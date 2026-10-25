Matchs
NBA
Matchs
NBA

Denver Nuggets – Golden State Warriors : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 25/10/2026 à 14:49 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA, les Denver Nuggets reçoivent les Golden State Warriors à la Ball Arena dans la nuit de lundi à mardi, à 3h00 heure française, face à une équipe encore sans victoire après le premier 0-3 de la carrière de Stephen Curry.

Les Nuggets ont comblé un retard de 23 points pour battre les Pelicans 141-135 après prolongation samedi, tandis que les Warriors ont cédé 131-122 chez les Suns.

Dans cet article

Nuggets et Warriors, deux débuts de saison aux antipodes

Forme du moment

Denver Nuggets
1-1 · 8e de l’Ouest · à domicile
DV
112,5Pts/match
115,5Pts encaissés
1-0Bilan à domicile

Golden State Warriors
0-3 · 15e de l’Ouest · à l’extérieur
DDD
111,7Pts/match
123,0Pts encaissés
0-2Bilan à l’extérieur

Les Warriors ont lancé leur saison par une défaite 105-127 chez les Lakers le 21 octobre, avant de s’incliner 108-111 face aux Grizzlies alors qu’ils menaient de 12 points à quatre minutes de la fin.

Samedi avec une équipe remaniée, le revers 122-131 chez les Suns, constituait leur troisième match en quatre jours. Ils restent ainsi à 0-3 pour la première fois depuis 19 ans et occupent la 15e place de la conférence Ouest.

Denver avait débuté par une défaite 96-84 chez le Thunder le 22 octobre, lors d’une rencontre où Aaron Gordon a marqué 20 points, tandis que Nikola Jokic et DeMar DeRozan ont chacun terminé à 13 points.

Face aux Pelicans, qui affichaient 65,9% de réussite au tir en première période, Jamal Murray a inscrit 42 points et Jokic a signé un triple-double de 35 points, 15 rebonds et 10 passes décisives, le 199e de sa carrière en saison régulière.

Comparatif des équipes
Denver NuggetsGolden State Warriors
112,5Points/match111,7
Nuggets +0,8
115,5Points encaissés123,0
Nuggets -7,5
52,0Rebonds/match40,3
Nuggets +11,7
21,5Passes/match24,0
Warriors +2,5
43,6 %FG%42,5 %
Nuggets +1,1 %
29,9 %3P%33,6 %
Warriors +3,7 %

L’écart le plus marquant se situe au rebond, où les Nuggets captent 52,0 prises par match, contre 40,3 pour les Warriors.

Golden State compense en partie grâce à sa circulation de balle et à son adresse, avec davantage de passes décisives et un meilleur pourcentage à trois points que Denver, sur des échantillons limités à deux ou trois rencontres.

En défense, Denver concède nettement moins de points par match, tandis que les Warriors en ont encaissé 129,0 lors de leurs deux déplacements.

Les Warriors peuvent suivre le rythme tant que leurs tirs rentrent, mais rien n’indique qu’ils seront capables de contenir une équipe aussi dominante dans la raquette, ce qui fait des Nuggets le camp à privilégier.

Quelles absences pour les Nuggets et les Warriors à la Ball Arena ?

Absences
Denver Nuggets
Cameron Johnson, entorse à la cheville droiteAbsent
Alpha Diallo, poignetIncertain
Spencer Jones, ischio-jambiersAbsent
Julian Strawther, entorse au genou gaucheAbsent
Golden State Warriors
Stephen Curry, reposAbsent samedi, statut non confirmé pour lundiAbsent samedi
Brandin Podziemski, dosAbsent samedi, statut non confirmé pour lundiAbsent samedi
Draymond Green, dosAbsent samedi, statut non confirmé pour lundiAbsent samedi
Al Horford, dosAbsent samedi, statut non confirmé pour lundiAbsent samedi
Gui Santos, blessure non préciséeDécision de dernière minute
Kristaps Porzingis, maladieAbsent
Moses Moody, rupture du tendon rotulien gaucheAbsent
Jimmy Butler III, rupture du ligament croisé antérieur droitAbsent

La disponibilité des Warriors constitue la principale inconnue : Curry, Brandin Podziemski, Draymond Green et Al Horford ont tous manqué la rencontre de samedi à Phoenix, leur statut pour lundi n’est pas confirmé, et Gui Santos a quitté le terrain en raison d’une blessure non précisée.

Vendredi face aux Grizzlies, Steve Kerr avait aligné Curry, Podziemski, Green, Yaxel Lendeborg et Graham Ike, avant d’associer les deux rookies à Brandon Williams, Will Richard et Santos à Phoenix.

Kristaps Porzingis est indisponible pour cause de maladie, Moses Moody, blessé au tendon rotulien gauche en mars, pourrait revenir entre décembre et janvier, tandis que Jimmy Butler, en convalescence après une rupture du ligament croisé antérieur droit, est attendu entre janvier et février.

Côté Nuggets, Cameron Johnson, Spencer Jones et Julian Strawther sont absents. Ce dernier souffre d’une entorse au genou contractée lors du match de présaison du 14 octobre, tandis qu’Alpha Diallo, touché au poignet, est incertain. Les Nuggets se déplaceront ensuite chez les Pelicans, et les Warriors chez les Timberwolves mercredi.

Les duels qui peuvent faire basculer Nuggets – Warriors

Jokic face à Ike
Nikola Jokic

Nikola Jokic
DEN
VS
Graham Ike

Graham Ike
GSW
10,6Pts présaison
6,0Reb présaison
7,0Pts présaison
4,2Reb présaison

Ike a démarré les deux derniers matchs au poste de pivot, quand Jokic sort d’un match à 35 points, 15 rebonds et 10 passes décisives contre les Pelicans.

Murray face à Lendeborg
Jamal Murray

Jamal Murray
DEN
VS
Yaxel Lendeborg

Yaxel Lendeborg
GSW
13,0Pts présaison
3,0Reb présaison
15,6Pts présaison
7,4Reb présaison

Les deux joueurs ont été les meilleurs marqueurs de leur équipe lors du dernier match, Murray avec 42 points et Lendeborg avec 26.

Graham Ike, non drafté et issu de Gonzaga, a été titularisé au poste de pivot lors des deux derniers matchs des Warriors, où il retrouvera un Nikola Jokic en triple double samedi.

Murray et Lendeborg, 11e choix de la draft 2026, ont chacun été le meilleur marqueur de leur équipe lors du dernier match. Celui qui parviendra à prendre le dessus influencera directement l’équilibre de la rencontre.

Paris joueurs pour Nuggets – Warriors

Parmi les paris sportifs disponibles sur cette rencontre, le pari sur Nikola Jokic s’appuie sur le manque intérieur des Warriors, tandis que celui sur Yaxel Lendeborg repose sur son rôle de premier marqueur au sein d’une équipe privée de plusieurs cadres.

Paris sur les performances individuelles
Nikola Jokic

Nikola JokicDEN

Points marquésPlus de 23,5
24,0Saison pts (2 m.)
25Dernier duel (29 mars)

Nikola Jokic tourne à 24,0 points sur ses deux premiers matchs et affrontera un pivot rookie qui n’a été titulaire que deux fois.

Yaxel Lendeborg

Yaxel LendeborgGSW

Points marquésPlus de 14,5
15,6Pts présaison
23,1Min présaison

Premier marqueur des Warriors à Phoenix, le rookie voit son temps de jeu augmenter tant que les cadres sont ménagés.

Confrontations directes entre les Nuggets et les Warriors

Confrontations directes
Denver Nuggets

VS

Golden State Warriors
29 mars 2026Nuggets 116-93 WarriorsJokic meilleur marqueur avec 25 pointsBall Arena
22 févr. 2026Warriors 128-117 NuggetsChez les Warriors
7 nov. 2025Nuggets 129-104 WarriorsBall Arena
23 oct. 2025Warriors 137-131 Nuggets (prol.)Chez les Warriors

L’an dernier, les deux équipes s’étaient partagé les confrontations avec deux victoires chacune, toutes obtenues à domicile. Golden State avait d’abord battu Denver 137-131 après prolongation le 23 octobre 2025, avant de s’imposer à nouveau 128-117 le 22 février. Les Nuggets avaient répondu par deux larges succès à la Ball Arena, 129-104 le 7 novembre puis 116-93 le 29 mars.

Ces deux victoires de Denver chez lui, acquises avec 25 puis 23 points d’avance, renforcent l’idée d’une équipe particulièrement difficile à battre dans son antre.

Les Nuggets avaient aussi conclu la saison précédente avec un bilan de 54 victoires pour 28 défaites, bien supérieur aux 37 succès et 45 défaites des Warriors.

Notre pronostic pour Nuggets – Warriors

Pronostics
VainqueurDenver Nuggets vainqueurLes Warriors ont encaissé au moins 111 points lors de leurs trois défaites, alors que les Nuggets dominent au rebond et défendent mieux.
TotalPlus de 230 pointsTrois des quatre dernières confrontations ont dépassé ce total, tout comme les deux déplacements des Warriors et le match à domicile des Nuggets cette saison.
Perf. joueurNikola Jokic plus de 23,5 pointsMeilleur marqueur du dernier duel à Denver, il affronte des pivots inexpérimentés.
Perf. joueurYaxel Lendeborg plus de 14,5 pointsPremier marqueur des Warriors lors de leur dernier match, avec un temps de jeu conséquent.
CombinéNuggets vainqueur + Jokic plus de 23,5 pointsLes deux sélections sont liées, puisqu’une victoire nette de Denver passe par Jokic, il s’agit donc d’un avis combiné.
Pronostic sur le score du match
Denver Nuggets 124-112 Golden State Warriors
Écart de points de 12 · Total de points de 236

La supériorité des Nuggets au rebond et la fragilité défensive des Warriors à l’extérieur orientent nos pronostics NBA vers une victoire de Denver, avec un total de points supérieur à 230.

Notre pronostic : un succès des Nuggets 124-112, porté par la domination de Jokic dans la raquette et par une rotation des Warriors trop limitée pour tenir le rythme en seconde période.

BET365
Jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue
  • Bonus débloqué si 1er pari perdant
  • Freebets valide 7 jours
  • Dépôt minimum de 5 €
S'inscrire sur Bet365
  • Vérifié aujourd'hui par notre équipe
  • Sous licence en: FR

Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes