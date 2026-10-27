Taylor Jenkins n’a toujours pas fait jouer Gary Trent Jr…

Comme il n’a de nouveau pas foulé le parquet pendant la première victoire des Bucks, Gary Trent Jr. vient d’enchaîner quatre « DNP » (Did Not Play) d’affilée. S’il était blessé, ce serait évidemment logique. Mais ça n’est pas le cas. De plus, il faut rappeler qu’il a été prolongé cet été pour 64 millions de dollars sur quatre ans.

Pourquoi Taylor Jenkins se passe-t-il donc d’un joueur aussi chèrement conservé durant l’intersaison ?

« Ces discussions sur les rotations me préoccupent beaucoup au quotidien. Je tente de ne pas réagir de manière trop excessive ni trop modérée », répond le coach de Milwaukee. « Gary s’en sort très bien. On a eu des discussions franches sur la situation actuelle, dès le début de saison. Son professionnalisme est irréprochable : il est dans le groupe, se fait entendre à l’entraînement et pendant les séances vidéo. Il apporte sa contribution et reste impliqué en ce moment. Il aura sa chance prochainement. Je ne sais simplement pas quand. Je m’assure qu’il reste prêt et il peut aussi faire preuve de leadership pour les autres joueurs qui ne sont pas dans la rotation. »

Le mot tabou de cette réponse, c’est évidemment « enquête ». On ne se passe pas d’un joueur à 64 millions de dollars simplement pour des questions sportives, surtout pour un ancien de la maison et en début de saison, où chacun doit avoir sa chance, et Gary Trent Jr. le premier, puisqu’il sortait d’une des pires saisons de sa carrière.

La raison principale, c’est surtout que le contrat signé par le joueur est soumis à une enquête de la NBA. Sa revalorisation surprise a poussé la ligue à regarder de plus près, afin de vérifier que les Bucks n’ont pas promis à leur joueur d’être moins payé pendant quelques saisons avant d’être rémunéré davantage en 2026.

Les sanctions contre les Clippers, concernant le contrat caché de Kawhi Leonard, ont montré que la NBA ne tremblait pas pour punir les franchises coupables de manœuvres interdites avec les salaires des joueurs. Milwaukee sait à quoi s’en tenir et préfère sans doute ne pas mettre d’huile sur le feu. Ce qui permet, dans le même temps, à Taylor Jenkins de lancer des jeunes, Caris LeVert (32 ans) n’ayant lui aussi pas encore joué de la saison.

Gary Trent Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 15 7.4 32.0 23.8 42.9 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 2.7 2019-20 POR 61 21.8 44.4 41.8 82.2 0.4 1.2 1.6 1.0 1.5 0.8 0.3 0.3 8.9 2020-21 POR/TOR 58 31.1 40.8 38.5 78.3 0.5 2.2 2.6 1.4 1.6 1.0 0.7 0.2 15.3 2021-22 TOR 70 35.0 41.4 38.3 85.3 0.4 2.4 2.7 2.0 2.1 1.7 1.0 0.3 18.3 2022-23 TOR 66 32.1 43.3 36.9 83.9 0.5 2.2 2.6 1.6 1.5 1.6 0.8 0.2 17.4 2023-24 TOR 71 28.1 42.6 39.3 77.1 0.4 2.3 2.6 1.7 1.4 1.1 0.7 0.1 13.7 2024-25 MIL 74 25.6 43.1 41.6 84.8 0.3 2.0 2.3 1.2 1.7 1.0 0.6 0.1 11.1 2025-26 MIL 65 21.2 38.7 36.0 76.9 0.1 0.9 1.0 1.2 1.3 0.5 0.6 0.0 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.