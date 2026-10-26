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La Kobe 10 Protro « 5AM Flight » parée au décollage

Publié le 26/10/2026 à 9:56 Twitter Facebook

Sneakers – Il s’agit du coloris de lancement choisi pour la toute première Kobe 10, sortie en 2015, peu après la blessure de Kobe Bryant au tendon d’Achille…

Le retour de la Kobe 10 est l’événement de la semaine sur le marché mondial. Le modèle signature de Kobe Bryant, sorti en 2015, se refait une beauté en passant en mode « Protro », avec une tige sensiblement similaire, une semelle intermédiaire désormais équipée d’une mousse Cushlon 3.0 complétée par une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur, et un revêtement extérieur en caoutchouc également retravaillé.

Ce coloris « 5AM Flight » avait été le premier coloris choisi pour habiller la Nike Kobe 10. Avec sa tige aux tons bleu « lagon », son « swoosh » en noir et quelques finitions en rose, il fait référence à un « Vine » pris au petit matin, montrant Kobe Bryant plonger dans une piscine peu de temps après son opération à l’épaule.

Une façon de montrer ses progrès et sa détermination à bosser pour revenir le plus vite possible, illustrant la célèbre «Mamba Mentality», comme lors du soir de sa blessure à l’épaule droite, lorsqu’il était resté sur le terrain en shootant uniquement main gauche avant de finalement sortir.

La Nike Kobe 10 Protro « 5AM Flight » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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