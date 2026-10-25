Denver Nuggets – Golden State Warriors : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA, les Denver Nuggets reçoivent les Golden State Warriors à la Ball Arena dans la nuit de lundi à mardi, à 3h00 heure française, face à une équipe encore sans victoire après le premier 0-3 de la carrière de Stephen Curry.

Les Nuggets ont comblé un retard de 23 points pour battre les Pelicans 141-135 après prolongation samedi, tandis que les Warriors ont cédé 131-122 chez les Suns.

Nuggets et Warriors, deux débuts de saison aux antipodes

Forme du moment Denver Nuggets 1-1 · 8e de l’Ouest · à domicile D V 112,5 Pts/match 115,5 Pts encaissés 1-0 Bilan à domicile Golden State Warriors 0-3 · 15e de l’Ouest · à l’extérieur D D D 111,7 Pts/match 123,0 Pts encaissés 0-2 Bilan à l’extérieur

Les Warriors ont lancé leur saison par une défaite 105-127 chez les Lakers le 21 octobre, avant de s’incliner 108-111 face aux Grizzlies alors qu’ils menaient de 12 points à quatre minutes de la fin.

Samedi avec une équipe remaniée, le revers 122-131 chez les Suns, constituait leur troisième match en quatre jours. Ils restent ainsi à 0-3 pour la première fois depuis 19 ans et occupent la 15e place de la conférence Ouest.

Denver avait débuté par une défaite 96-84 chez le Thunder le 22 octobre, lors d’une rencontre où Aaron Gordon a marqué 20 points, tandis que Nikola Jokic et DeMar DeRozan ont chacun terminé à 13 points.

Face aux Pelicans, qui affichaient 65,9% de réussite au tir en première période, Jamal Murray a inscrit 42 points et Jokic a signé un triple-double de 35 points, 15 rebonds et 10 passes décisives, le 199e de sa carrière en saison régulière.

Comparatif des équipes Denver Nuggets Golden State Warriors 112,5 Points/match 111,7 Nuggets +0,8 115,5 Points encaissés 123,0 Nuggets -7,5 52,0 Rebonds/match 40,3 Nuggets +11,7 21,5 Passes/match 24,0 Warriors +2,5 43,6 % FG% 42,5 % Nuggets +1,1 % 29,9 % 3P% 33,6 % Warriors +3,7 %

L’écart le plus marquant se situe au rebond, où les Nuggets captent 52,0 prises par match, contre 40,3 pour les Warriors.

Golden State compense en partie grâce à sa circulation de balle et à son adresse, avec davantage de passes décisives et un meilleur pourcentage à trois points que Denver, sur des échantillons limités à deux ou trois rencontres.

En défense, Denver concède nettement moins de points par match, tandis que les Warriors en ont encaissé 129,0 lors de leurs deux déplacements.

Les Warriors peuvent suivre le rythme tant que leurs tirs rentrent, mais rien n’indique qu’ils seront capables de contenir une équipe aussi dominante dans la raquette, ce qui fait des Nuggets le camp à privilégier.

Quelles absences pour les Nuggets et les Warriors à la Ball Arena ?

Absences Denver Nuggets Cameron Johnson, entorse à la cheville droite Absent Alpha Diallo, poignet Incertain Spencer Jones, ischio-jambiers Absent Julian Strawther, entorse au genou gauche Absent Golden State Warriors Stephen Curry, repos Absent samedi, statut non confirmé pour lundi Absent samedi Brandin Podziemski, dos Absent samedi, statut non confirmé pour lundi Absent samedi Draymond Green, dos Absent samedi, statut non confirmé pour lundi Absent samedi Al Horford, dos Absent samedi, statut non confirmé pour lundi Absent samedi Gui Santos, blessure non précisée Décision de dernière minute Kristaps Porzingis, maladie Absent Moses Moody, rupture du tendon rotulien gauche Absent Jimmy Butler III, rupture du ligament croisé antérieur droit Absent

La disponibilité des Warriors constitue la principale inconnue : Curry, Brandin Podziemski, Draymond Green et Al Horford ont tous manqué la rencontre de samedi à Phoenix, leur statut pour lundi n’est pas confirmé, et Gui Santos a quitté le terrain en raison d’une blessure non précisée.

Vendredi face aux Grizzlies, Steve Kerr avait aligné Curry, Podziemski, Green, Yaxel Lendeborg et Graham Ike, avant d’associer les deux rookies à Brandon Williams, Will Richard et Santos à Phoenix.

Kristaps Porzingis est indisponible pour cause de maladie, Moses Moody, blessé au tendon rotulien gauche en mars, pourrait revenir entre décembre et janvier, tandis que Jimmy Butler, en convalescence après une rupture du ligament croisé antérieur droit, est attendu entre janvier et février.

Côté Nuggets, Cameron Johnson, Spencer Jones et Julian Strawther sont absents. Ce dernier souffre d’une entorse au genou contractée lors du match de présaison du 14 octobre, tandis qu’Alpha Diallo, touché au poignet, est incertain. Les Nuggets se déplaceront ensuite chez les Pelicans, et les Warriors chez les Timberwolves mercredi.

Les duels qui peuvent faire basculer Nuggets – Warriors

Jokic face à Ike Nikola Jokic DEN VS Graham Ike GSW 10,6 Pts présaison 6,0 Reb présaison 7,0 Pts présaison 4,2 Reb présaison Ike a démarré les deux derniers matchs au poste de pivot, quand Jokic sort d’un match à 35 points, 15 rebonds et 10 passes décisives contre les Pelicans. Murray face à Lendeborg Jamal Murray DEN VS Yaxel Lendeborg GSW 13,0 Pts présaison 3,0 Reb présaison 15,6 Pts présaison 7,4 Reb présaison Les deux joueurs ont été les meilleurs marqueurs de leur équipe lors du dernier match, Murray avec 42 points et Lendeborg avec 26.

Graham Ike, non drafté et issu de Gonzaga, a été titularisé au poste de pivot lors des deux derniers matchs des Warriors, où il retrouvera un Nikola Jokic en triple double samedi.

Murray et Lendeborg, 11e choix de la draft 2026, ont chacun été le meilleur marqueur de leur équipe lors du dernier match. Celui qui parviendra à prendre le dessus influencera directement l’équilibre de la rencontre.

Paris joueurs pour Nuggets – Warriors

Parmi les paris sportifs disponibles sur cette rencontre, le pari sur Nikola Jokic s’appuie sur le manque intérieur des Warriors, tandis que celui sur Yaxel Lendeborg repose sur son rôle de premier marqueur au sein d’une équipe privée de plusieurs cadres.

Paris sur les performances individuelles Nikola Jokic DEN Points marqués Plus de 23,5 24,0 Saison pts (2 m.) 25 Dernier duel (29 mars) Nikola Jokic tourne à 24,0 points sur ses deux premiers matchs et affrontera un pivot rookie qui n’a été titulaire que deux fois. Yaxel Lendeborg GSW Points marqués Plus de 14,5 15,6 Pts présaison 23,1 Min présaison Premier marqueur des Warriors à Phoenix, le rookie voit son temps de jeu augmenter tant que les cadres sont ménagés.

Confrontations directes entre les Nuggets et les Warriors

Confrontations directes Denver Nuggets VS Golden State Warriors Nuggets 116-93 Warriors Jokic meilleur marqueur avec 25 points Ball Arena Warriors 128-117 Nuggets Chez les Warriors Nuggets 129-104 Warriors Ball Arena Warriors 137-131 Nuggets (prol.) Chez les Warriors

L’an dernier, les deux équipes s’étaient partagé les confrontations avec deux victoires chacune, toutes obtenues à domicile. Golden State avait d’abord battu Denver 137-131 après prolongation le 23 octobre 2025, avant de s’imposer à nouveau 128-117 le 22 février. Les Nuggets avaient répondu par deux larges succès à la Ball Arena, 129-104 le 7 novembre puis 116-93 le 29 mars.

Ces deux victoires de Denver chez lui, acquises avec 25 puis 23 points d’avance, renforcent l’idée d’une équipe particulièrement difficile à battre dans son antre.

Les Nuggets avaient aussi conclu la saison précédente avec un bilan de 54 victoires pour 28 défaites, bien supérieur aux 37 succès et 45 défaites des Warriors.

Notre pronostic pour Nuggets – Warriors

Pronostics Vainqueur Denver Nuggets vainqueur Les Warriors ont encaissé au moins 111 points lors de leurs trois défaites, alors que les Nuggets dominent au rebond et défendent mieux. Total Plus de 230 points Trois des quatre dernières confrontations ont dépassé ce total, tout comme les deux déplacements des Warriors et le match à domicile des Nuggets cette saison. Perf. joueur Nikola Jokic plus de 23,5 points Meilleur marqueur du dernier duel à Denver, il affronte des pivots inexpérimentés. Perf. joueur Yaxel Lendeborg plus de 14,5 points Premier marqueur des Warriors lors de leur dernier match, avec un temps de jeu conséquent. Combiné Nuggets vainqueur + Jokic plus de 23,5 points Les deux sélections sont liées, puisqu’une victoire nette de Denver passe par Jokic, il s’agit donc d’un avis combiné.

Pronostic sur le score du match Denver Nuggets 124-112 Golden State Warriors Écart de points de 12 · Total de points de 236

La supériorité des Nuggets au rebond et la fragilité défensive des Warriors à l’extérieur orientent nos pronostics NBA vers une victoire de Denver, avec un total de points supérieur à 230.

Notre pronostic : un succès des Nuggets 124-112, porté par la domination de Jokic dans la raquette et par une rotation des Warriors trop limitée pour tenir le rythme en seconde période.