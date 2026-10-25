Le MVP de la nuit | Nikola Jokic s’en prend aux fans mécontents

Les fans des Nuggets ne s’attendaient évidemment pas à voir leurs protégés être autant en difficulté face aux Pelicans. Alors au milieu du troisième quart-temps, alors que les visiteurs venaient de s’offrir 22 points d’avance (et jusqu’à 23 lors du quart-temps précédent), le public de la Ball Arena a grondé.

Le public local aura de quoi s’enthousiasmer par la suite, car les Nuggets ont réagi pour finir par s’imposer en prolongation (141-135), grâce notamment à une nouvelle performance majuscule de Nikola Jokic. Mais les huées sont très mal passées chez ce dernier.

« On s’est fait siffler lors de notre premier match à domicile, et je pense que les fans qui nous ont sifflés n’ont plus besoin de venir. Si vous nous suivez, vous savez qu’on n’abandonne jamais et qu’on est déjà revenus de situations bien pires. Alors, si on me demande, ils ne sont plus les bienvenus », assène le Serbe en conférence de presse, dans une prise de position cinglante et plutôt rare chez lui.

Bientôt au niveau de Russell Westbrook

Avant de s’adresser directement aux fans mécontents, le Serbe avait d’abord répondu sur le parquet.

Au cœur d’une soirée collective longtemps très compliquée donc, le pivot a accompagné le gros effort au « scoring » de son partenaire de « pick-and-roll » favori, Jamal Murray (42 points).

En 43 minutes de jeu, Nikola Jokic a cumulé 35 points (12/23 aux tirs dont 3/10 de loin), 15 rebonds, 10 passes et 4 contres, dont plusieurs décisifs dans les derniers instants. Le pivot, qui a inscrit 8 points dans la période supplémentaire, a ainsi signé son 199e triple-double en carrière. Soit encore 10 de moins, en saison régulière, que son ancien coéquipier et leader de la catégorie Russell Westbrook (209), aujourd’hui à la retraite.

« C’est sûr que c’est quelque chose que je trouverai toujours sympa pour le reste de ma carrière », se contente-t-il de réagir quand un journaliste lui fait remarquer qu’il a tout de même dépassé Westbrook au nombre de triple-double cumulés en carrière en comptant ceux réalisés en playoffs.

Le triple MVP a donc repris ses bonnes habitudes, quitte à faire taire les fans les plus impatients.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21.7 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 27.9 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32.6 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31.3 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32.0 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34.6 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33.5 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33.7 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34.6 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36.7 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34.8 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7 2026-27 DEN 1 35.3 26.3 14.3 50.0 1.0 6.0 7.0 5.0 3.0 1.0 2.0 1.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.