Face aux imprévus, les Rockets ont de la ressource

Après avoir pourtant bataillé face aux Spurs du côté d’Austin, les Rockets ne sont arrivés à leur hôtel à Atlanta que vers 4 heures du matin. Moins de 24 heures plus tard, ils ont pourtant compté jusqu’à 20 points d’avance face aux Hawks avant de résister à leur retour (121-114).

Houston a ainsi signé son premier départ à 3-0 depuis la saison 2017/18, malgré les absences de Fred VanVleet, Steven Adams et Marcus Smart. Une démonstration de la profondeur de l’effectif texan aux yeux d’Ime Udoka.

« Les gars ne se préoccupent ni des circonstances ni des joueurs disponibles », explique en effet le coach de Houston. « C’est un groupe qui a vraiment confiance, peu importe qui se trouve sur le terrain. Reed (Sheppard) n’avait pas joué la veille et il est revenu avec un impact énorme. Bogdan Bogdanovic et Clint Capela ont également apporté une belle étincelle en sortie de banc. »

Reed Sheppard profite de sa fraîcheur

Titularisé en l’absence de Fred VanVleet, Reed Sheppard a compilé 19 points, 7 passes décisives et 6 rebonds, avec cinq réussites derrière l’arc. Le jeune meneur/shooteur avait été préservé face aux Spurs en raison d’un genou gonflé, et ses jambes fraîches ont fait la différence.

« Il a trouvé un très bon équilibre », apprécie Ime Udoka. « Il s’intègre bien dans n’importe quel groupe, qu’il soit titulaire ou remplaçant. Il a été extrêmement agressif dans la recherche de son tir, il a réalisé quelques actions défensives et délivré de très belles passes intérieures à Alperen Sengun. C’était une grande soirée pour lui. »

L’entraîneur a particulièrement apprécié son rebond offensif, suivi d’un panier, qui a porté l’avance texane à 20 points et provoqué un temps-mort d’Atlanta. Une action révélatrice de l’énergie des Rockets malgré la fatigue.

« C’est le symbole de notre match. Nous avons attaqué le rebond sans relâche », ajoute-t-il. « Ce n’est pas quelque chose qu’il fait très souvent, mais j’ai adoré le voir mettre son nez là-dedans. La réaction du banc a montré à quel point cette action nous avait donné de l’énergie. »

« Nous sommes préparés à beaucoup de situations »

Ime Udoka retient avant tout la victoire, même si son équipe s’est fait peur dans les dernières minutes en laissant Atlanta revenir à cinq longueurs.

« Je suis surtout heureux de la victoire », assure-t-il. « Notre exécution en fin de rencontre n’a pas été la meilleure. Nous savions à qui nous voulions donner le ballon sur les remises en jeu, mais nous avons parfois fait exactement le contraire. Malgré cela, il y a eu beaucoup de bonnes choses. La défense, l’activité, la circulation du ballon… »

Avec 121 points, 21 lancers réussis sur 23 et sept joueurs à au moins 10 points, Houston a aussi confirmé les progrès de son attaque. Surtout, entre la titularisation de Reed Sheppard et les contributions de Bogdan Bogdanovic et Clint Capela en sortie de banc, Ime Udoka dispose de plusieurs solutions pour compenser les absences.

« L’exécution est meilleure que la saison dernière », juge le coach. « Nous sommes préparés à beaucoup de situations qui pourraient se présenter cette saison. Nous pouvons gérer une ou deux blessures sans subir une grosse baisse de niveau. »

Après avoir battu San Antonio puis une équipe d’Atlanta qui restait sur une victoire de 47 points à Charlotte, les Rockets ont déjà passé deux tests significatifs. « C’est un bon indicateur », conclut Ime Udoka. « Surtout compte tenu du niveau de nos adversaires et du fait que nous venons de disputer trois matchs en quatre jours. »