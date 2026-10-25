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Boston Celtics – Chicago Bulls : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 25/10/2026 à 14:30 Twitter Facebook

Paris sportifs – Dans la nuit de lundi à mardi, à 0h30 heure française, les Boston Celtics reçoivent les Chicago Bulls au TD Garden pour une affiche de NBA marquée par l’opposition entre Jayson Tatum et le rookie Caleb Wilson.

Après une défaite à Detroit suivie d’un succès face aux Knicks, Boston présente un bilan équilibré d’une victoire et d’une défaite. Chicago, de son côté, a perdu deux de ses trois matchs. Les deux formations se retrouveront déjà vendredi 30 octobre, à nouveau à Boston.

Dans cet article

Celtics et Bulls, deux débuts de saison en dents de scie

Forme du moment

Boston Celtics
1-1 · 7e de l’Est · à domicile
DDDDV
110,0Points/match
112,0Points encaissés
115,7Eff. offensive
117,8Eff. défensive

Chicago Bulls
1-2 · 10e de l’Est · à l’extérieur
DDDVD
114,7Points/match
128,0Points encaissés
106,5Eff. offensive
118,9Eff. défensive

Avec une victoire et une défaite, Boston a démarré sa saison de manière contrastée : les Celtics se sont inclinés à Detroit (113-121) avant de battre les Knicks 107-103, champions NBA en titre. Cette première victoire obtenue au TD Garden revêt donc une importance particulière.

Jayson Tatum a été décisif dans les dernières minutes face à New York, terminant avec 36 points à 14 sur 26 au tir, neuf rebonds et sept passes décisives. Après un match d’ouverture discret à Detroit, avec seulement 13 points inscrits à 6 sur 23, cette prestation rassure sur son état de forme après une longue période d’absence.

De son côté, Chicago occupe la dixième place de la conférence Est avec une victoire pour deux défaites. Les Bulls ont connu trois matchs très différents : une lourde défaite à Toronto (92-135), une victoire à Milwaukee (132-125), puis un revers à domicile face à Washington (120-124) samedi soir.

Comparatif des équipes
Boston CelticsChicago Bulls
110,0Points/match114,7
Bulls +4,7
112,0Points encaissés128,0
Celtics -16,0
115,7Eff. offensive106,5
Celtics +9,2
117,8Eff. défensive118,9
Celtics -1,1
26,5Passes/match23,3
Celtics +3,2
12,5Balles perdues17,7
Celtics -5,2
16,0Tirs à 3 points réussis9,3
Celtics +6,7
38,0Rebonds/match48,3
Bulls +10,3
45,7 %Réussite aux tirs40,9 %
Celtics +4,8 %

Chicago a encaissé 124 points ou plus lors de ses trois premières rencontres, ce qui représente la différence la plus frappante entre les deux formations dans le tableau ci-dessus.

Boston est également devant sur plusieurs indicateurs clés : réussite au tir, maîtrise du ballon et efficacité à trois points. Autant de domaines dans lesquels les Celtics semblent en mesure de faire la différence tout au long du match.

Les Bulls disposent néanmoins d’un levier important avec le rebond, puisqu’ils captent dix prises de plus par match que Boston. Leur rythme de jeu plus soutenu peut aussi mettre en difficulté la défense des Celtics, à condition que ces derniers ne laissent pas la rencontre devenir trop ouverte.

Infos équipes et absences côté Boston Celtics et Chicago Bulls

Absences
Boston Celtics
Devin Carter, maladieAbsent
Chicago Bulls
Nic Claxton, ischio-jambiersAbsent
Patrick Williams, aineAbsent samedi contre Washington, statut non confirmé pour lundiÀ confirmer
Noa Essengue, contusion à la têteAbsent samedi contre Washington, statut non confirmé pour lundiÀ confirmer

Côté effectifs, Boston ne compte qu’une seule absence : le meneur Devin Carter, indisponible pour cause de maladie. Les Celtics disposent donc d’un groupe quasi complet.

Le cinq de départ devrait rester inchangé par rapport aux deux premières rencontres, avec Derrick White, Paul George, Jayson Tatum, Jordan Walsh et Mitchell Robinson. Sur le banc, Payton Pritchard et Neemias Queta figurent parmi les premiers choix de rotation.

Chicago, en revanche, devra composer sans son pivot Nic Claxton, touché aux ischio-jambiers. Patrick Williams et Noa Essengue, déjà absents face à Washington, restent incertains pour la rencontre de lundi.

Les Bulls devraient aligner Josh Giddey, Norman Powell, Matas Buzelis, Caleb Wilson et Jalen Smith dans le cinq majeur. Tiago Splitter a déjà montré qu’il pouvait ajuster rapidement ses rotations lorsque le niveau d’intensité baisse, comme en témoigne le troisième quart-temps perdu 40-20 face aux Wizards.

Les duels qui peuvent faire basculer Celtics – Bulls

George face à Wilson
Paul George

Paul George
BOS
VS
Caleb Wilson

Caleb Wilson
CHI
26,5Points
6,0Rebonds
22,3Points
8,0Rebonds

Les deux joueurs sont les principaux marqueurs de leur équipe, et la qualité des tirs qu’ils tentent comme de ceux qu’ils concèdent aura un poids déterminant dans la rencontre.

White face à Giddey
Derrick White

Derrick White
BOS
VS
Josh Giddey

Josh Giddey
CHI
14,5Points
7,0Passes
5,7Points
8,3Passes

Giddey délivre davantage de passes décisives que son vis-à-vis, mais marque nettement moins, tandis que White apporte une contribution importante dans les deux domaines.

Wilson, sélectionné en quatrième position de la draft, a déjà livré une performance dominante face à Washington avec 30 points et 14 rebonds, après avoir pris les rênes dans le money time à Milwaukee. Boston pourra toutefois lui opposer tour à tour Tatum, George, Walsh et Robinson, des défenseurs plus grands et plus physiques que ceux qu’il a rencontrés jusqu’ici.

Le second duel aura une influence directe sur le rythme du match : Josh Giddey cherche à faire courir son équipe, tandis que Derrick White, par sa vision du jeu et son implication défensive, permet à Boston de contrôler le tempo et d’éviter une rencontre trop ouverte.

Paris joueurs sur Boston Celtics – Chicago Bulls, nos trois lignes

Paris sur les performances individuelles
Caleb Wilson

Caleb WilsonCHI

Points marquésPlus de 17,5
22,3Saison pts
3Matchs joués

Caleb Wilson porte l’attaque d’une équipe privée de Claxton et joue plus de 30 minutes par match depuis le début de saison.

Paul George

Paul GeorgeBOS

Points marquésPlus de 22,5
26,5Saison pts
2Matchs joués

Paul George a déjà inscrit 38 points à Detroit pour ses débuts avec Boston, face à une défense qui n’a freiné aucun adversaire en 3 matchs.

Jayson Tatum

Jayson TatumBOS

Passes décisivesPlus de 7,5
9,0Saison pas.
2Matchs joués

Avec Jaylen Brown parti à Philadelphie, Jayson Tatum est devenu le principal créateur des Celtics, et son altruisme a été important dans les deux premiers matchs.

Boston Celtics face aux Chicago Bulls, un historique favorable aux Celtics

Confrontations directes
Boston Celtics

VS

Chicago Bulls
11 févr. 2026Celtics 124-105 BullsBoston
24 janv. 2026Bulls 114-111 CelticsChicago
5 janv. 2026Celtics 115-101 BullsBoston

La saison dernière, Boston avait remporté la série 2-1, grâce à deux victoires à domicile par 14 puis 19 points d’écart, contre une seule défaite concédée 114-111 à Chicago le 24 janvier.

Les Celtics ont dominé huit des dix dernières confrontations entre les deux équipes, même si les effectifs ont profondément évolué depuis.

Les deux formations se retrouveront à nouveau vendredi 30 octobre au TD Garden, avant un troisième rendez-vous prévu le 30 décembre. Ce calendrier leur laissera le temps d’ajuster leur plan de jeu au fil de la saison.

Pronostics Boston Celtics – Chicago Bulls, nos choix

Pronostics
VainqueurBoston Celtics vainqueursBoston est plus adroit, perd moins de ballons et joue à domicile contre une défense qui a cédé au moins 124 points à chaque match.
TotalMoins de 232,5 pointsLe tempo lent de Boston et la maladresse des Bulls au tir devraient contenir le total de points.
Perf. joueurPaul George plus de 22,5 pointsChicago a encaissé beaucoup de points, et Paul George assume une grande part de l’attaque bostonienne.
Perf. joueurJayson Tatum plus de 7,5 passesJayson Tatum a davantage de responsabilités de création sans Jaylon Brown, et son match contre New York l’a confirmé.
CombinéCeltics vainqueurs + moins de 232,5 pointsLes deux sélections reposent sur un match contrôlé par Boston à un rythme lent.
Pronostic sur le score du match
Celtics 118-107 Bulls
Écart de points 11 · Total de points 225

Retrouvez l’ensemble de nos pronostics NBA du jour pour poursuivre l’analyse des autres rencontres de la nuit.

Boston apparaît favori pour s’imposer à domicile, grâce à un plus grand nombre de créateurs, une meilleure adresse au tir et moins de pertes de balle qu’une équipe de Chicago qui repose en partie sur un rookie et une raquette affaiblie.

Les Bulls conservent néanmoins des atouts au rebond et dans le rythme de jeu. L’historique récent et l’efficacité des Celtics plaident toutefois pour une victoire nette, même si l’enchaînement avec la réception de Brooklyn dès mardi pourrait peser dans la gestion de l’effectif. Avant de miser, il est également conseillé de comparer les sites de paris sportifs agréés.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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