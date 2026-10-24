Toujours pas de victoire pour Giannis Antetokounmpo avec le Heat

Deuxième rencontre et deuxième défaite pour le Heat de Giannis Antetokounmpo. Face aux Pistons, les hommes d’Erik Spoelstra n’ont d’ailleurs pas existé. Dès les premières minutes, Miami a encaissé un 17-2 et n’a jamais pu revenir, concédant une deuxième lourde défaite (128-111).

« J’ai eu l’impression que notre approche était bonne ce soir et je sais que cela peut sembler fou parce que nous avons concédé un 17-2, mais nous avons trouvé de bons tirs », relativise d’ailleurs Erik Spoelstra. « Ils ont fait un travail incroyable pour protéger leur raquette. Dès que Giannis posait un dribble, il y avait quatre joueurs autour de lui. Nous avons fait les bons choix et trouvé les joueurs ouverts. Si je devais donner mon avis, je dirais que nos tirs à 3-points étaient plus ouverts que les leurs. »

Sauf que les Pistons ont été plus adroits. Comme face aux Wolves, le Heat est tombé sur une équipe en réussite pendant que les Floridiens peinaient à trouver leur rythme. Et malgré les espaces créés par les prises à deux ou trois sur Giannis Antetokounmpo, Miami n’a pas suffisamment sanctionné la défense adverse.

Si le Grec a terminé la partie avec 36 points à 15/26 au tir, il a encore manqué de soutien. Klay Thompson a ainsi signé un 2/11 au tir tandis que Bam Adebayo n’a inscrit que quatre points, gêné par les fautes…

« Nous devons être meilleurs, moi le premier », affirme Giannis Antetokounmpo. « Tout ce que je dis commence par moi. Je dois donner le ton. C’est une mauvaise chose, mais aussi une bonne chose parce que cela vous place dans un état de choc. Parfois, les bonnes équipes, celles qui veulent être compétitives, doivent être secouées. »

Une équipe secouée

Secoué, le Heat l’a été lors de ses deux premiers matchs. Outre cette maladresse offensive, la défense est clairement problématique en ce début de saison. Miami a encaissé 131 points face aux Wolves et 128 face aux Pistons, soit 259 points au total, un (triste) record de franchise sur les deux premières rencontres d’une saison.

« Je pense qu’individuellement, nous sommes de bons défenseurs, mais nous jouons à cinq contre cinq. Donc nous devons être bons collectivement et trouver comment se couvrir les uns les autres et ne pas se dire qu’il doit s’en sortir tout seul », résume ainsi Davion Mitchell.

Les joueurs du Heat n’auront que peu de temps pour ressasser cette défaite. Les Floridiens joueront dès ce samedi face aux Hornets dans leur premier « back-to-back » de la saison. Avec l’obligation de montrer un autre visage.

« Quelqu’un doit provoquer le déclic », souligne Giannis Antetokounmpo. « Je ne sais pas si c’est parce que nous devons apprendre à nous connaître davantage maintenant que la saison a démarré ou si c’est le trac, la nervosité ou le début de la nouvelle saison. Parfois, il faut juste secouer l’équipe. Nous avons joué deux matchs à domicile où nous avons été secoués. Je pense que cela a renforcé le sentiment d’urgence chez tout le monde. »