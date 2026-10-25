Devin Booker sort les Suns du piège tendu par les Warriors

« C’était assez poussif en première période, on n’arrivait jamais vraiment à trouver notre rythme. » Face aux Warriors, Jordan Ott et les Suns ont dû patienter jusqu’à la seconde période avant de s’échapper au score, dans une rencontre qui avait tout du match piège.

Car les Californiens, pourtant privés de tous leurs cadres laissés au repos (Stephen Curry, Draymond Green, Brandin Podziemski…), sont longtemps restés au contact. « À la pause, on avait besoin de quelqu’un pour nous sortir de la galère », formule le coach local.

Ce sauveur, ce sera comme souvent le leader des Suns, Devin Booker. Déjà auteur de 19 points en première période, le meneur/arrière allait accélérer vers la fin du troisième quart-temps, avec un panier à 3-points en tête de raquette, puis un second en transition malgré une faute adverse.

« On a réussi à faire des stops et à jouer vite. Le groupe, avec Goody (Jordan Goodwin) et Colin (Gillespie) notamment, a réussi à sécuriser les rebonds et à partir en contre-attaque. Sur la première action qui m’a lancé, j’ai passé le ballon à Goody. Il a attaqué le cercle et m’a trouvé pour un tir en ‘catch-and-shoot’. Ensuite, j’ai réussi à trouver mon rythme », décrit le multiple All-Star.

Avec lui, les Suns ont pu s’offrir un matelas confortable d’une dizaine de points d’avance. « C’est ce qu’il a fait dans le troisième quart-temps. On sentait que la dynamique montait au fil des minutes. Le troisième quart-temps a été fantastique, puis il nous a fait gagner », poursuit son coach.

40e match en carrière à 40 points ou plus

En 36 minutes, Devin Booker a terminé la rencontre avec 43 points (17/25 aux tirs dont 2/7 de loin), 7 rebonds et 7 passes décisives. Il s’agit du plus grand nombre de points dans l’histoire de la franchise pour un match d’ouverture de saison régulière à domicile.

« Je ne veux pas aborder un match en me disant que je vais forcer les choses ce soir. Mais c’est sûr que j’ai en tête l’idée d’être plus entreprenant », reconnaît Booker, dont c’était le 40e match en carrière à 40 points ou plus, sur son envie de prendre les choses en main offensivement.

Malgré sa grosse performance individuelle et la victoire, le joueur de 29 ans rappelle qu’il « reste encore des choses à corriger » sur le plan collectif. Sur la cohésion du cinq majeur notamment, qui pourrait « s’inspirer » de la meilleure alchimie du second cinq, ou au niveau du rebond.

Car si Phoenix a fini par faire respecter la hiérarchie, les Suns ont tout de même eu besoin d’un grand Booker pour venir à bout de Warriors largement diminués.

« Évidemment, dans cette ligue, aucune victoire n’est à prendre à la légère. C’est clairement une victoire dont on avait besoin. Ce qui est préoccupant, c’est évidemment le rebond. Oui, il faut qu’on aille davantage au contact. Je trouve qu’on défend plutôt bien. Mais si on arrive à limiter les équipes à un seul tir par possession, ce sera bénéfique pour nous », conclut-il.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27.7 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35.0 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34.5 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35.0 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35.9 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33.9 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34.5 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34.6 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 36.0 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37.3 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 64 33.5 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 2.6 0.8 3.1 0.3 26.1 2026-27 PHO 1 29.4 53.8 0.0 100.0 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.