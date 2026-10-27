Cooper Flagg revient et fait plier le Heat

Blessé à l’épaule face aux Pacers, Cooper Flagg avait manqué la réception des Spurs. Mais pour son retour face au Heat, l’ancien de Duke a frappé fort avec 29 points, 11 passes, 6 rebonds, 5 interceptions et 3 contres. Surtout, il a été décisif dans le « money-time » pour offrir la victoire à Dallas.

Avant de briller dans le final, Cooper Flagg avait déjà permis aux Mavericks de revenir dans le deuxième quart-temps. Alors que Dallas accusait douze points de retard, il a inscrit sept points de suite avant de trouver PJ Washington à 3-points pour permettre aux Texans de virer en tête à la pause.

Miami s’accroche et les deux équipes restent au coude à coude jusqu’aux dernières minutes. C’est alors que le sophomore prend les choses en main. Avec seulement quatre points d’avance pour Dallas, il enchaîne cinq points !

Malgré deux ballons perdus, il se rattrape avec un tir primé, puis un contre décisif sur Andrew Wiggins, qui tentait de donner l’avantage au Heat à 31 secondes de la fin.

« Coop’ essaie de gagner. L’année dernière, il n’a pas beaucoup gagné. Il est déterminé à nous ramener à la période de l’année où nous devons jouer des matchs très importants », affirme Dusty May. « Chaque match compte beaucoup parce que ce gars est un gagnant. Regardez les actions qu’il fait, il est un cran au-dessus. Sa concentration et son attention sont aussi au-dessus et quand il en a besoin, c’est là. »

Giannis Antetokounmpo impuissant

Et Cooper Flagg n’en a pas terminé. Après son contre, il récupère le ballon et se retrouve encore face à Andrew Wiggins. Il déborde son défenseur avant d’attaquer le cercle, où Giannis Antetokounmpo tente de lui barrer la route. Mais le Grec ne peut empêcher Flagg de marquer un dernier panier pour sceller la victoire de Dallas.

« Une fois que tout le monde est en place, il faut simplement prendre l’espace disponible, aller dans la raquette et les défier à l’arceau », raconte Cooper Flagg sur cette dernière action. « J’avais confiance en ma capacité à dépasser Andrew Wiggins, à créer un avantage pour mon équipe et à prendre la bonne décision. »

Une action qui résume la prestation du ROY, capable de peser des deux côtés du terrain, mais aussi de créer. Avec ses 11 passes décisives, il a notamment montré qu’il pouvait être bien davantage qu’un simple finisseur.

« C’est tout un art de passer le premier défenseur et d’avoir la créativité nécessaire pour réussir à marquer alors que Giannis et Bam essaient de vous contrer », apprécie Dusty May. « Parfois, ils ont ramené un troisième défenseur et il a commis quelques fautes offensives, mais il a aussi fait de bonnes passes. Quand nous aurons trouvé du rythme en attaque, il va réussir à faire des matchs à 15 ou 20 passes décisives. Sans aucun doute. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33.5 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0 2026-27 DAL 3 29.9 56.5 35.7 90.0 0.0 5.3 5.3 6.3 2.7 3.7 4.0 1.7 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.