San Antonio Spurs – Sacramento Kings : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Sacramento Kings se déplacent au Frost Bank Center pour affronter les San Antonio Spurs dans la nuit de mardi à mercredi à 1h00, heure française, pour la première confrontation de la saison entre les deux équipes en 2026-2027.

Sacramento reste sur trois défaites, tandis que San Antonio, finaliste NBA la saison passée, cherche encore ses marques dans un début de saison où les réglages sont encore à réaliser.

Kings et Spurs, deux débuts de saison contrastés mais fragiles

Forme du moment Sacramento Kings 0-3 · 15e à l’Ouest · extérieur D D D 109,3 Pts/match 124,0 Pts encaissés 108,0 Eff. off. 122,5 Eff. déf. San Antonio Spurs 1-2 · 9e à l’Ouest · domicile D D V 112,0 Pts/match 112,0 Pts encaissés 109,9 Eff. off. 109,9 Eff. déf.

Trois matchs seulement composent l’échantillon, mais les chiffres de Sacramento ressortent déjà pour de mauvaises raisons.

Aucune équipe de la ligue n’encaisse davantage de points par rencontre que les Kings à l’heure actuelle, et les mauvais tirs s’accumulent déjà du côté de Sacramento depuis le coup d’envoi de la saison.

San Antonio n’a pas davantage convaincu en perdant ses deux premiers matchs de la saison, avant de débloquer son compteur sur le parquet de Dallas.

Les chiffres bruts des Spurs restent toutefois proches de la moyenne de la ligue plutôt qu’alarmants, ce qui change la lecture de leur début de saison compliqué.

Comparatif des équipes Kings Spurs 109,3 Pts/match 112,0 Spurs +2,7 124,0 Pts encaissés 112,0 Spurs -12,0 108,0 Eff. offensive 109,9 Spurs +1,9 122,5 Eff. défensive 109,9 Spurs -12,6 21,0 Passes/match 25,3 Spurs +4,3 15,0 Pertes de balle 13,7 Spurs -1,3 28,3 % Réussite à 3 points 31,9 % Spurs +3,6 %

Sur l’ensemble du tableau comparatif, San Antonio devance Sacramento dans chacune des catégories listées, ce qui tranche avec un bilan d’une seule victoire en trois matchs.

L’écart le plus faible concerne les pertes de balle. Le problème des Kings ne vient donc pas d’un manque de soin avec le ballon, mais bien de leur incapacité à stopper l’adversaire une fois la possession lancée.

Ce constat se vérifie également à trois points : le léger avantage des Spurs accompagne une attaque qui a suffisamment marqué pour compenser ses propres débuts hésitants.

Le calendrier ajoute une donnée à surveiller, puisque les Spurs enchaîneront dès le lendemain un déplacement à Utah en back-to-back, tandis que Sacramento disposera d’un seul jour de repos avant d’affronter La Nouvelle-Orléans vendredi.

La gestion du temps de jeu des titulaires pourrait peser davantage côté San Antonio compte tenu de l’enchaînement à venir.

Absences et rotations pour San Antonio et Sacramento

Absences Sacramento Kings Keegan Murray, cheville A manqué le dernier match, incertain pour celui-ci Absent Maxime Raynaud, genou N’a pas encore fait ses débuts cette saison Absent Dylan Cardwell, mollet Absent Ben Simmons, tendon d’Achille Forfait pour toute la saison 2026-2027 Absent San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet Absent lors de la victoire à Dallas, retour espéré pour ce match Décision de dernière minute Jayden Quaintance, genou Rookie, pas encore autorisé à reprendre l’entraînement Absent

Keegan Murray concentre l’attention côté Sacramento, puisque sa cheville le maintient pour l’instant dans la colonne des absents, malgré un espoir de retour évoqué plus tôt dans la semaine. Maxime Raynaud est également sur le flanc pour encore quelques semaines.

Son indisponibilité a déjà poussé Precious Achiuwa dans le cinq de départ aux côtés de Domantas Sabonis, laissant les Kings en manque de taille face à un pivot de deux mètres vingt-quatre.

Tobias Harris porte la même incertitude côté Spurs. L’attaquant vétéran a manqué le début de saison en raison d’une blessure au mollet.

S’il reste indisponible, San Antonio devrait reconduire le cinq restreint aligné à Dallas, construit autour de De’Aaron Fox, Dylan Harper, Devin Vassell, Stephon Castle et Victor Wembanyama.

Les duels individuels qui peuvent faire basculer Kings – Spurs

Les meneurs face à face Darius Acuff Jr. SAC VS De’Aaron Fox SAS 22,3 Pts/match 4,7 Passes/match 17,3 Pts/match 8,3 Passes/match Le rookie de Sacramento marque davantage que n’importe quel titulaire des Spurs pour l’instant, mais Fox reste le meneur le plus complet des deux et dicte généralement le tempo de son équipe. Un rapport de force dans la peinture Domantas Sabonis SAC VS Victor Wembanyama SAS 17,3 Rebonds/match 18,7 Pts/match 11,0 Rebonds/match 20,0 Pts/match Domantas Sabonis domine actuellement la bataille du rebond à l’échelle de la ligue. Mais l’envergure et l’impact défensif de Wembanyama offrent aux Spurs une arme que les autres intérieurs de Sacramento ne possèdent pas.

La production offensive d’Acuff fait figure de point positif dans la reconstruction des Kings. Mais le jeu complet de Fox, combiné à la protection du cercle assurée par Wembanyama, donne l’avantage à San Antonio dans ces deux duels.

L’équipe qui prendra le dessus au rebond entre Sabonis et Wembanyama devrait également imposer son rythme, tant les deux effectifs sont construits différemment dans la peinture.

Paris sur les performances individuelles à suivre

Paris sur les performances individuelles Zach LaVine SAC Points marqués Plus de 24,5 29,0 Saison pts 3 Matchs joués Zach LaVine porte largement l’attaque de Sacramento et bénéficie d’un volume de tirs qu’il n’avait pas connu auparavant. Domantas Sabonis SAC Rebonds Plus de 13,5 17,3 Saison reb 3 Matchs joués Domantas Sabonis domine au rebond depuis le début de saison et un secteur intérieur de Sacramento affaibli par les blessures lui garantit un gros volume de minutes. Victor Wembanyama SAS Contres Plus de 2,5 4,0 Saison ctr 3 Matchs joués Victor Wembanyama contre déjà plus que n’importe quel joueur de la ligue et affronte un secteur intérieur de Sacramento privé de deux pivots habituels. De’Aaron Fox SAS Passes décisives Plus de 6,5 8,3 Saison pd 3 Matchs joués De’Aaron Fox est le meilleur passeur des Spurs et devrait exploiter les espaces dans une défense de Sacramento qui ne dispose plus d’un vrai rempart près du panier.

Le bilan des confrontations entre Sacramento et San Antonio

Confrontations directes Sacramento Kings VS San Antonio Spurs Spurs 132-104 Kings Sacramento Spurs 139-122 Kings San Antonio Spurs 123-110 Kings San Antonio

San Antonio s’est imposé lors des trois dernières rencontres face à Sacramento, même si le bilan des dix derniers duels reste équilibré, avec cinq succès de chaque côté.

Aucun de ces trois derniers matchs ne s’est terminé avec moins de treize points d’écart, signe que les Spurs ont régulièrement exploité une défense des Kings trop perméable.

Les deux franchises n’ont ni rivalité ancienne ni passé commun en play-offs, ce qui renforce la valeur des résultats récents dans l’analyse.

Nos pronostics pour Sacramento Kings – San Antonio Spurs

Pronostics Vainqueur San Antonio Spurs San Antonio devance Sacramento dans quasiment tous les indicateurs et a remporté les trois dernières confrontations directes avec au moins treize points d’écart. Total Plus de 218,5 points La défense de Sacramento encaisse le plus de points dans la ligue face à une attaque des Spurs qui reste performante en ce début de saison. Perf. joueur Domantas Sabonis, plus de 13,5 rebonds Domantas Sabonis domine le rebond à chaque match et dans un secteur intérieur diminué, le Lituanien devrait encore profiter de beaucoup de minutes pour faire ses statistiques. Perf. joueur Victor Wembanyama, plus de 2,5 contres Un cinq de Sacramento privé de deux intérieurs habituels offre un terrain favorable au meilleur contreur de la NBA. Combiné Spurs vainqueurs + De’Aaron Fox plus de 6,5 passes décisives Fox a donné le tempo de San Antonio à chaque match cette saison, et une victoire des Spurs passerait vraisemblablement par son influence au poste de meneur.

Pronostic sur le score du match San Antonio Spurs 118-102 Sacramento Kings Écart de points : 16 · Total de points : 220

Sacramento a montré suffisamment de punch offensif grâce à LaVine, Acuff et Sabonis pour rester dans le match par moments. Mais sa défense trop perméable, face à des Spurs qui retrouvent leur rythme, fait pencher la balance vers une victoire assez nette de San Antonio.

Les débuts hésitants des Spurs et le déplacement à Utah prévu dès le lendemain invitent toutefois à la prudence, sans remettre en cause le pronostic principal.

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