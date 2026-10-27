Ajay Mitchell, l’homme qui tombe à pic pour le Thunder

Face aux pertes de Cason Wallace et de Jalen Williams, le Thunder doit trouver de nouvelles solutions. Et Mark Daigneault sait qu’il peut compter sur Ajay Mitchell, propulsé dans le cinq de départ face aux Suns.

Ce n’est pas une découverte pour le Belge, qui avait déjà été titularisé à de multiples occasions la saison dernière. Mais pour sa première titularisation de la saison, il a frappé fort avec 30 points, son record personnel !

« Si vous regardez sa courbe d’évolution, il était déjà prêt et impactant dès son année rookie, dans une bonne équipe, avant de se blesser », rappelle Mark Daigneault. « Ensuite, il a eu une progression régulière l’année dernière, lorsque vous regardez comment il a débuté et terminé la saison. Il s’est établi comme un bon joueur, avec un brillant avenir. Ce qui me frappe le plus, c’est son engagement et ses efforts des deux côtés du terrain. »

Car Ajay Mitchell ne se contente pas d’inscrire des points. Face aux Suns, il a également distribué cinq passes décisives, pour une seule balle perdue. Le Belge a notamment envoyé Isaiah Hartenstein au « alley-oop » dans le troisième quart-temps, avant de servir Jaylin Williams à 3-points pour sceller définitivement le sort du match.

Prêt à assumer davantage de responsabilités

« Je vais faire tout ce dont l’équipe a besoin pour que nous puissions gagner », assure Ajay Mitchell. « Quand tout le monde est en forme, je dois être agressif. Toute mon attention est portée sur la manière dont je peux aider l’équipe. Avec tous les blessés, je sais que je vais devoir être encore plus agressif, mais je dois rester moi-même. »

Et ses responsabilités pourraient encore augmenter puisque le Thunder a également perdu Alex Caruso, touché à la cheville. La durée de son indisponibilité reste pour l’instant inconnue, mais Ajay Mitchell pourrait être amené à compenser une partie de son apport défensif.

Un défi supplémentaire pour le Belge, dont l’engagement physique et la capacité à peser des deux côtés du terrain séduisent déjà son entraîneur. Face aux Suns, il a notamment ajouté un contre à sa ligne de statistiques.

« Ajay a prouvé ce qu’il pouvait faire dans cette ligue », souligne Shai Gilgeous-Alexander. « Son rôle change constamment parce que nous avons des absents, mais peu importe ce qu’on lui demande, il répond présent. Si nous avons besoin de plus d’attaque, il s’en chargera. S’il faut défendre davantage, il le fera aussi. »

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16.6 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 57 25.8 48.5 34.7 87.0 0.7 2.6 3.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.3 13.6 2026-27 OKC 4 24.8 51.0 20.0 92.3 0.5 2.8 3.3 3.8 2.8 2.0 1.8 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.