Le retour de la Kobe 10 est l’événement de la semaine sur le marché mondial. Le modèle signature de Kobe Bryant, sorti en 2015, se refait une beauté en passant en mode « Protro », avec une tige sensiblement similaire, une semelle intermédiaire désormais équipée d’une mousse Cushlon 3.0 complétée par une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur, et un revêtement extérieur en caoutchouc également retravaillé.

Ce coloris « 5AM Flight » avait été le premier coloris choisi pour habiller la Nike Kobe 10. Avec sa tige aux tons bleu « lagon », son « swoosh » en noir et quelques finitions en rose, il fait référence à un « Vine » pris au petit matin, montrant Kobe Bryant plonger dans une piscine peu de temps après son opération à l’épaule.

Une façon de montrer ses progrès et sa détermination à bosser pour revenir le plus vite possible, illustrant la célèbre «Mamba Mentality», comme lors du soir de sa blessure à l’épaule droite, lorsqu’il était resté sur le terrain en shootant uniquement main gauche avant de finalement sortir.

La Nike Kobe 10 Protro « 5AM Flight » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.