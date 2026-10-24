Victor Wembanyama aurait préféré dunker sur Amen Thompson…

Il avait promis de retrouver son basket, et Victor Wembanyama a déjà montré un bien meilleur visage sur le plan offensif. Car après son terrible 1/13 au tir face au Thunder, le Français a répondu avec 25 points à 9/21 au tir, 13 rebonds et 2 contres contre les Rockets. Une prestation largement plus convaincante, même si les Spurs ont finalement concédé une deuxième défaite en deux rencontres (110-114).

Wemby aurait même pu arracher la prolongation dans les dernières secondes, lorsqu’il a reçu une passe de De’Aaron Fox tout près du cercle. Mais Amen Thompson a surgi pour réaliser un contre exceptionnel !

« C’est une action athlétique complètement folle », salue Dylan Harper. « Ça ne peut arriver qu’une fois sur un million. Dès qu’il a reçu le ballon, je pensais que c’étaient deux points automatiques. Mais c’est le basket. »

Interrogé sur ce qu’il ferait différemment s’il pouvait rejouer cette séquence, Victor Wembanyama a répondu, mi-sérieux mi-ironique : « Je dunkerais le ballon. »

Au-delà de cette dernière action, le Français peut au moins se satisfaire de sa réaction. Lui qui regrettait d’avoir été trop hésitant contre Oklahoma City a davantage attaqué le cercle, même si son adresse reste encore perfectible.

Des automatismes à retrouver

Avant la rencontre, Kevin Durant avait évoqué la prochaine étape dans la progression offensive du Français.

« Je pense que la prochaine étape pour tous les joueurs, c’est de devenir plus efficaces, de mettre davantage de tirs, de faire moins de mouvements et de se simplifier le jeu », expliquait la superstar des Rockets. « C’est l’objectif que nous essayons tous d’atteindre en tant que joueurs : nous faciliter les choses. »

Mais pour San Antonio, le réveil individuel de Victor Wembanyama ne suffit pas encore. Face à Houston, les Spurs ont notamment souffert devant Alperen Sengun, auteur de 29 points, dont 14 dans le dernier quart-temps.

« Il a pris le contrôle du match et réussi plusieurs actions vraiment importantes », reconnaît Mitch Johnson.

Après avoir affronté deux grosses cylindrées de l’Ouest, les Spurs sont donc toujours à la recherche de leur première victoire. Une situation que Victor Wembanyama replace dans le contexte d’un début de saison où les automatismes restent à retrouver, surtout que San Antonio doit aussi digérer un changement de cinq majeur.

« Nous sommes en train de nous réhabituer à jouer ensemble, face à de bonnes équipes », résume le Français.

Avec un déplacement à Dallas dès ce samedi, San Antonio n’aura pas beaucoup de temps pour corriger le tir.