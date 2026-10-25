New York Knicks – Orlando Magic : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les New York Knicks, champions NBA en titre, reçoivent le Magic d’Orlando au Madison Square Garden dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre 2026 (1h00, heure de Paris) pour ce pronostic NBA qui oppose deux formations déjà sous pression après deux défaites d’entrée en 2026-27.

Mike Brown et son équipe veulent débloquer leur compteur, tandis que Sean Sweeney effectue son premier déplacement en tant que coach principal d’Orlando dans la salle même où il avait connu la défaite en finale NBA avec les Spurs en juin dernier.

Forme et perspectives : New York Knicks et Orlando Magic dos à dos à 0-2

Forme du moment New York Knicks 0-2 · 14e Est · Domicile D

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D 101,5 Pts/match 106,5 Pts encaissés 104,1 Eff. off. 109,8 Eff. déf. Orlando Magic 0-2 · 12e Est · Extérieur D

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D 109,0 Pts/match 123,5 Pts encaissés 103,8 Eff. off. 116,5 Eff. déf.

Le Magic d’Orlando présente les garanties défensives les plus fragiles de cette confrontation, avec 123,5 points encaissés en moyenne après deux rencontres. Un bilan préoccupant pour une équipe qui cherche encore ses repères sous les ordres de Sean Sweeney et peine à installer ses principes défensifs.

La dernière sortie face à Minnesota a illustré les contrastes du collectif floridien. En panne d’adresse derrière l’arc, avec seulement 8 réussites sur 39 tentatives (20,5%), Orlando a notamment souffert du 1 sur 9 de Desmond Bane dans cet exercice. Dans la raquette, Wendell Carter Jr. a pourtant offert un tout autre visage, compilant 20 points et 9 rebonds en 29 minutes, avec un excellent 8 sur 9 aux tirs.

Du côté des Knicks, les motifs d’inquiétude sont différents. Si Karl-Anthony Towns répond présent avec 20,5 points et 11 rebonds de moyenne sur les deux premières rencontres, l’adresse collective reste insuffisante. Avec seulement 40,8% de réussite aux tirs, les champions en titre peinent encore à se créer des positions favorables face aux défenses bien organisées.

Le revers concédé vendredi à Boston a de nouveau exposé leurs limites du moment. Revenus à hauteur des Celtics dans la dernière ligne droite, les New-Yorkais ont finalement subi la loi de Jayson Tatum, auteur d’un enchaînement décisif dans le money time pour faire basculer la rencontre.

Comparatif des équipes New York Knicks Orlando Magic 101,5 Pts/match 109,0 ORL +7,5 106,5 Pts encaissés 123,5 NYK +17,0 109,8 Eff. déf. 116,5 NYK +6,7 40,8 % % RCB 46,2 % ORL +5,4 %

Avec un indice défensif de 109,8 contre 116,5 pour Orlando, New York affiche une solidité nettement plus convaincante. C’est le principal atout des Knicks dans cette confrontation : leur capacité à fermer les espaces et à limiter l’efficacité offensive du Magic.

L’écart de rythme entre les deux équipes constitue le second facteur décisif. Orlando joue 105,5 possessions par match, New York à 97,3 — huit possessions de plus par rencontre, un différentiel qui oblige l’un des deux à sortir de sa zone de confort.

Malgré leur panne d’adresse extérieure face aux Timberwolves, les Floridiens affichent 46,2% de réussite aux tirs, signe d’une efficacité bien réelle près du cercle lorsque la défense leur laisse de l’espace. C’est avant tout cette force intérieure, davantage que leur adresse à longue distance, qui permet au Magic de rester menaçant même dans les soirées difficiles.

New York Knicks et Orlando Magic : effectifs, absences et rotations pour dimanche

Absences New York Knicks Aucune absence signalée Orlando Magic Paolo Banchero, cheville Titulaire, 1er marqueur — impact fort Absent Jonathan Isaac, genou Absent vs Minnesota Décision DM Anthony Black, cheville Absent vs Minnesota Décision DM Noah Penda, ischiotibiale Retour prévu mi-novembre Absent Izaiyah Nelson, cheville (post-op) Retour prévu mi-novembre Absent

La principale absence est celle de Paolo Banchero. L’ailier fort a disputé 26 minutes face à Minnesota, compilant 14 points et cinq passes décisives, avant de quitter le parquet dans le quatrième quart-temps. Une gêne à la cheville a été signalée après la rencontre et l’ailier fort va manquer plusieurs semaines de compétition.

Également absents face aux Timberwolves, Jonathan Isaac et Anthony Black ont manqué à la rotation floridienne. Le premier apporte une polyvalence défensive précieuse sur les ailes, tandis que le second donne souvent le ton en sortie de banc par son agressivité sur le porteur de balle.

En l’absence de Paolo Banchero, Tristan da Silva prendra le relais au poste 4 dans le cinq de départ. Utilisé pendant 29 minutes face à Minnesota, l’Allemand a connu une soirée offensive compliquée, avec cinq points et un maigre 1 sur 7 derrière l’arc. Sa capacité à défendre sur plusieurs postes reste néanmoins un atout pour un collectif qui cherche encore ses repères.

À l’inverse, les Knicks se présentent au complet. Mike Brown dispose de toutes ses options pour ajuster ses rotations et gérer les minutes de Jalen Brunson en fonction du rythme imposé par Orlando. Une marge de manœuvre dont le Magic ne bénéficie pas à l’approche de cette rencontre.

Paris joueurs Orlando Magic – New York Knicks : Wagner et Towns en ligne de mire

Paris sur les performances individuelles Franz Wagner ORL Points marqués Plus de 17,5 18,0 Moy. saison 18 Dernier match 2/2 MJ saison Quand Paolo Banchero est limité, Franz Wagner devient le principal relais offensif du Magic. Auteur de 18 points face à Minnesota, il avait également brillé lors de sa dernière visite au Madison Square Garden en 2025-26, avec 28 points au compteur. Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 9,5 11,0 Moy. saison 11,0 5 derniers 2/2 MJ saison Avec 11 rebonds de moyenne sur ses deux premières sorties, Karl-Anthony Towns impose sa présence sous les panneaux. Si Penda et Banchero sont absents ou diminués côté Orlando, les Knicks auront une belle carte à jouer au rebond offensif pour multiplier les secondes chances.

Orlando Magic et New York Knicks : historique des quatre rencontres 2025-26

Confrontations directes New York Knicks VS Orlando Magic NYK victoire NBA Cup demi-finale (Wagner absent) New York NYK 106-100 ORL Brunson 30+ pts New York ORL victoire (+10) Wagner 37 pts Orlando ORL victoire (+10) Wagner 28 pts New York

Les dernières confrontations entre les deux franchises ont d’abord souri à Orlando, vainqueur à deux reprises en novembre 2025.

New York a repris la main en décembre, d’abord en saison régulière avec une victoire 106-100 le 7 décembre, portée par un Brunson à plus de 30 points. Six jours plus tard, les Knicks ont récidivé en demi-finale de la NBA Cup, face à un Magic privé de Franz Wagner, blessé.

Derrière le bilan équilibré en saison régulière (2-2) et le succès new-yorkais en Coupe, un point reste à souligner : au Garden, les Knicks doivent encore prouver qu’ils ont la solution face à un Franz Wagner en pleine possession de ses moyens.

Pronostic New York Knicks – Orlando Magic : les Knicks défendent leur Garden

Pronostics Vainqueur Victoire New York Knicks Indice défensif supérieur (109,8 contre 116,5), terrain favorable et effectif complet : les Knicks ont les arguments pour contenir une attaque d’Orlando en quête d’adresse à longue distance. Total Moins de 224,5 points Le seul match à domicile des Knicks cette saison a produit 206 points combinés ; New York joue volontairement lent (97,3 possessions) et leur défense a les moyens de limiter le jeu rapide du Magic. Perf. joueur Franz Wagner plus de 17,5 points Avec 18,0 points par match cette saison et 28 points inscrits lors de son dernier déplacement au Garden en 2025-26, Franz Wagner est la valeur offensive la plus fiable d’Orlando au MSG. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 9,5 rebonds Karl-Anthony Towns prend en moyenne 11,0 rebonds par match ; face à un cinq d’Orlando diminué, il bénéficiera d’un espace supplémentaire sous les panneaux pour consolider cette moyenne. Combiné Victoire NYK + Moins de 224,5 points Un succès maîtrisé des Knicks dans un match contrôlé correspond précisément au scénario le plus probable, avec une marge serrée mais un total bien en dessous du seuil.

Pronostic sur le score du match New York Knicks 112-109 Orlando Magic Écart de points : 3 · Total de points : 221

Champions en titre, mieux armés dans la rotation et plus solides défensivement, les Knicks ont les arguments pour partir favoris au Garden. Un avantage qui reste toutefois à confirmer face à un Magic qui a déjà montré la saison dernière qu’il pouvait s’imposer dans cette salle.

La rencontre s’annonce disputée. Avec un Franz Wagner au relais d’un Paolo Banchero sur la touche, Orlando a de quoi faire douter New York jusqu’aux dernières possessions. Sur la base d’un total projeté à 221 points et d’un écart de trois longueurs, ce pronostic NBA se joue sur un détail : la capacité des Knicks à faire la différence en défense dans les moments décisifs.