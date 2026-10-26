Où et quand se jouera le Game 6 des WNBA Finals ?

En marge de ces WNBA Finals 2026, la ligue avait mis plusieurs jours avant de trouver un accord avec les Hawks pour jouer les Games 3 et 4 à la State Farm Arena. Un effort récompensé puisque les deux rencontres ont fait le plein, avec environ 17 000 spectateurs à chaque fois.

Mais après quatre matchs, la série est à égalité (2-2) et un Game 6 aura forcément lieu à Atlanta. Avec une nouvelle question en suspens : où et quand se jouera cette sixième manche, qui pourrait être décisive pour le titre ?

Pour le moment, le match est prévu pour le jeudi 29 octobre, à 20h00, heure locale. Problème : les Hawks reçoivent les Cavaliers à la State Farm Arena le même soir, à partir de 19h00. Retour donc à la case départ pour la WNBA, qui doit une nouvelle fois s’adapter au calendrier de la NBA.

Le Game 3 avait déjà été décalé d’une journée, tandis que les Hawks avaient accepté d’accueillir le Game 4 et leur propre rencontre à domicile le même samedi.

« Nous attendons une réponse de la ligue pour savoir si nous pouvons jouer à la State Farm Arena », explique un porte-parole du Dream à Front Office Sports. « Sinon, la rencontre se jouera à la Gateway Center Arena. »

Un report du match n’est pas à exclure

La solution de repli serait donc la Gateway Center Arena, une salle bien plus petite puisqu’elle ne compte que 3 500 places, contre environ 17 000 pour la State Farm Arena. Un sacré contraste alors que le Dream a disputé tous ses matchs de playoffs dans la salle des Hawks, devant des tribunes bien garnies.

Pour une WNBA qui ne cesse de mettre en avant sa croissance et son succès populaire, devoir organiser une rencontre potentiellement décisive pour le titre devant cinq fois moins de spectateurs ferait mauvais effet.

Parmi les autres solutions étudiées, selon ESPN, figure un déplacement de la rencontre entre les Cavaliers et les Hawks à Cleveland, ou à une autre date. Deux possibilités qui entraîneraient toutefois de nouvelles complications logistiques pour la NBA.

Pour contourner le problème, la WNBA pourrait déplacer le Game 6 du jeudi 29 au vendredi 30 octobre, lorsque la State Farm Arena est disponible. Un changement qui repousserait un éventuel Game 7 au mardi 3 novembre, au lieu du samedi 31 octobre, puisque les Warriors disputent deux rencontres à domicile les 1er et 2 novembre.

La WNBA serait favorable à ce scénario, mais il faudrait obtenir l’accord du Dream, des Valkyries et des diffuseurs. Golden State aurait d’ailleurs exprimé des réserves sur les longues périodes de repos entre les dernières rencontres.

« Nous sommes fiers de participer à des Finals aussi compétitives et nous adorons voir le développement de notre sport. Nous soutenons pleinement ce qui est le mieux pour la ligue et nous soutiendrons toute décision qu’elle prendra », ont néanmoins réagi les Valkyries dans un communiqué.

Un match en pleine journée ?

Dernière solution : maintenir le Game 6 au jeudi 29 octobre, mais avancer l’horaire du match. C’était le compromis trouvé pour le Game 4, avec une rencontre qui avait débuté à 13h00, heure locale, avant le match des Hawks.

Seulement, si cette formule était envisageable un samedi, elle paraît beaucoup moins séduisante en pleine semaine. La WNBA craint logiquement qu’un Game 6 organisé un jeudi à 13h00 ne puisse attirer autant de spectateurs, ni bénéficier de la même exposition.

D’autres salles de la région d’Atlanta pourraient être envisagées, mais aucune solution ne semble faire l’unanimité.

À quelques jours de cette sixième manche, la WNBA se retrouve donc encore une fois face à un drôle de paradoxe : alors que l’engouement pour ses Finals lui permet de remplir des enceintes NBA, elle n’est toujours pas certaine de pouvoir offrir à ses joueuses et à ses supporters une salle à la hauteur de l’événement.