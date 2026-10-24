Dallas Mavericks – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Dallas Mavericks reçoivent les San Antonio Spurs dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, à 2h00 heure française, à l’American Airlines Center de Dallas, pour le premier match à domicile de la saison de la franchise texane.

Ce pronostic NBA met aux prises les champions sortants de la Conférence Ouest, encore en quête de leur première victoire en 2026-27, à une formation de Dallas fragilisée par une longue liste d’absents, les deux équipes disputant par ailleurs leur deuxième match en deux soirs.

Dallas est dans une situation plus délicate, privé de plusieurs titulaires dont Cooper Flagg, touché à l’épaule vendredi à Indiana et très incertain. Les Spurs de leur côté ont perdu leurs deux premières rencontres à domicile et se doivent de réagir lors de ce derby du Texas.

Forme du moment des Mavericks de Dallas et des Spurs de San Antonio

Forme du moment Dallas Mavericks 1-1 · 10e Ouest · Domicile D

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V 115.5 Pts/match 116.5 Pts encaissés 116.1 Eff. offensive 117.7 Eff. défensive San Antonio Spurs 0-2 · 9e Ouest · Extérieur V

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D 107.0 Pts/match 115.0 Pts encaissés 106.5 Eff. offensive 114.4 Eff. défensive

La victoire des Mavs décrochée à Indiana vendredi en tant qu’outsider avec 77 points inscrits en première mi-temps, illustre le potentiel offensif de l’équipe lorsque ses cadres sont présents. À l’inverse, lorsque Cooper Flagg et Kyrie Irving ont quitté le terrain simultanément face à Houston lors de la première rencontre, les Mavericks ont été dominés sur ces séquences, avec un différentiel de -41,8 en 11 minutes et 75% de réussite adverse à trois points.

San Antonio n’a pas encore gagné en 2026-27, mais son 0-2 doit être nuancé : les Spurs ont perdu à domicile contre Oklahoma City puis Houston dans le cadre d’un début de saison particulièrement exigeant.

La saison précédente offre une mesure plus fiable de leur niveau. San Antonio a terminé à 62 victoires pour 20 défaites, éliminé OKC en sept manches en Finales de Conférence Ouest, avant de céder 4-1 aux Knicks en Finales NBA. Son effectif de base est intact pour ce déplacement.

Victor Wembanyama a rappelé son influence lors du deuxième match, avec 25 points et 13 rebonds face aux Rockets. Malgré la défaite, il a confirmé n’avoir rien perdu de sa supériorité individuelle.

Comparatif des équipes Dallas Mavericks San Antonio Spurs 115.5 Pts/match 107.0 DAL +8.5 116.5 Pts encaissés 115.0 SAS -1.5 116.1 Eff. offensive 106.5 DAL +9.6 117.7 Eff. défensive 114.4 SAS -3.3 24.0 Passes/match 21.0 DAL +3 18.0 Balles perdues 14.5 SAS -3.5 35.2 % 3P% 29.7 % DAL +5.5 %

Le comparatif met en évidence une statistique intéressante. Dallas est plus efficace en attaque et à trois points, mais sa défense reste perméable : les Mavericks concèdent 117,7 points pour 100 possessions, contre 114,4 pour San Antonio.

Le différentiel de pertes de balle constitue peut-être l’indicateur le plus décisif. Les Spurs perdent 14,5 ballons par match, contre 18,0 pour Dallas, soit trois à quatre possessions supplémentaires offertes sur 48 minutes — un avantage précieux avec Fox et Harper en transition.

Les deux équipes jouent en back-to-back, la fatigue du second soir touchant donc les deux camps. Mais San Antonio conserve un avantage structurel majeur : un effectif au complet face à une équipe privée de sa pièce maîtresse.

Mavericks et Spurs avant le match, absences et incertitudes

Absences Dallas Mavericks Cooper Flagg, épaule Titulaire, impact majeur Incertain Dereck Lively II, pied Titulaire, pivot de départ Absent Santi Aldama, genou Absent Caleb Martin, pouce Absent Jett Howard, mollet Absent Tarik Biberovic, talon Absent San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet Incertain Jayden Quaintance, genou (LCA) Pas encore autorisé à s’entraîner Absent

La liste des absents des Mavericks est particulièrement lourde pour un match de début de saison. Flagg, élu Rookie de l’année la saison passée, s’est blessé à l’épaule vendredi à Indiana après 17 minutes (14 points et six passes décisives). Son statut reste incertain, avec une forte probabilité de forfait.

La perte de Lively II est tout aussi structurante. Pivot de 22 ans et principal protecteur de cercle du dispositif de Dusty May, il laisse Daniel Gafford seul pour contenir le secteur intérieur adverse, face au joueur le plus difficile à arrêter actuellement proche du cercle .

San Antonio est bien mieux loti. Wembanyama, De’Aaron Fox, Dylan Harper, Stephon Castle et Devin Vassell sont tous disponibles, et le cinq majeur est identique à celui aligné vendredi contre Houston. Tobias Harris reste incertain, mais son absence ne bouleverse pas les rotations des champions de l’Ouest.

Côté Dallas, si Flagg est forfait, Naji Marshall devrait débuter aux côtés de P.J. Washington, Gafford, Kyrie Irving et Max Christie. Ce cinq reste compétent, mais il est privé de son principal créateur.

Les confrontations individuelles à surveiller entre Dallas et San Antonio

Irving vs Fox, deux meneurs sous surveillance Kyrie Irving DAL VS De’Aaron Fox SAS 24 Pts (der. match) 3 Pds (der. match) 19 Pts (der. match) 9 Pds (der. match) Irving reste limité à une vingtaine de minutes par match depuis son retour de blessure, il aura 35 ans en mars et revient d’une rupture des ligaments. Fox bénéficie d’un avantage physique sur la durée et a prouvé vendredi sa capacité à organiser le jeu offensif de son équipe avec neuf passes décisives. Gafford face au problème Wembanyama D. Gafford DAL VS V. Wembanyama SAS 4 Pts (der. match) 3 Reb (der. match) 18.5 Pts (moy. saison) 13.0 Reb (moy. saison) Sans Lively II, Gafford est le seul pivot véritablement disponible pour tenter de contenir Wembanyama dans la raquette. Le Français de 2,24 m reste trop rapide, trop long et trop habile pour être arrêté par un seul défenseur sans soutien, et Dallas n’a tout simplement pas de réponse cohérente à ce problème samedi soir.

Le duel au poste de meneur illustre parfaitement le rapport de forces sur ce match. Irving est potentiellement le joueur le plus doué techniquement sur le terrain, mais sa capacité à influencer la rencontre sur 48 minutes est bridée par sa gestion du temps de jeu.

Fox, de son côté, aborde la nouvelle saison avec une motivation renforcée après des Finales NBA difficiles face aux Knicks, où il n’a inscrit que 12,8 points à 34,3% de réussite. Il cherche visiblement à réaffirmer son leadership dès les premières rencontres.

Paris sur les joueurs des Spurs et des Mavericks

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 19,5 18,5 Moy. saison (2 MJ) 2 Matchs joués Dallas ne dispose d’aucun protecteur de cercle de référence depuis la blessure de Lively II, et Gafford ne peut pas dissuader Wembanyama en un contre un dans la raquette. Le Français tourne déjà à 18,5 points par match en début de saison et affronte samedi soir une équipe diminuée défensivement. Victor Wembanyama SAS Rebonds Plus de 12,5 13,0 Moy. saison (2 MJ) 2 Matchs joués Avec une moyenne déjà établie à 13 rebonds par match en début de saison et une présence dans la raquette adverse dépourvue de tout pivot d’élite, la domination au rebond de Victor Wembanyama devrait être encore plus marquée qu’à l’accoutumée sur ce derby texan. Dylan Harper SAS Points marqués Plus de 17,5 19,0 Moy. saison (2 MJ) 20 Dernier match Le fils de Ron Harper tourne à 19 points par match sur les deux premières sorties de sa deuxième saison NBA, dont 20 lors de la dernière contre Houston. L’absence de Cooper Flagg et de Caleb Martin réduit la profondeur défensive des arrières de Dallas, un avantage direct pour un Harper qui excelle en attaque en transition comme en un contre un.

San Antonio Spurs contre Dallas Mavericks, bilan des dernières rencontres

Confrontations directes Dallas Mavericks VS San Antonio Spurs SAS 139-120 DAL San Antonio SAS 138-125 DAL San Antonio SAS 135-123 DAL Dallas SAS 125-92 DAL Dallas

San Antonio a remporté ses quatre confrontations face à Dallas lors de la saison 2025-26, dont deux à l’American Airlines Center, la salle que les Spurs retrouvent samedi soir.

La victoire du 22 octobre 2025 mérite une attention particulière : premier match de la saison dernière, disputé à Dallas, il s’était soldé par un succès 125-92 des champions de l’Ouest, soit 33 points d’écart. Sur les dix dernières rencontres, le bilan est équilibré à cinq victoires partout, mais la récente domination de San Antonio pèse clairement en sa faveur.

Notre pronostic pour Dallas Mavericks contre San Antonio Spurs

Pronostics Vainqueur San Antonio Spurs Champions sortants de la Conférence Ouest avec un effectif intact contre une équipe de Dallas privée de six joueurs dont son principal atout offensif, et la hiérarchie entre les deux franchises est nette. Total Moins de 228,5 points Les deux équipes jouent leur deuxième match en deux soirs, la rotation de Dallas est limitée sans Flagg ni Lively II, et les Spurs ont une profondeur de banc supérieure. Perf. joueur Wembanyama plus de 19,5 points À 18,5 points de moyenne et face une raquette adverse fragilisée, Wembanyama a toutes les raisons de dépasser sa propre moyenne sur ce déplacement. Perf. joueur Wembanyama plus de 12,5 rebonds Treize rebonds par match en moyenne cette saison, absence de Lively II pour contester le pivot français dans la peinture, le terrain est libre pour une nouvelle grosse sortie au rebond. Combiné Victoire Spurs + Moins de 228,5 pts La domination attendue de San Antonio passe par le contrôle du rythme et non par un festival offensif, et une victoire propre à un score modéré est le scénario le plus probable.

Pronostic sur le score du match San Antonio Spurs 118-103 Dallas Mavericks Écart de points : 15 · Total de points : 221

San Antonio a toutes les cartes en main pour mettre fin à son début de saison sans victoire et rappeler son vrai niveau : une équipe favorite au titre, au complet, qui se déplace à Dallas contre des Mavericks diminués.

Avec Victor Wembanyama en position de dominer une raquette affaiblie et Harper confirmant l’ascension entamée lors des dernières Finales, les Spurs devraient l’emporter avec un écart confortable dans ce derby texan. Retrouvez aussi nos paris sportifs pour les autres matchs NBA de la soirée.