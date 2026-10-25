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Philadelphie 76ers – Detroit Pistons : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 25/10/2026 à 13:04 Twitter Facebook

Paris sportifs – La nuit de dimanche à lundi (0h30, heure française) offre un sommet de la conférence Est au Xfinity Mobile Arena : Philadelphie accueille Detroit dans un duel entre deux équipes encore invaincues.

Les Sixers, désormais construits autour de Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid, comptent trois victoires en autant de matches, obtenues à New York puis face à Cleveland et Milwaukee. Detroit a, lui, enchaîné deux succès contre Boston et Miami, ce qui installe les deux formations aux deux premières places de l’Est.

Dans cet article

Quelle forme pour les Philadelphie 76ers et les Detroit Pistons ?

Forme du moment

Philadelphie 76ers
3-0 · 1er de l’Est · à domicile
DDVVV
120,5Pts (dom./ext.)
111,0Pts encaissés (dom./ext.)
107,8Éff. offensive
100,0Éff. défensive

Detroit Pistons
2-0 · 2e de l’Est · à l’extérieur
DVDVV
128,0Pts (dom./ext.)
111,0Pts encaissés (dom./ext.)
122,7Éff. offensive
110,3Éff. défensive

Detroit a entamé la saison par deux victoires, face à Boston puis à Miami malgré les 36 points de Giannis Antetokounmpo, grâce à une adresse à 3 points de 42,3% sur 39 tentatives par match.

Duncan Robinson alimente ce volume avec 9,5 tentatives et 5,0 paniers à 3 points par rencontre, tandis que Cade Cunningham délivre 8,0 passes décisives.

Philadelphie s’est imposée à New York, puis contre Cleveland après avoir été menée de 29 points, avant de battre Milwaukee samedi (127-116).

Le principal point faible des Sixers demeure le rebond : leurs adversaires captent 53,7 rebonds par match, contre 43,0 pour Philadelphie.

Comparatif des équipes
Philadelphie 76ersDetroit Pistons
115,7Points/match124,5
Pistons +8,8
43,0Rebonds/match51,0
Pistons +8,0
26,0Passes/match30,5
Pistons +4,5
42,7 %FG%49,1 %
Pistons +6,4 %
33,0 %3P%42,3 %
Pistons +9,3 %
79,1 %LF%84,6 %
Pistons +5,5 %
107,3Rythme101,5
76ers +5,8

Le comparatif donne l’avantage aux Pistons sur six des sept indicateurs, Philadelphie ne prenant le dessus que sur le rythme.

Cet écart se traduit notamment par l’efficacité offensive, avec 122,7 points pour 100 possessions côté Detroit contre 107,8 pour Philadelphie. Toutefois, la défense des Sixers reste la plus solide des deux équipes, avec 100,0 points concédés pour 100 possessions contre 110,3.

Les pertes de balle constituent également un enjeu : Detroit en commet 18,5 par match, contre 13,3 pour Philadelphie, qui récupère en outre 10,7 ballons par rencontre.

Le calendrier ajoute enfin un facteur de fraîcheur : Detroit n’a plus joué depuis vendredi, tandis que Philadelphie dispute son troisième match en quatre soirées.

Infos équipes et absences avant Philadelphie 76ers – Detroit Pistons

Absences
Philadelphie 76ers
Joel Embiid, pivotDécision de dernière minute
LeBron James, douleurs au bas du dos et sciatiqueGestion physique
Jabari Walker, chevilleDécision de dernière minute
Dominick Barlow, réaction de stress lombaireAbsent
Tacko Fall, quadriceps gaucheAbsent
Ariel Hukporti, rupture du tendon d’Achille droitAbsent pour la saison
Detroit Pistons
Jalen Duren, élongation de l’ischio-jambier droitAbsent
Ausar Thompson, entorse à la cheville droiteIncertain

Detroit devra se priver de Jalen Duren, blessé à l’ischio-jambier droit à Miami vendredi, et reste dans l’incertitude concernant Ausar Thompson, annoncé incertain en raison d’une entorse à la cheville droite.

Paul Reed a pris le relais au poste de pivot après la sortie de Duren, terminant la rencontre avec 19 points et 11 rebonds, tandis que John Collins a également apporté son aide dans la raquette.

Tolu Smith, limité à deux minutes de jeu à Miami, devrait voir son temps de jeu augmenter, tandis qu’Isaac Jones, sous two-way contract, apparaît comme le candidat le plus probable pour occuper le rôle de troisième pivot.

Philadelphie gère le physique de ses stars : Joel Embiid avait annoncé qu’il ne participerait qu’à un match de ce back-to-back, jouant 36 minutes face à Milwaukee.

LeBron James a été ménagé samedi en raison de douleurs lombaires et d’une sciatique, et ne devrait pas être aligné ce soir. Dominick Barlow, Tacko Fall et Ariel Hukporti demeurent quant à eux indisponibles.

Dean Wade a fait son retour samedi après une entorse à la cheville gauche, disputant 28 minutes, tandis que Jabari Walker a dû quitter le terrain au troisième quart-temps après s’être blessé à la cheville.

Les duels qui peuvent décider de Philadelphie 76ers – Detroit Pistons

Maxey face à Cunningham
Tyrese Maxey

Tyrese Maxey
PHI
VS
Cade Cunningham

Cade Cunningham
DET
28,7Pts/match
5,0Passes/match
19,0Pts/match
8,0Passes/match

Maxey porte le scoring de Philadelphie pendant que Cunningham organise le jeu de Detroit, et la maîtrise du ballon de chacun dicte le tempo du match.

Brown face à Robinson
Jaylen Brown

Jaylen Brown
PHI
VS
Duncan Robinson

Duncan Robinson
DET
22,3Pts/match
2,03 pts/match
19,0Pts/match
5,03 pts/match

Brown cherche encore sa place dans l’attaque des Sixers, alors que Robinson fait du tir extérieur la première arme de Detroit.

Tyrese Maxey porte l’attaque de Philadelphie, encore plus lorsque Joel Embiid ou Lebron James se reposent, tandis que Detroit s’appuie sur la créativité parfois isolé de Cade Cunningham.

Jalen Brown (22,3 points) affronte Duncan Robinson, qui tente 9,5 tirs à 3 points par match face à une défense de Philadelphie n’en concédant que 9,7 par rencontre, la cinquième meilleure de la ligue dans ce domaine.

VJ Edgecombe capte 8,0 rebonds par match, un apport particulièrement précieux si Philadelphie évolue en version small ball.

Paris joueurs sur Philadelphie 76ers – Detroit Pistons

Les trois lignes portent sur des joueurs au volume de tirs déjà bien installé, dont les moyennes saisonnières se situent de part et d’autre des seuils proposés.

Paris sur les performances individuelles
Tyrese Maxey

Tyrese MaxeyPHI

Points marquésPlus de 26,5
28,7Saison pts
14,7Présaison (3 MJ)
3/3Matchs joués

Ses minutes de jeu figurent parmi les plus élevées de la ligue, et l’attaque de Philadelphie passe par lui dès qu’Embiid ou James se reposent, ce qui justifie une ligne inférieure à sa moyenne.

Cade Cunningham

Cade CunninghamDET

Points marquésMoins de 26,5
19,0Saison pts
14,0Présaison (3 MJ)
2/2Matchs joués

Le scoring de Detroit est bien réparti entre Robinson, Collins et Reed, ce qui évite à Cunningham de tout porter offensivement ; sa moyenne reste ainsi éloignée de cette ligne.

Duncan Robinson

Duncan RobinsonDET

Points marquésPlus de 13,5
19,0Saison pts
11,3Présaison (4 MJ)
2/2Matchs joués

Il marque principalement grâce à son volume de tirs à 3 points, et sans Duren, les Pistons s’appuient davantage sur le tir extérieur, ce qui lui permet de conserver un nombre élevé de tentatives.

Confrontations directes, Detroit a dominé les Philadelphie 76ers

Confrontations directes
Philadelphie 76ers

VS

Detroit Pistons
4 avr. 2026Pistons 116-93 76ersMaxey meilleur marqueur avec 23 pointsPhiladelphie
12 mars 2026Pistons 131-109 76ersDetroit
14 nov. 2025Pistons 114-105 76ersDetroit
9 nov. 2025Pistons 111-108 76ersPhiladelphie

Detroit a remporté les quatre confrontations de la saison 2025-26, s’imposant de 3 puis 23 points à Philadelphie, et de 9 puis 22 points à domicile.

Le classement final illustrait cet écart, avec 60 victoires et 22 défaites pour Detroit, contre 45 succès et 37 revers pour Philadelphie.

Joel Embiid avait toutefois manqué les rencontres du 9 novembre et du 12 mars, ce qui nuance ce 4-0 pour des Sixers désormais renforcés par les arrivées de Brown et James.

Les deux équipes se retrouveront le 4 novembre à Detroit, puis le 5 février à Philadelphie.

Notre pronostic pour Philadelphie 76ers – Detroit Pistons

Pronostics
ÉcartDetroit Pistons +2,5Detroit est reposé, tire bien à 3 points et a battu cet adversaire quatre fois la saison dernière, alors que Philadelphie dispute un troisième match en quatre soirs avec ses deux stars en gestion physique.
TotalPlus de 226,5 pointsLes deux matchs de Detroit ont totalisé 234 et 239 points, le dernier de Philadelphie 243, et les Sixers jouent à un rythme plus rapide.
Perf. joueurTyrese Maxey plus de 26,5 pointsL’attaque de Philadelphie repose sur Maxey quand ses grands noms se reposent, et il joue plus de minutes que presque tout le monde en NBA.
Perf. joueurDuncan Robinson plus de 13,5 pointsRobinson vit du tir à 3 points et Detroit aura davantage besoin de son adresse sans Duren.
CombinéPistons +2,5 + Duncan Robinson plus de 13,5 pointsLes deux issues empruntent le même chemin, puisqu’un succès de Detroit passe d’abord par un Duncan Robinson adroit.
Pronostic sur le score du match
Philadelphie 76ers 113-117 Detroit Pistons
Écart de points 4 · Total de points 230

Detroit apparaît comme le choix pertinent pour couvrir l’écart : sa fraîcheur, un effectif riche en tireurs et quatre succès consécutifs face à cet adversaire pèsent davantage que l’absence de Duren, surtout si Philadelphie ménage ses vedettes intérieures lors de ce back-to-back.

Maxey et Robinson représentent les deux paris individuels les plus solides : le premier bénéficie d’un temps de jeu très important, tandis que le second dispose d’un volume de tirs extérieurs que l’absence de Duren rend encore plus précieux.

Si Embiid et James jouent tous les deux, les Sixers semblent plus forts sur le papier. Toutefois, Embiid a annoncé qu’il se reposerait lors d’un des deux matchs, et Detroit a inscrit 128 points à Miami alors que Duren était absent pendant la quasi-totalité de la rencontre.

Les autres rencontres du programme sont à retrouver dans nos pronostics NBA, et les paris sportifs doivent rester un divertissement abordé avec prudence, en ne misant que ce que l’on peut se permettre de perdre.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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