/match 112,3 Mavericks +1,0 100,8 Points encaissés 118,3 Thunder -17,5 112,4 Efficacité offensive 111,7 Thunder +0,7 102,0 Efficacité défensive 114,9 Thunder -12,9 23,3 Passes décisives 25,7 Mavericks +2,4 15,0 Pertes de balle 19,0 Thunder -4,0 34,6 % Adresse à 3 points 36,4 % Mavericks +1,8 %

Sur le plan défensif, l’écart entre les deux équipes est particulièrement marqué.

Oklahoma City laisse beaucoup moins de points à ses adversaires que n’importe quelle autre franchise de la ligue, tandis que Dallas a déjà montré des failles chez lui cette saison.

Les Mavericks possèdent des indicateurs offensifs et à la passe supérieurs, grâce notamment à Cooper Flagg et Kyrie Irving. Mais ils n’ont pas encore rencontré une défense capable de les remettre réellement en difficulté.

Le Thunder se distingue aussi par une meilleure gestion du ballon, un élément déterminant face à un adversaire en reconstruction.

Mark Daigneault répartit les minutes par courtes séquences, une gestion qui a déjà prouvé son efficacité malgré l’absence de deux joueurs importants de la rotation.

Dusty May doit encore trouver la bonne répartition entre les minutes de Flagg et celles d’un banc texan fragilisé par les blessures.

Absences et infirmerie, Oklahoma City Thunder contre Dallas Mavericks

Absences Oklahoma City Thunder Jalen Williams, cheville luxée et péroné fracturé titulaire, absence de longue durée Absent Cason Wallace, labrum déchiré, opéré arrière de rotation Absent Alex Caruso, entorse à la cheville droite Incertain Nikola Topic, dos Incertain Thomas Sorber, genou Incertain Chet Holmgren, genou signalé absent face à Phoenix, hors du dernier rapport, statut à confirmer Décision de dernière minute Dallas Mavericks Caleb Martin, pouce retour attendu le 2 novembre Absent Tarik Biberovic, talon retour attendu le 2 novembre Absent Santi Aldama, genou retour attendu le 2 novembre Absent Naji Marshall, maladie Incertain Sergio de Larrea, genou Incertain Dereck Lively II, pied signalé absent face à Indiana, hors du dernier rapport, statut à confirmer Décision de dernière minute

L’infirmerie d’Oklahoma City s’est remplie en l’espace de 24 heures, Williams et Wallace devant tous deux passer par la case chirurgie, avec un retour estimé dans de très longs mois.

Caruso, Topic et Sorber restent sous la menace d’une décision de dernière minute, tandis que le cas Holmgren devra être vérifié juste avant le coup d’envoi, les informations disponibles étant contradictoires.

Dallas doit, pour sa part, se passer de trois ailiers pendant encore une semaine environ, avec Martin, Biberovic et Aldama absents. Cela prive Dusty May de profondeur dans la raquette derrière Daniel Gafford et P.J. Washington.

Marshall, de Larrea et Lively entretiennent chacun une incertitude, et un effectif déjà en pleine adaptation à un nouveau staff ne peut guère se permettre de perdre plus d’un de ces joueurs.

Washington et Gafford devront donc se relayer pour faire face au duo Hartenstein-Holmgren, habituellement très solide au rebond.

Duels clés entre le Thunder et les Mavericks

Deux meneurs de jeu, deux styles Shai Gilgeous-Alexander OKC VS Kyrie Irving DAL 27,3 Points/match 3,8 Passes/match 19,5 Points/match 2,5 Passes/match Depuis l’indisponibilité de Williams, Shai Gilgeous-Alexander doit prendre en charge une part encore plus grande du jeu offensif. Kyrie Irving, lui, est encore en pleine phase de récupération après sa rupture du ligament croisé et cherche progressivement ses repères. Bataille sous les panneaux Isaiah Hartenstein OKC VS Daniel Gafford DAL 8,5 Rebonds/match 53,3 % Adresse 5,0 Rebonds/match 57,1 % Adresse La capacité d’Hartenstein à capter les rebonds et à lancer les actions depuis le poste bas constitue un pilier du système défensif d’Oklahoma City. Dallas, déjà pénalisé par des blessures dans la raquette, n’a pas les moyens de céder sur ce terrain pour espérer la victoire. Les étincelles de deuxième année Jared McCain OKC VS Cooper Flagg DAL 11,3 Points/match 40,5 % Adresse 23,0 Points/match 60,9 % Adresse Pour sa deuxième saison en NBA, Cooper Flagg occupe désormais le rôle de première option offensive des Mavericks. Affronter la formation qui concède le moins de points de la ligue représente toutefois un examen bien plus difficile que ceux qu’il a déjà traversé.

Le volume de responsabilités confié à Gilgeous-Alexander constitue le principal levier de ce match, Oklahoma City ne possédant aucun autre créateur clairement identifié sans Jalen Williams.

Dallas a besoin que Cooper Flagg et Kyrie Irving obtiennent des paniers faciles pour rivaliser avec une défense qui n’a encore laissé aucun adversaire franchir la barre des 114 points cette saison. Le sophomore devra donc confirmer la performance réalisée à Miami, où il avait fait plier le Heat.

Paris sur les performances individuelles, Thunder – Mavericks

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 26,5 27,3 Saison pts 16,3 Présaison (3 MJ) 4 Matchs joués Depuis la blessure de Williams, il assume une part encore plus importante de l’attaque, et les Mavs n’ont pas encore démontré qu’ils pouvaient contenir un scoreur de ce niveau.. Cooper Flagg DAL Points marqués Moins de 20,5 23,0 Saison pts 19,7 Présaison (3 MJ) 2 Matchs joués Son excellent début de saison s’est construit contre deux défenses nettement moins organisées qu’Oklahoma City, qui encaisse le moins de points de toute la ligue. Kyrie Irving DAL Points marqués Moins de 18,5 19,5 Saison pts 17,5 Présaison (2 MJ) 2 Matchs joués Kyrie Irving retrouve peu à peu le rythme après son opération du genou, et il affronte ici la défense la plus solide depuis son retour.

Confrontations directes, Dallas Mavericks face à Oklahoma City Thunder

Confrontations directes Oklahoma City Thunder VS Dallas Mavericks Thunder 100-87 Mavericks Dallas Thunder 132-111 Mavericks Oklahoma City Thunder 101-94 Mavericks Dallas Mavericks 121-115 Thunder Oklahoma City

Oklahoma City a dominé les trois derniers duels face à Dallas, avec des victoires toutes obtenues par au moins dix points d’écart, hormis la plus récente : une courte victoire décrochée à Dallas en mars dernier.

Les Mavericks n’ont plus battu le Thunder depuis près de deux ans.

Ces quatre rencontres ne concernaient ni l’actuel staff de Dallas ni Cooper Flagg, ce qui les rend surtout utiles comme contexte historique plutôt que comme prédiction fiable du match de mercredi.

Pronostics pour Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder

Pronostics Écart Oklahoma City Thunder -9,5 Face à une équipe qui vient de subir 122 points sur son parquet, la meilleure défense de la ligue incarne un déséquilibre de fond, bien au-delà du simple facteur du terrain. Total Plus de 212,5 points L’attaque d’Oklahoma City et la défense perméable de Dallas devraient pousser le score au-dessus de cette ligne malgré le rythme imposé par le Thunder. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 26,5 points La charge de création qu’il porte depuis l’absence de Jalen Williams dépasse déjà sa moyenne de saison face à des défenses moins friables que celle de Dallas. Perf. joueur Kyrie Irving moins de 18,5 points Kyrie Irving a encore besoin de temps pour retrouver son niveau, et affronte ici son adversaire le plus exigeant défensivement depuis son retour. Combiné Gilgeous-Alexander plus de 26,5 points + Irving moins de 18,5 points Le scoreur numéro un d’Oklahoma City qui s’épanouit face à une défense friable, et le meneur de Dallas qui peine à retrouver son niveau, résument assez bien la physionomie attendue de ce match.

Pronostic sur le score du match Dallas Mavericks 104-114 Oklahoma City Thunder Écart de 10 points · total de 218 points

Avec la défense la plus solide de la ligue en ce début de saison, Oklahoma City possède l’arme qui devrait peser le plus lourd dans cette rencontre. Dallas, même devant son public, ne présente pas encore les garanties offensives nécessaires pour la contourner.

Le Thunder part donc logiquement favori pour décrocher une cinquième victoire d’affilée dans cette confrontation, alors même qu’il devra composer sans deux éléments essentiels de sa rotation. Un tel succès permettrait aussi de dessiner les premières contours de la hiérarchie à l’Ouest, comme le détaille notre pronostic NBA du jour.

De son côté, Dallas doit regarder au-delà du résultat : ce match constitue une nouvelle occasion d’évaluer les fondations défensives que Dusty May met en place avec un groupe encore en construction, un sujet également traité dans notre rubrique paris sportifs.