Les Cavaliers aiment jouer à se faire peur

« C’est frustrant que ça se soit produit lors des deux premiers matchs, mais c’est quelque chose qu’on doit corriger et sur lequel on doit travailler. » La consigne passée par Donovan Mitchell est claire : sa formation ne doit plus s’endormir lorsqu’elle possède une grosse avance.

À Philadelphie lors du match d’ouverture, Cleveland s’est inclinée malgré une avance de 29 points. Cette nuit à domicile face aux Nets, les hommes de Kenny Atkinson ont de nouveau réussi à s’échapper de plus de 20 points (jusqu’à 22 points), avant de se faire peur dans les dernières minutes.

À quatre minutes de la fin, Peyton Watson envoyait Jarrett Allen au « alley-oop » pour offrir 17 points d’avance aux Cavs (116-99). Mais quelques secondes plus tard, le même Watson commettait une faute sur Egor Demin, qui convertissait son tir à 3-points malgré le contact.

Cette action à « 3+1 », suivie d’un autre tir lointain en transition de Michael Porter Jr. après une transmission mal assurée par Watson, allait lancer un 22-7 en faveur des visiteurs. À huit secondes de la fin, Brooklyn avait ainsi encore une chance de l’emporter (123-121) après un nouveau panier primé de « MPJ ».

Après quelques huées de la Rocket Arena, Sam Merrill finira le travail sur la ligne des lancers-francs, à l’issue d’un quatrième quart-temps largement remporté par les visiteurs (29-41), grâce notamment à un excellent 9/16 de loin.

Un problème physique… et mental ?

« Ils étaient en mode désespoir. Ils tentaient des tirs, et ces tirs rentraient. Ce qui nous préoccupe, ce sont les huit ballons perdus et les quatre lancers francs manqués dans le quart-temps. On a très bien joué 90% du match. On a fait circuler le ballon et pratiqué un très bon basket », remarque Kenny Atkinson.

Ce dernier met notamment ce nouvel effondrement sur le compte d’une condition physique encore insuffisante.

« Cela s’explique en partie par le fait que nous ne sommes pas encore au top physiquement, ce qui est assez normal. Ce n’est que le deuxième match, nous cherchons encore notre rythme et nous ne l’avons pas encore trouvé. Tout cela combiné, on finit par perdre un quart-temps d’une vingtaine de points. »

De son côté, Donovan Mitchell met en avant des pertes de balle évitables, parmi les 23 « turnovers » cumulés par Cleveland. Mais il préfère aussi retenir les enseignements de ces deux premières rencontres.

« Si certains tirs étaient rentrés lors de ces deux matchs, on ne serait pas là à en discuter. Cela forge le caractère. On découvre de quoi on est capable. Le fait d’avoir disputé ces deux premiers matchs, similaires mais différents à certains égards, va nous aider sur le long terme », juge la star locale.

À condition, tout de même, que les Cavaliers comprennent rapidement comment préserver leurs avances…