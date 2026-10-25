Malgré un départ catastrophique, le Heat refuse de paniquer

Trois matchs et toujours aucune victoire pour Miami ! Battu par les Hornets (115-110), le Heat connaît son premier départ à 0-3 depuis la saison 2007/08. C’est si lointain qu’Erik Spoelstra n’était pas encore le coach de l’équipe…

Cette défaite est d’autant plus inquiétante que Charlotte disputait son deuxième match en 24 heures et restait sur un revers de 47 points face à Atlanta, l’un des plus lourds de son histoire. De surcroît privés de Kon Knueppel et Coby White, les Hornets ont pourtant pris jusqu’à 23 longueurs d’avance sous l’impulsion de Brandon Miller (34 points), Dennis Schröder (25) et Naz Reid (23).

Miami a notamment payé sa défense (toujours aussi) défaillante pendant trois quart-temps, avec 96 points encaissés, ainsi que ses difficultés derrière la ligne à 3-points. Depuis le début de saison, le Heat a encaissé 165 points sur des tirs primés, contre seulement 108 points inscrits de cette manière. Pour l’instant, Tyler Herro n’a pas été remplacé, et son absence de création et d’adresse extérieure se fait sentir.

En quête d’inspiration

Alors que Charlotte menait 96-75 à l’entame du dernier acte, Erik Spoelstra a trouvé un début de réponse en alignant Davion Mitchell et Bam Adebayo aux côtés de Pelle Larsson, Tim Hardaway Jr. et Bobby Portis.

Cette formation a changé la physionomie du match en signant un 25-4 pour égaliser à 100-100. Miami est ainsi revenu à hauteur à trois reprises, avant le panier à 3-points avec la faute de Grayson Allen, alors que les deux équipes étaient à égalité à 104-104.

« C’était inspirant et c’est finalement ce que j’ai dit à notre équipe : nous avons besoin d’inspiration », explique Erik Spoelstra. « Ces cinq joueurs ont inspiré notre équipe pendant dix minutes, mais nous avons besoin de beaucoup plus d’inspiration pendant 48 minutes. C’est puissant lorsque vous pouvez pousser un coéquipier à produire un effort extraordinaire. Nous allons y arriver. »

Auteur de 15 de ses 22 points dans le dernier quart-temps, Davion Mitchell refuse également de céder à l’inquiétude.

« Nous devons continuer à nous battre et à avancer », insiste le meneur, également auteur de 10 passes décisives. « C’est une nouvelle équipe. Nous apprenons encore à connaître les personnalités et le jeu de chacun. Ce n’est que le troisième match. Nous ne paniquons pas. Nous allons trouver la solution. »

Erik Spoelstra compare le traitement de Giannis à celui de Shaq

Pour y parvenir, le Heat aura toutefois besoin d’un Giannis Antetokounmpo plus présent. Après avoir inscrit 35 puis 36 points lors de ses deux premières sorties, le double MVP a été limité à 14 points en moins de 25 minutes avant de sortir pour six fautes.

Erik Spoelstra a regretté la manière dont son intérieur a été arbitré, estimant que les défenseurs étaient trop souvent autorisés à répondre à son impact physique.

« C’est une force physique lorsqu’il a le ballon. Que les défenseurs essaient ou non de se protéger de cette force, cela reste une faute », estime le technicien. « Ils ne peuvent pas se protéger en lui donnant des coups lorsqu’il se trouve sous le panier. Sur l’action où il est sanctionné pour un marcher, je pense qu’il y avait trois fautes auparavant. »

S’il assure ne pas vouloir réduire la défaite à l’arbitrage, Erik Spoelstra reconnaît la difficulté de juger les contacts impliquant un joueur aussi puissant.

« Je parle simplement de la dimension physique qu’il doit supporter, et c’est finalement lui qui sort pour six fautes. Cela ne lui arrive pas souvent, mais c’est toute la difficulté d’arbitrer un tel joueur. C’était pareil avec Shaq. »

Avec Dallas qui se présente désormais en Floride, le Heat doit surtout trouver le moyen de reproduire pendant 48 minutes l’intensité affichée dans le dernier quart-temps à Charlotte. Car si personne ne veut encore paniquer à Miami, les premières interrogations sont déjà nombreuses.