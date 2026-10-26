San Antonio Spurs – Sacramento Kings : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Sacramento Kings se déplacent au Frost Bank Center pour affronter les San Antonio Spurs dans la nuit de mardi à mercredi à 1h00, heure française, pour la première confrontation de la saison entre les deux équipes en 2026-2027.
Sacramento reste sur trois défaites, tandis que San Antonio, finaliste NBA la saison passée, cherche encore ses marques dans un début de saison où les réglages sont encore à réaliser.
Kings et Spurs, deux débuts de saison contrastés mais fragiles
Trois matchs seulement composent l’échantillon, mais les chiffres de Sacramento ressortent déjà pour de mauvaises raisons.
Aucune équipe de la ligue n’encaisse davantage de points par rencontre que les Kings à l’heure actuelle, et les mauvais tirs s’accumulent déjà du côté de Sacramento depuis le coup d’envoi de la saison.
San Antonio n’a pas davantage convaincu en perdant ses deux premiers matchs de la saison, avant de débloquer son compteur sur le parquet de Dallas.
Les chiffres bruts des Spurs restent toutefois proches de la moyenne de la ligue plutôt qu’alarmants, ce qui change la lecture de leur début de saison compliqué.
Sur l’ensemble du tableau comparatif, San Antonio devance Sacramento dans chacune des catégories listées, ce qui tranche avec un bilan d’une seule victoire en trois matchs.
L’écart le plus faible concerne les pertes de balle. Le problème des Kings ne vient donc pas d’un manque de soin avec le ballon, mais bien de leur incapacité à stopper l’adversaire une fois la possession lancée.
Ce constat se vérifie également à trois points : le léger avantage des Spurs accompagne une attaque qui a suffisamment marqué pour compenser ses propres débuts hésitants.
Le calendrier ajoute une donnée à surveiller, puisque les Spurs enchaîneront dès le lendemain un déplacement à Utah en back-to-back, tandis que Sacramento disposera d’un seul jour de repos avant d’affronter La Nouvelle-Orléans vendredi.
La gestion du temps de jeu des titulaires pourrait peser davantage côté San Antonio compte tenu de l’enchaînement à venir.
Absences et rotations pour San Antonio et Sacramento
Keegan Murray concentre l’attention côté Sacramento, puisque sa cheville le maintient pour l’instant dans la colonne des absents, malgré un espoir de retour évoqué plus tôt dans la semaine. Maxime Raynaud est également sur le flanc pour encore quelques semaines.
Son indisponibilité a déjà poussé Precious Achiuwa dans le cinq de départ aux côtés de Domantas Sabonis, laissant les Kings en manque de taille face à un pivot de deux mètres vingt-quatre.
Tobias Harris porte la même incertitude côté Spurs. L’attaquant vétéran a manqué le début de saison en raison d’une blessure au mollet.
S’il reste indisponible, San Antonio devrait reconduire le cinq restreint aligné à Dallas, construit autour de De’Aaron Fox, Dylan Harper, Devin Vassell, Stephon Castle et Victor Wembanyama.
Les duels individuels qui peuvent faire basculer Kings – Spurs
Le rookie de Sacramento marque davantage que n’importe quel titulaire des Spurs pour l’instant, mais Fox reste le meneur le plus complet des deux et dicte généralement le tempo de son équipe.
Domantas Sabonis domine actuellement la bataille du rebond à l’échelle de la ligue. Mais l’envergure et l’impact défensif de Wembanyama offrent aux Spurs une arme que les autres intérieurs de Sacramento ne possèdent pas.
La production offensive d’Acuff fait figure de point positif dans la reconstruction des Kings. Mais le jeu complet de Fox, combiné à la protection du cercle assurée par Wembanyama, donne l’avantage à San Antonio dans ces deux duels.
L’équipe qui prendra le dessus au rebond entre Sabonis et Wembanyama devrait également imposer son rythme, tant les deux effectifs sont construits différemment dans la peinture.
Paris sur les performances individuelles à suivre
Zach LaVine porte largement l’attaque de Sacramento et bénéficie d’un volume de tirs qu’il n’avait pas connu auparavant.
Domantas Sabonis domine au rebond depuis le début de saison et un secteur intérieur de Sacramento affaibli par les blessures lui garantit un gros volume de minutes.
Victor Wembanyama contre déjà plus que n’importe quel joueur de la ligue et affronte un secteur intérieur de Sacramento privé de deux pivots habituels.
De’Aaron Fox est le meilleur passeur des Spurs et devrait exploiter les espaces dans une défense de Sacramento qui ne dispose plus d’un vrai rempart près du panier.
Le bilan des confrontations entre Sacramento et San Antonio
VS
San Antonio s’est imposé lors des trois dernières rencontres face à Sacramento, même si le bilan des dix derniers duels reste équilibré, avec cinq succès de chaque côté.
Aucun de ces trois derniers matchs ne s’est terminé avec moins de treize points d’écart, signe que les Spurs ont régulièrement exploité une défense des Kings trop perméable.
Les deux franchises n’ont ni rivalité ancienne ni passé commun en play-offs, ce qui renforce la valeur des résultats récents dans l’analyse.
Nos pronostics pour Sacramento Kings – San Antonio Spurs
Sacramento a montré suffisamment de punch offensif grâce à LaVine, Acuff et Sabonis pour rester dans le match par moments. Mais sa défense trop perméable, face à des Spurs qui retrouvent leur rythme, fait pencher la balance vers une victoire assez nette de San Antonio.
Les débuts hésitants des Spurs et le déplacement à Utah prévu dès le lendemain invitent toutefois à la prudence, sans remettre en cause le pronostic principal.
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