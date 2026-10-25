Gabby Williams a haussé le ton, et les Valkyries ont réagi

Après la lourde défaite des Valkyries lors du Game 3 (97-71), une scène avait particulièrement marqué les esprits. Alors que les joueuses d’Atlanta célébraient leur succès, Gabby Williams avait rassemblé ses coéquipières sur le parquet pour leur passer un véritable savon. Filmée en train de crier et de gesticuler au milieu du groupe, l’internationale française avait montré un visage plutôt inhabituel…

Interrogée sur cette séquence devenue virale, elle avait reconnu avoir été trop conciliante avec ses coéquipières.

« Je pense que j’ai été un peu trop laxiste en tant que leader, et c’est justement sur ce point que Natalie Nakase me pousse à évoluer », avait-elle expliqué. « J’ai trop souvent été dans le registre : ‘Ce n’est pas grave, on va trouver une solution, tout va bien.’ Mais je voulais montrer autre chose car nous avions besoin d’autre chose. »

Une autre forme de leadership

Après deux défaites consécutives, Gabby Williams avait donc décidé de changer de registre en tant que leader.

« Ces deux derniers matchs ne nous ressemblaient pas. Je devais sortir de ma zone de confort pour essayer de remotiver les troupes. Je voulais montrer à mes coéquipières une autre forme de combativité. »

Le message semble être passé. Deux jours plus tard, les Valkyries ont retrouvé leur agressivité défensive pour s’imposer à Atlanta (67-62) et égaliser à 2-2 dans ces Finals. Avec 17 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions, Gabby Williams a été la première à montrer l’exemple.

Avant la rencontre, son mot d’ordre avait été simple : tout donner pour « ne rien regretter ».

« Je n’ai pas aimé ma dernière performance. Endosser ce rôle de leader m’a poussée à me surpasser sur le plan individuel », a-t-elle déclaré après le match. « Si je veux diriger cette équipe, c’est à moi de donner le ton. Je dois aussi être une leader par l’exemple. C’est ce qui m’a motivée à démarrer le match avec beaucoup d’agressivité. »

Et peu importe son 0/6 à 3-points et ses difficultés d’adresse. Gabby Williams a compensé par son activité, notamment défensive, pour permettre à Golden State de retrouver ce qui faisait sa force depuis le début de la saison.

« On la regarde, on la suit, et quand elle a besoin d’exprimer ses émotions, c’est aussi très bien », a souligné Natalie Nakase. « C’est bien de montrer du caractère et d’être aussi une leader par l’exemple. »

Les Valkyries ont retrouvé leur caractère

Cette réaction s’est d’abord traduite par une première mi-temps étouffante, avec seulement 26 points encaissés. Atlanta a bien tenté de renverser la situation après le repos, mais les Valkyries n’ont pas craqué.

C’est peut-être là que le changement d’attitude s’est le plus ressenti. Après avoir subi la loi du Dream lors des deux rencontres précédentes, Golden State a répondu, malgré une deuxième mi-temps beaucoup plus compliquée.

« Je pense que le plus important, sur quoi nous avons insisté toute l’année, c’est de garder notre sang-froid », a rappelé Kaila Charles. « Le Dream ne va pas baisser les bras… On doit garder à l’esprit que ça ne sera pas facile. On doit simplement continuer à encaisser leurs coups, mais aussi riposter. »

Les Valkyries ont ainsi retrouvé leur identité défensive, limitant notamment Angel Reese à 8 points (2/12 au tir) et Atlanta à seulement 33% de réussite au tir…

Alors que le Dream semblait avoir pris l’ascendant psychologique dans ces Finals, la réaction de Gabby Williams et de ses partenaires a complètement relancé la série. Désormais à 2-2, Golden State a ainsi récupéré l’avantage du terrain, avec potentiellement deux des trois derniers matchs à domicile !

« Ce que j’ai dit à l’équipe après le dernier match, c’est que le but, quand on joue à l’extérieur, est d’aller chercher une victoire », a expliqué Kiah Stokes. « Notre objectif pouvait toujours être atteint si on gagnait aujourd’hui. Maintenant, c’est une série au meilleur des trois matchs. »

Après avoir haussé le ton mercredi soir, Gabby Williams a donc joint les actes à la parole. Et les Valkyries, qui vont pouvoir profiter du soutien du Ballhalla, ne sont plus qu’à deux victoires du titre WNBA.