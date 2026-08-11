La Kobe 10 entre dans le « Halo »



Après la Kobe 3, la Kobe 8 ou encore la Kobe 9, c’est au tour de la Kobe 10 Protro d’intégrer la collection « Halo » de la ligne signature de Kobe Bryant, avec des modèles en 100% blanc.

Pour son grand retour, onze ans après sa sortie, la Kobe 10 a été remise au goût du jour, avec notamment une empeigne en mesh encore plus souple et « respirable » que le modèle initial. Au niveau de la semelle, la semelle intermédiaire est désormais composée de mousse Cushlon 3.0 et d’une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure a aussi été repensée pour améliorer son adhérence.

La Kobe 10 Protro « Halo » sera disponible en France à partir du 28 août, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.

Notre test de la Kobe 10

Si la Kobe 9 se contentait d’être une évolution de la 8, cette nouvelle version marque une véritable rupture. Plus stable et mieux amortie, elle perd par contre la souplesse et le confort qui faisaient le charme de ses devancières.

Cette Kobe X est une chaussure solide, qui peut faire le boulot sans le moindre soucis. Mais cette année, elle ne ressort pas du lot. Elle se débrouille très bien sur des domaines clés, mais son confort rudimentaire donne un peu à réfléchir.

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