Le Magic cherche encore son identité défensive

Que le Magic s’incline lors de son premier match de la saison contre les Hawks n’est pas un réel problème. En revanche, le faire en encaissant 132 points, alors qu’on a recruté un entraîneur aux qualités défensives reconnues, c’est davantage problématique. Même si ce n’est que la première rencontre, force est de constater que Sean Sweeney n’a visiblement pas encore trouvé la bonne formule pour sa défense.

« On ne veut pas commettre les mêmes erreurs encore et encore », assurait Franz Wagner, après l’entraînement de jeudi consacré aux corrections après la défaite. « On sait aussi qu’on ne sera pas parfait pendant les 81 matches restants, qu’il faut faire avec les erreurs. L’entraînement sert à comprendre nos erreurs et à faire mieux. »

Même discours pour Goga Bitadze. « On doit faire mieux défensivement, se parler, communiquer et être en meilleures positions », annonce-t-il. Les chiffres de la défaite sont en effet éloquents pour Orlando : 60 points encaissés dans la raquette et 36 lancers-francs concédés. Autant de signes d’une défense trop souvent prise de vitesse et incapable de contenir les attaques adverses.

Franz Wagner regrette d’avoir vu ses coéquipiers et lui-même ne pas « s’en tenir aux principes et à ce qu’on faisait durant la présaison » alors que, insiste l’Allemand, « il faut se concentrer là-dessus et en faire une habitude ».

Ne pas retomber dans les travers de la saison passée

Le Magic a été bousculé durant la partie, surtout dans le deuxième quart-temps, avant de se reprendre après la pause. Mais ses passages à vide ont été trop importants pour éviter un revers.

« On sait tous ce qu’on a à faire. C’est très clair. On ne l’a pas fait à certains moments et ça fait mal. Les équipes comme Atlanta sont très bonnes en attaque et vont vous faire très mal », analyse Goga Bitadze. « On doit se parler, s’entraider et c’est comme ça qu’on va gagner des matches. On sait qu’on peut défendre, on l’a déjà fait. Peu importe le système, on en est capable. On doit le faire au quotidien. »

Ce premier match perdu peut ainsi servir d’électrochoc. Déjà ? Sans doute car, la saison passée, la franchise floridienne avait déjà souffert d’une certaine irrégularité, avec les mêmes discours sur la communication, la concentration et les efforts à répéter soir après soir. Sans parvenir à installer une véritable constance.

Pour Sean Sweeney, l’enjeu sera donc de transformer ces bonnes intentions en habitudes, plutôt que de devoir répéter les mêmes corrections après chaque défaite.

« On veut évidemment régler les problèmes dès le départ, aussi vite que possible, mais il y a toujours un processus d’apprentissage », rappelle le coach, qui rappelle les bases de sa philosophie. « C’était le premier match. Le rythme est plus soutenu, le temps de jeu plus long, l’intensité plus forte. On peut se laisser parfois influencer par la fatigue, le score ou le public, alors qu’il faut se concentrer sur l’action suivante. »