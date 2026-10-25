Boston Celtics – Chicago Bulls : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Dans la nuit de lundi à mardi, à 0h30 heure française, les Boston Celtics reçoivent les Chicago Bulls au TD Garden pour une affiche de NBA marquée par l’opposition entre Jayson Tatum et le rookie Caleb Wilson.

Après une défaite à Detroit suivie d’un succès face aux Knicks, Boston présente un bilan équilibré d’une victoire et d’une défaite. Chicago, de son côté, a perdu deux de ses trois matchs. Les deux formations se retrouveront déjà vendredi 30 octobre, à nouveau à Boston.

Celtics et Bulls, deux débuts de saison en dents de scie

Forme du moment Boston Celtics 1-1 · 7e de l’Est · à domicile D D D D V 110,0 Points/match 112,0 Points encaissés 115,7 Eff. offensive 117,8 Eff. défensive Chicago Bulls 1-2 · 10e de l’Est · à l’extérieur D D D V D 114,7 Points/match 128,0 Points encaissés 106,5 Eff. offensive 118,9 Eff. défensive

Avec une victoire et une défaite, Boston a démarré sa saison de manière contrastée : les Celtics se sont inclinés à Detroit (113-121) avant de battre les Knicks 107-103, champions NBA en titre. Cette première victoire obtenue au TD Garden revêt donc une importance particulière.

Jayson Tatum a été décisif dans les dernières minutes face à New York, terminant avec 36 points à 14 sur 26 au tir, neuf rebonds et sept passes décisives. Après un match d’ouverture discret à Detroit, avec seulement 13 points inscrits à 6 sur 23, cette prestation rassure sur son état de forme après une longue période d’absence.

De son côté, Chicago occupe la dixième place de la conférence Est avec une victoire pour deux défaites. Les Bulls ont connu trois matchs très différents : une lourde défaite à Toronto (92-135), une victoire à Milwaukee (132-125), puis un revers à domicile face à Washington (120-124) samedi soir.

Comparatif des équipes Boston Celtics Chicago Bulls 110,0 Points/match 114,7 Bulls +4,7 112,0 Points encaissés 128,0 Celtics -16,0 115,7 Eff. offensive 106,5 Celtics +9,2 117,8 Eff. défensive 118,9 Celtics -1,1 26,5 Passes/match 23,3 Celtics +3,2 12,5 Balles perdues 17,7 Celtics -5,2 16,0 Tirs à 3 points réussis 9,3 Celtics +6,7 38,0 Rebonds/match 48,3 Bulls +10,3 45,7 % Réussite aux tirs 40,9 % Celtics +4,8 %

Chicago a encaissé 124 points ou plus lors de ses trois premières rencontres, ce qui représente la différence la plus frappante entre les deux formations dans le tableau ci-dessus.

Boston est également devant sur plusieurs indicateurs clés : réussite au tir, maîtrise du ballon et efficacité à trois points. Autant de domaines dans lesquels les Celtics semblent en mesure de faire la différence tout au long du match.

Les Bulls disposent néanmoins d’un levier important avec le rebond, puisqu’ils captent dix prises de plus par match que Boston. Leur rythme de jeu plus soutenu peut aussi mettre en difficulté la défense des Celtics, à condition que ces derniers ne laissent pas la rencontre devenir trop ouverte.

Infos équipes et absences côté Boston Celtics et Chicago Bulls

Absences Boston Celtics Devin Carter, maladie Absent Chicago Bulls Nic Claxton, ischio-jambiers Absent Patrick Williams, aine Absent samedi contre Washington, statut non confirmé pour lundi À confirmer Noa Essengue, contusion à la tête Absent samedi contre Washington, statut non confirmé pour lundi À confirmer

Côté effectifs, Boston ne compte qu’une seule absence : le meneur Devin Carter, indisponible pour cause de maladie. Les Celtics disposent donc d’un groupe quasi complet.

Le cinq de départ devrait rester inchangé par rapport aux deux premières rencontres, avec Derrick White, Paul George, Jayson Tatum, Jordan Walsh et Mitchell Robinson. Sur le banc, Payton Pritchard et Neemias Queta figurent parmi les premiers choix de rotation.

Chicago, en revanche, devra composer sans son pivot Nic Claxton, touché aux ischio-jambiers. Patrick Williams et Noa Essengue, déjà absents face à Washington, restent incertains pour la rencontre de lundi.

Les Bulls devraient aligner Josh Giddey, Norman Powell, Matas Buzelis, Caleb Wilson et Jalen Smith dans le cinq majeur. Tiago Splitter a déjà montré qu’il pouvait ajuster rapidement ses rotations lorsque le niveau d’intensité baisse, comme en témoigne le troisième quart-temps perdu 40-20 face aux Wizards.

Les duels qui peuvent faire basculer Celtics – Bulls

George face à Wilson Paul George BOS VS Caleb Wilson CHI 26,5 Points 6,0 Rebonds 22,3 Points 8,0 Rebonds Les deux joueurs sont les principaux marqueurs de leur équipe, et la qualité des tirs qu’ils tentent comme de ceux qu’ils concèdent aura un poids déterminant dans la rencontre. White face à Giddey Derrick White BOS VS Josh Giddey CHI 14,5 Points 7,0 Passes 5,7 Points 8,3 Passes Giddey délivre davantage de passes décisives que son vis-à-vis, mais marque nettement moins, tandis que White apporte une contribution importante dans les deux domaines.

Wilson, sélectionné en quatrième position de la draft, a déjà livré une performance dominante face à Washington avec 30 points et 14 rebonds, après avoir pris les rênes dans le money time à Milwaukee. Boston pourra toutefois lui opposer tour à tour Tatum, George, Walsh et Robinson, des défenseurs plus grands et plus physiques que ceux qu’il a rencontrés jusqu’ici.

Le second duel aura une influence directe sur le rythme du match : Josh Giddey cherche à faire courir son équipe, tandis que Derrick White, par sa vision du jeu et son implication défensive, permet à Boston de contrôler le tempo et d’éviter une rencontre trop ouverte.

Paris joueurs sur Boston Celtics – Chicago Bulls, nos trois lignes

Paris sur les performances individuelles Caleb Wilson CHI Points marqués Plus de 17,5 22,3 Saison pts 3 Matchs joués Caleb Wilson porte l’attaque d’une équipe privée de Claxton et joue plus de 30 minutes par match depuis le début de saison. Paul George BOS Points marqués Plus de 22,5 26,5 Saison pts 2 Matchs joués Paul George a déjà inscrit 38 points à Detroit pour ses débuts avec Boston, face à une défense qui n’a freiné aucun adversaire en 3 matchs. Jayson Tatum BOS Passes décisives Plus de 7,5 9,0 Saison pas. 2 Matchs joués Avec Jaylen Brown parti à Philadelphie, Jayson Tatum est devenu le principal créateur des Celtics, et son altruisme a été important dans les deux premiers matchs.

Boston Celtics face aux Chicago Bulls, un historique favorable aux Celtics

Confrontations directes Boston Celtics VS Chicago Bulls Celtics 124-105 Bulls Boston Bulls 114-111 Celtics Chicago Celtics 115-101 Bulls Boston

La saison dernière, Boston avait remporté la série 2-1, grâce à deux victoires à domicile par 14 puis 19 points d’écart, contre une seule défaite concédée 114-111 à Chicago le 24 janvier.

Les Celtics ont dominé huit des dix dernières confrontations entre les deux équipes, même si les effectifs ont profondément évolué depuis.

Les deux formations se retrouveront à nouveau vendredi 30 octobre au TD Garden, avant un troisième rendez-vous prévu le 30 décembre. Ce calendrier leur laissera le temps d’ajuster leur plan de jeu au fil de la saison.

Pronostics Boston Celtics – Chicago Bulls, nos choix

Pronostics Vainqueur Boston Celtics vainqueurs Boston est plus adroit, perd moins de ballons et joue à domicile contre une défense qui a cédé au moins 124 points à chaque match. Total Moins de 232,5 points Le tempo lent de Boston et la maladresse des Bulls au tir devraient contenir le total de points. Perf. joueur Paul George plus de 22,5 points Chicago a encaissé beaucoup de points, et Paul George assume une grande part de l’attaque bostonienne. Perf. joueur Jayson Tatum plus de 7,5 passes Jayson Tatum a davantage de responsabilités de création sans Jaylon Brown, et son match contre New York l’a confirmé. Combiné Celtics vainqueurs + moins de 232,5 points Les deux sélections reposent sur un match contrôlé par Boston à un rythme lent.

Pronostic sur le score du match Celtics 118-107 Bulls Écart de points 11 · Total de points 225

Retrouvez l’ensemble de nos pronostics NBA du jour pour poursuivre l’analyse des autres rencontres de la nuit.

Boston apparaît favori pour s’imposer à domicile, grâce à un plus grand nombre de créateurs, une meilleure adresse au tir et moins de pertes de balle qu’une équipe de Chicago qui repose en partie sur un rookie et une raquette affaiblie.

Les Bulls conservent néanmoins des atouts au rebond et dans le rythme de jeu. L’historique récent et l’efficacité des Celtics plaident toutefois pour une victoire nette, même si l’enchaînement avec la réception de Brooklyn dès mardi pourrait peser dans la gestion de l’effectif. Avant de miser, il est également conseillé de comparer les sites de paris sportifs agréés.