Matchs
NBA
Matchs
NBA

San Antonio Spurs – Sacramento Kings : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 26/10/2026 à 16:46 Twitter Facebook

Paris sportifs – Les Sacramento Kings se déplacent au Frost Bank Center pour affronter les San Antonio Spurs dans la nuit de mardi à mercredi à 1h00, heure française, pour la première confrontation de la saison entre les deux équipes en 2026-2027.

Sacramento reste sur trois défaites, tandis que San Antonio, finaliste NBA la saison passée, cherche encore ses marques dans un début de saison où les réglages sont encore à réaliser.

Dans cet article

Kings et Spurs, deux débuts de saison contrastés mais fragiles

Forme du moment

Sacramento Kings
0-3 · 15e à l’Ouest · extérieur
DDD
109,3Pts/match
124,0Pts encaissés
108,0Eff. off.
122,5Eff. déf.

San Antonio Spurs
1-2 · 9e à l’Ouest · domicile
DDV
112,0Pts/match
112,0Pts encaissés
109,9Eff. off.
109,9Eff. déf.

Trois matchs seulement composent l’échantillon, mais les chiffres de Sacramento ressortent déjà pour de mauvaises raisons.

Aucune équipe de la ligue n’encaisse davantage de points par rencontre que les Kings à l’heure actuelle, et les mauvais tirs s’accumulent déjà du côté de Sacramento depuis le coup d’envoi de la saison.

San Antonio n’a pas davantage convaincu en perdant ses deux premiers matchs de la saison, avant de débloquer son compteur sur le parquet de Dallas.

Les chiffres bruts des Spurs restent toutefois proches de la moyenne de la ligue plutôt qu’alarmants, ce qui change la lecture de leur début de saison compliqué.

Comparatif des équipes
KingsSpurs
109,3Pts/match112,0
Spurs +2,7
124,0Pts encaissés112,0
Spurs -12,0
108,0Eff. offensive109,9
Spurs +1,9
122,5Eff. défensive109,9
Spurs -12,6
21,0Passes/match25,3
Spurs +4,3
15,0Pertes de balle13,7
Spurs -1,3
28,3 %Réussite à 3 points31,9 %
Spurs +3,6 %

Sur l’ensemble du tableau comparatif, San Antonio devance Sacramento dans chacune des catégories listées, ce qui tranche avec un bilan d’une seule victoire en trois matchs.

L’écart le plus faible concerne les pertes de balle. Le problème des Kings ne vient donc pas d’un manque de soin avec le ballon, mais bien de leur incapacité à stopper l’adversaire une fois la possession lancée.

Ce constat se vérifie également à trois points : le léger avantage des Spurs accompagne une attaque qui a suffisamment marqué pour compenser ses propres débuts hésitants.

Le calendrier ajoute une donnée à surveiller, puisque les Spurs enchaîneront dès le lendemain un déplacement à Utah en back-to-back, tandis que Sacramento disposera d’un seul jour de repos avant d’affronter La Nouvelle-Orléans vendredi.

La gestion du temps de jeu des titulaires pourrait peser davantage côté San Antonio compte tenu de l’enchaînement à venir.

Absences et rotations pour San Antonio et Sacramento

Absences
Sacramento Kings
Keegan Murray, chevilleA manqué le dernier match, incertain pour celui-ciAbsent
Maxime Raynaud, genouN’a pas encore fait ses débuts cette saisonAbsent
Dylan Cardwell, molletAbsent
Ben Simmons, tendon d’AchilleForfait pour toute la saison 2026-2027Absent
San Antonio Spurs
Tobias Harris, molletAbsent lors de la victoire à Dallas, retour espéré pour ce matchDécision de dernière minute
Jayden Quaintance, genouRookie, pas encore autorisé à reprendre l’entraînementAbsent

Keegan Murray concentre l’attention côté Sacramento, puisque sa cheville le maintient pour l’instant dans la colonne des absents, malgré un espoir de retour évoqué plus tôt dans la semaine. Maxime Raynaud est également sur le flanc pour encore quelques semaines.

Son indisponibilité a déjà poussé Precious Achiuwa dans le cinq de départ aux côtés de Domantas Sabonis, laissant les Kings en manque de taille face à un pivot de deux mètres vingt-quatre.

Tobias Harris porte la même incertitude côté Spurs. L’attaquant vétéran a manqué le début de saison en raison d’une blessure au mollet.

S’il reste indisponible, San Antonio devrait reconduire le cinq restreint aligné à Dallas, construit autour de De’Aaron Fox, Dylan Harper, Devin Vassell, Stephon Castle et Victor Wembanyama.

Les duels individuels qui peuvent faire basculer Kings – Spurs

Les meneurs face à face
Darius Acuff Jr.

Darius Acuff Jr.
SAC
VS
De'Aaron Fox

De’Aaron Fox
SAS
22,3Pts/match
4,7Passes/match
17,3Pts/match
8,3Passes/match

Le rookie de Sacramento marque davantage que n’importe quel titulaire des Spurs pour l’instant, mais Fox reste le meneur le plus complet des deux et dicte généralement le tempo de son équipe.

Un rapport de force dans la peinture
Domantas Sabonis

Domantas Sabonis
SAC
VS
Victor Wembanyama

Victor Wembanyama
SAS
17,3Rebonds/match
18,7Pts/match
11,0Rebonds/match
20,0Pts/match

Domantas Sabonis domine actuellement la bataille du rebond à l’échelle de la ligue. Mais l’envergure et l’impact défensif de Wembanyama offrent aux Spurs une arme que les autres intérieurs de Sacramento ne possèdent pas.

La production offensive d’Acuff fait figure de point positif dans la reconstruction des Kings. Mais le jeu complet de Fox, combiné à la protection du cercle assurée par Wembanyama, donne l’avantage à San Antonio dans ces deux duels.

L’équipe qui prendra le dessus au rebond entre Sabonis et Wembanyama devrait également imposer son rythme, tant les deux effectifs sont construits différemment dans la peinture.

Paris sur les performances individuelles à suivre

Paris sur les performances individuelles
Zach LaVine

Zach LaVineSAC

Points marquésPlus de 24,5
29,0Saison pts
3Matchs joués

Zach LaVine porte largement l’attaque de Sacramento et bénéficie d’un volume de tirs qu’il n’avait pas connu auparavant.

Domantas Sabonis

Domantas SabonisSAC

RebondsPlus de 13,5
17,3Saison reb
3Matchs joués

Domantas Sabonis domine au rebond depuis le début de saison et un secteur intérieur de Sacramento affaibli par les blessures lui garantit un gros volume de minutes.

Victor Wembanyama

Victor WembanyamaSAS

ContresPlus de 2,5
4,0Saison ctr
3Matchs joués

Victor Wembanyama contre déjà plus que n’importe quel joueur de la ligue et affronte un secteur intérieur de Sacramento privé de deux pivots habituels.

De'Aaron Fox

De’Aaron FoxSAS

Passes décisivesPlus de 6,5
8,3Saison pd
3Matchs joués

De’Aaron Fox est le meilleur passeur des Spurs et devrait exploiter les espaces dans une défense de Sacramento qui ne dispose plus d’un vrai rempart près du panier.

Le bilan des confrontations entre Sacramento et San Antonio

Confrontations directes
Sacramento Kings

VS

San Antonio Spurs
17 mars 2026Spurs 132-104 KingsSacramento
21 fév. 2026Spurs 139-122 KingsSan Antonio
16 nov. 2025Spurs 123-110 KingsSan Antonio

San Antonio s’est imposé lors des trois dernières rencontres face à Sacramento, même si le bilan des dix derniers duels reste équilibré, avec cinq succès de chaque côté.

Aucun de ces trois derniers matchs ne s’est terminé avec moins de treize points d’écart, signe que les Spurs ont régulièrement exploité une défense des Kings trop perméable.

Les deux franchises n’ont ni rivalité ancienne ni passé commun en play-offs, ce qui renforce la valeur des résultats récents dans l’analyse.

Nos pronostics pour Sacramento Kings – San Antonio Spurs

Pronostics
VainqueurSan Antonio SpursSan Antonio devance Sacramento dans quasiment tous les indicateurs et a remporté les trois dernières confrontations directes avec au moins treize points d’écart.
TotalPlus de 218,5 pointsLa défense de Sacramento encaisse le plus de points dans la ligue face à une attaque des Spurs qui reste performante en ce début de saison.
Perf. joueurDomantas Sabonis, plus de 13,5 rebondsDomantas Sabonis domine le rebond à chaque match et dans un secteur intérieur diminué, le Lituanien devrait encore profiter de beaucoup de minutes pour faire ses statistiques.
Perf. joueurVictor Wembanyama, plus de 2,5 contresUn cinq de Sacramento privé de deux intérieurs habituels offre un terrain favorable au meilleur contreur de la NBA.
CombinéSpurs vainqueurs + De’Aaron Fox plus de 6,5 passes décisivesFox a donné le tempo de San Antonio à chaque match cette saison, et une victoire des Spurs passerait vraisemblablement par son influence au poste de meneur.
Pronostic sur le score du match
San Antonio Spurs 118-102 Sacramento Kings
Écart de points : 16 · Total de points : 220

Sacramento a montré suffisamment de punch offensif grâce à LaVine, Acuff et Sabonis pour rester dans le match par moments. Mais sa défense trop perméable, face à des Spurs qui retrouvent leur rythme, fait pencher la balance vers une victoire assez nette de San Antonio.

Les débuts hésitants des Spurs et le déplacement à Utah prévu dès le lendemain invitent toutefois à la prudence, sans remettre en cause le pronostic principal.

Retrouvez l’ensemble de nos pronostics NBA du jour, ainsi que notre rubrique complète paris sportifs pour suivre chaque cote et chaque analyse de la ligue.

BET365
Jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue
  • Bonus débloqué si 1er pari perdant
  • Freebets valide 7 jours
  • Dépôt minimum de 5 €
S'inscrire sur Bet365
  • Vérifié aujourd'hui par notre équipe
  • Sous licence en: FR

Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes