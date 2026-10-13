Les Finals WNBA jouées dans une salle de 3 500 places ?

Les fans du Dream ont de quoi grincer des dents. Alors que leur franchise s’apprête à disputer les Finals WNBA pour la quatrième fois de son histoire, ils risquent de ne pas pouvoir venir en nombre pour applaudir leur équipe. Pourtant, la franchise voulait disputer cette série dans la State Farm Arena, d’une capacité de plus de 17 000 places.

Problème : l’enceinte est occupée à chacune des dates des matches à domicile du Dream lors de ces finales…

Le 22 octobre, le chanteur Sombr y donne un concert. Et les 24 puis 29 octobre, les Hawks y jouent des matchs de saison régulière en NBA. D’après Yahoo Sports, il y a « de plus en plus de chances » que la franchise géorgienne joue donc ses matches à domicile au Gateway Center, sa salle habituelle, d’une capacité de seulement 3 500 places.

La disparité serait d’ailleurs vertigineuse par rapport à leurs adversaires, les Valkyries de Gabby Williams et Janelle Salaün, qui accueilleront le Dream au Chase Center, dont la capacité dépasse les 18 000 sièges. L’enceinte californienne affiche d’ailleurs déjà guichets fermés pour les rencontres.

Une salle universitaire comme dernier recours ?

Mais pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise par les dirigeants d’Atlanta, qui semblent, à quelques jours du début de la série, encore chercher d’autres solutions.

Parmi elles, une possibilité serait d’accueillir les rencontres de la finale dans une salle universitaire. Une solution déjà utilisée à plusieurs reprises en WNBA, notamment par les Mystics lors des Finals 2019.

Le Dream lui-même l’a d’ailleurs déjà fait, en empruntant l’enceinte de Georgia Tech, le McCamish Pavilion, pour les saisons 2018 et 2019. Une autre option serait la Gas South Arena, où évolue l’équipe de hockey sur glace des Gladiators, que la franchise avait utilisée pour accueillir un match des Finals WNBA en 2013.

C’est donc un véritable casse-tête pour les dirigeants géorgiens, alors que leur équipe a l’occasion de remporter le premier titre de son histoire. Et surtout un paradoxe pour une WNBA en pleine croissance, dont l’événement majeur pourrait se disputer dans une salle de seulement 3 500 places, au moment où l’affluence de la ligue explose…