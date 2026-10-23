À Sacramento, les mauvais tirs s’accumulent déjà

Pire équipe ou presque de la ligue à 3-points la saison passée, les Kings ont démarré l’exercice 2026/27 sur les mêmes (mauvaises) bases. Dans la défaite face aux Clippers, pour l’ouverture de leur saison, ils ont en effet rendu une copie de 8/28 derrière l’arc, soit 29% de réussite…

« Ce sont des mathématiques. Dans la NBA actuelle, si on ne tente pas un certain nombre de tirs primés, on ne peut pas être compétitif », annonce Zach LaVine, qui insiste non seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité des tirs en question. « Il faut prendre les bons tirs et que les bons joueurs les prennent. »

C’est-à-dire ? « Certains joueurs ne sont pas capables de tirer après un dribble donc il faut les aider à obtenir des tirs », précise l’ancien des Bulls, qui remarque que si les Kings ne pénètrent pas et ne créent pas de décalages, certains joueurs ne peuvent pas peser de loin, « sauf si on est bon pour se créer son tir. On a un nombre limité de joueurs ainsi dans l’équipe ».

Il n’y a guère que Zach LaVine, Darius Acuff et Malik Monk (mais qui était absent) pour faire des différences à 3-points sans l’aide de personne. Dès lors, il faut créer des décalages, pénétrer, pousser les défenseurs à manquer des rotations afin d’offrir des espaces et du temps à des shooteurs plus à l’aise en « catch-and-shoot ».

Trouver le bon équilibre entre vitesse et patience

Mais pour cela, il faut que le ballon bouge et que les tirs ne soient pas déclenchés trop vite…

« Il faut faire circuler le ballon. Il faut davantage me le donner pour que je puisse renverser le jeu et trouver les joueurs démarqués. On a pris beaucoup de tirs après une seule passe, ou après un pick-and-roll sans faire circuler le ballon », regrette ainsi Domantas Sabonis à la sortie de ce premier match.

L’intérieur estime que les Kings doivent davantage s’appuyer sur ses qualités de passeur pour varier leurs attaques.

« Je pense qu’on est meilleurs quand on varie les options : le meneur peut tirer, servir le corner ou me donner le ballon. Ensuite, je peux lire la défense. C’est là que je suis le meilleur. »

La sélection des tirs est donc un autre problème des Kings, directement lié à leur maladresse. En obtenant des positions plus ouvertes, après plusieurs passes, Sacramento pourrait retrouver davantage d’adresse. C’est en tout cas la théorie de Doug Christie, qui découpe les 24 secondes de la possession en plusieurs séquences.

« Il y a ces 13 ou 14 secondes où on ne peut pas juste shooter à mi-distance et prendre des tirs contestés que nos adversaires aimeraient que l’on prenne. On doit dribbler, pénétrer, faire circuler », demande le coach.

« Il faut faire tourner le chrono. Les quatre ou six premières secondes, on accélère car on veut jouer vite. Si on n’a pas un avantage immédiat, alors on doit aller le chercher. Il faut se créer l’avantage en pénétrant, en dribblant, en passant. Il faut être patient, discipliné jusqu’à trouver le bon tir. Dès qu’on est dans les sept dernières secondes, c’est marche ou crève, il faut prendre le meilleur tir possible. Il faut apprendre à sélectionner ses tirs. »