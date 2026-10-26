Quels matchs NBA seront diffusés sur Prime Video cette saison ?

Pour sa deuxième saison de diffusion de la NBA, Prime Video a dévoilé son programme complet pour l’exercice 2026/27. Au total, les abonnés français pourront suivre 86 matchs de saison régulière, dont 26 à des horaires adaptés au public européen, sans supplément à leur abonnement Amazon Prime.

Le rendez-vous régulier sera notamment fixé au dimanche soir, avec au moins une affiche en « prime time » presque chaque semaine. Les Spurs de Victor Wembanyama seront programmés à quatre reprises sur ces créneaux, contre cinq pour les Sixers de LeBron James.

Les Spurs à Paris le 14 janvier

Les deux grandes dates à retenir sont les 14 et 17 janvier 2027. San Antonio affrontera les Pelicans de la Nouvelle-Orléans à Paris (20h00), puis à Manchester (16h30). Deux rencontres diffusées en exclusivité sur Prime Video.

La plateforme diffusera également cinq doubles affiches de NBA Cup, chaque vendredi du 30 octobre au 27 novembre, puis la phase finale de la compétition, jusqu’à la finale du 11 décembre.

Au printemps, Prime Video proposera l’intégralité du play-in, la moitié des rencontres des deux premiers tours des playoffs, puis la finale de conférence Est en exclusivité.

Les Finals NBA 2027 sur beIN Sports

Aux commentaires, les téléspectateurs retrouveront Clément Halberstadt, Maximilien Le Liard et Benoît Daniel, accompagnés de Kevin Séraphin, Simon Darnauzan, Isabelle Yacoubou et Diandra Tchatchouang.

Comme la saison dernière, les abonnés pourront la plupart du temps choisir entre les commentaires français et anglais, et profiter des émissions américaines avec Dirk Nowitzki, Steve Nash, Blake Griffin et Dwyane Wade.

Pour suivre les autres rencontres, beIN Sports et le NBA League Pass restent les autres solutions disponibles en France, la chaîne qatarie ayant de son côté l’exclusivité sur la diffusion des Finals NBA 2027.