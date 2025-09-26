Prime Video : une équipe de six commentateurs pour la France

À moins d'un mois de la reprise de la NBA, on connaît désormais les noms de ceux qui ont été choisis pour commenter les matchs en France, sur Prime Video. Côté consultants, on retrouvera Isabelle Yacoubou, Diandra Tchatchouang et Simon Darnauzan. Côté journalistes, on retrouvera Clément Halberstadt, Maximilien Le Liard et Benoît Daniel.

Ils se relaieront à partir d'octobre pour couvrir les 86 rencontres de saison régulière (dont 29 en « prime time »), la finale de la NBA Cup, le play-in, la moitié des rencontres du premier tour et des demi-finales de conférence, une finale de conférence, ainsi que les Finals.

beIN Sports va bientôt prolonger

À noter que Prime Video permettra également à ses abonnés de « switcher » sur les commentaires américains, tandis que les émissions d'avant-match et d'après-match seront aussi disponibles (avec les sous-titres en français). Histoire de consommer les analyses de Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Blake Griffin, Steve Nash, John Wall ou encore… Kyle Lowry.

La NBA viendra s'ajouter à l'offre de sports en direct proposés par Amazon en France, sans frais supplémentaires annoncés pour ses membres Prime. En revanche, on ignore toujours qui diffusera le reste des matchs en France, même s'il y a de fortes chances pour que beIN Sports conserve une part du gâteau… Selon nos informations, les discussions sont en très bonne voie pour un accord sur plusieurs saisons.