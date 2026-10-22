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La LeBron 24 attaque fort

Publié le 22/10/2026 à 13:14
Modifié le 22/10/2026 à 14:25 Twitter Facebook

Sneakers – La dernière chaussure signature de LeBron James a été au rendez-vous de la reprise de la saison NBA avec un coloris « Opening Night » porté spécialement par le King.

LeBron James a sorti le grand jeu pour débuter sa 24e saison en NBA avec sa nouvelle formation de Philadelphie. Impérial sur le terrain avec 14 points, 9 rebonds et 7 passes décisives dans la victoire acquise sur le parquet de New York mardi soir, le King arborait également un patch sur le torse en référence à sa 24e saison. Mais ce n’est pas tout !

Aux pieds aussi, LBJ a tenu à marquer le coup en disputant donc son premier match officiel avec sa nouvelle chaussure signature aux pieds ! La LeBron 24 avait déjà été aperçue durant l’intersaison. On l’a retrouvé cette fois dans un coloris aux tons violet flanqué d’un « Swoosh » noir aux contours en blanc pour habiller sa tige en «KingKnit» combinant deux types de mesh afin d’alléger la chaussure au maximum.

Ce coloris « Opening Night » de la LeBron 24 pourrait être un « Player Exclusive », ce qui signifie qu’il pourrait ne pas être commercialisé, pour l’instant en tout cas. La toute première LeBron 24 « Shooting Star » à investir le marché mondial est attendue pour le 17 novembre.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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