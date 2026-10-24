La nouvelle ère des Hornets débute sous les huées

Durant l’été, après les transferts de LaMelo Ball et Miles Bridges, Kemba Walker avait demandé aux supporters des Hornets, mécontents de voir partir les deux stars locales, de juger sur pièce. Sauf que la patience réclamée par l’assistant des Hornets est déjà mise à rude épreuve, après seulement deux rencontres.

Car après une victoire inaugurale à Brooklyn, Charlotte a sombré pour sa première sortie à domicile, face aux Hawks (81-128). Une correction, avec 47 points d’écart, qui est même la plus large victoire de l’histoire d’Atlanta !

Le Spectrum Center n’a d’ailleurs pas attendu la fin de la rencontre pour manifester son mécontentement, les premières huées se faisant entendre dès la pause, alors que leur équipe était déjà menée de 25 points (43-68)…

« Si on entend des huées, il faut pouvoir jouer mieux », assure simplement le coach de Charlotte, Charles Lee. « Les huées, on n’y peut rien. Ce sont les fans et si on ne joue pas bien, ils le voient et le comprennent. Donc on respecte totalement cela et on doit faire mieux. »

Cette raclée ne risque pas de faire taire les sceptiques, qui avaient déjà du mal à accepter les mouvements de l’intersaison. En tournant la page LaMelo Ball et Miles Bridges, les dirigeants ont pris le pari d’un nouveau départ. Mais cette première à domicile risque de renforcer les doutes sur leur projet.

D’autant que les Hornets ont perdu 27 ballons face à Atlanta, offrant autant d’occasions à leurs adversaires de creuser l’écart. Aux joueurs, désormais, de montrer un autre visage.

« Cette soirée a été un bon apprentissage pour le groupe. Quand les choses ne tournent pas en notre faveur, comment réagit-on ? », poursuit Charles Lee. « Est-ce qu’on se cherche des excuses ? Est-ce qu’on cherche quelqu’un pour nous sauver ? Ou est-ce qu’on se regroupe et on essaie de trouver nous-mêmes les solutions ? »

Les Hornets auront rapidement l’occasion de réagir, dès ce samedi soir, à nouveau devant leur public. Ce sera face au Heat de Giannis Antetokounmpo, qui court lui aussi après un premier succès.