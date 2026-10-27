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La LeBron Witness X « Halloween » prend la lumière

Publié le 27/10/2026 à 10:30 Twitter Facebook

Sneakers – La dixième chaussure signature alternative de LeBron James vient de sortir son deuxième coloris en version « Halloween », avec des touches phosphorescentes pour compléter un modèle noir… et orange.

La LeBron Witness X a bien évidemment été de la partie pour accompagner le début de saison de LeBron James sous ses nouvelles couleurs de Philadelphie. Après avoir sorti un premier coloris « White Gold », la dixième chaussure signature alternative de LeBron James, en complément de la LeBron 24, est cette fois de retour en version « Halloween ».

Nike a opté pour une tige en mesh noir assortie de finitions phosphorescentes pour briller dans l’obscurité et faire ressortir le « Swoosh » latéral, les deux premiers œillets et le motif de citrouille en mode Halloween sur le talon, avec une touche d’orange à sa base. La semelle en noire est notamment composée d’une couche de Cushlon 3.0.

En attendant la sortie de la LeBron 24, a LeBron Witness X « Halloween » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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