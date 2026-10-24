Pronostics NBA du 24 octobre 2026 : nos paris pour les matchs de la soirée

Paris sportifs – Nos pronostics NBA du samedi 24 octobre 2026 portent sur huit matchs, avec onze des seize équipes en back-to-back la nuit prochaine de l’autre côté de l’Atlantique.

L’affiche phare oppose Houston Rockets et Atlanta Hawks, les deux seules franchises invaincues du programme du soir, à Atlanta, tandis que le statut de LeBron James (dos, incertain) plane sur la rencontre de Philadelphie. Retrouvez la totalité de nos paris sportifs dans les sections dédiées ci-dessous.

Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers

Notre pronostic Philadelphia -12.5 1,91 Coup d’envoi 0h30, heure française Salle Wells Fargo Center, Philadelphia Bilan Milwaukee 0-2 Bilan Philadelphia 2-0

Milwaukee débarque à Philadelphie en back-to-back, toujours sans victoire après deux rencontres, et vient d’encaisser 132 points à Chicago vendredi. Les 76ers, eux, comptent deux succès en deux matches et évolueront devant leur public.

Le statut de LeBron James (dos, incertain) constitue la grande inconnue de la soirée. En cas de forfait du vétéran de 41 ans, la responsabilité offensive reposerait en grande partie sur Jaylen Brown et Tyrese Maxey, un duo suffisamment solide pour exploiter une défense des Bucks qui concède 120,6 points pour 100 possessions depuis le début de saison.

Le différentiel net des 76ers atteint +6,1, l’un des meilleurs de la conférence Est après deux journées. Milwaukee ne présente aucun levier défensif crédible pour contenir cette raquette.

Un écart de 12,5 points peut paraître élevé en début de saison, mais la fatigue liée au back-to-back, combinée à la puissance de Joel Embiid à la maison, rend le pari défendable. Philadelphia -12,5 constitue le pronostic sur écart le plus solide du programme de ce samedi soir.

Houston Rockets vs Atlanta Hawks

Notre pronostic Victoire d’Atlanta 2,00 Coup d’envoi 1h30, heure française Salle State Farm Arena, Atlanta Bilan Houston 2-0 Bilan Atlanta 2-0

Le choc de la soirée oppose deux franchises encore invaincues. Houston a frappé fort vendredi avec un succès à San Antonio (114-110), et arrive en confiance pour son troisième match en quatre nuits. Atlanta, de son côté, a largement dominé Charlotte 128-81 la nuit dernière à la State Farm Arena pour un second succès en 2 matchs.

L’argument central pour Victoire d’Atlanta à 2,00 repose sur l’efficacité défensive. Les Hawks concèdent 98,6 points pour 100 possessions, la meilleure marque parmi les équipes en action ce soir, contre 111,1 pour Houston.

Houston pourrait accumuler la fatigue avec ce troisième match en 4 jours, ce qui pourrait peser sur la fluidité de son attaque. L’incertitude autour de Reed Sheppard (genou) alourdit encore un secteur déjà fortement sollicité.

À 2,00, la cote reflète un duel équilibré sur le papier. Mais les paramètres de fatigue et la supériorité défensive d’Atlanta à domicile font pencher la balance en faveur de la franchise géorgienne.

New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets

Notre pronostic New Orleans +11.5 1,91 Coup d’envoi 2h00, heure française Salle Ball Arena, Denver Bilan New Orleans 0-2 Bilan Denver 0-1

New Orleans se présente à Denver en grande difficulté : les Pelicans enchaînent un second match en autant de soirs, après leur défaite d’un point à Utah vendredi (119-120), et disputent ainsi leur troisième rencontre en quatre nuits. Battus lors de leurs deux premières sorties, ils restent néanmoins compétitifs avec Zion Williamson disponible, ce qui rend le pari proposée particulièrement intéressant.

Denver n’a marqué que 84 points lors de son unique match, disputé à Oklahoma City, un total surprenant pour une formation construite autour de Nikola Jokic. Les Nuggets affichent la pire efficacité offensive du programme du soir, avec 89,4 points pour 100 possessions, loin des 114,3 enregistrés par New Orleans.

Accorder 11,5 points à une équipe qui retrouve son meilleur joueur offensif et conserve une attaque opérationnelle apparaît excessif. Les calculs attribuent aux Pelicans 56,7% de chances de couvrir cet écart, ce qui en fait le pari sur handicap le plus solide statistiquement de la soirée.

La possible absence d’Yves Missi, sorti vendredi avec une douleur au genou, constituerait toutefois un vrai handicap à l’intérieur face à Jokic. Même dans cette hypothèse, New Orleans +11,5 conserve une marge confortable : les Pelicans peuvent limiter les dégâts sans nécessairement remporter le match.

Brooklyn Nets vs Cleveland Cavaliers

Notre pronostic Cleveland -11.5 1,91 Coup d’envoi 0h30, heure française Salle Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland Bilan Brooklyn 0-1 Bilan Cleveland 0-1

Les bilans sont identiques, mais les effectifs n’ont rien en commun. Cleveland aligne James Harden, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen dans une rotation pensée pour viser les sommets de la conférence Est. Brooklyn, encore en reconstruction, ne dispose pas aujourd’hui de la profondeur nécessaire pour suivre ce rythme.

Les Cavaliers dominent également la bataille intérieure avec 46 rebonds par match, contre 38 pour les Nets, tout en présentant une défense plus solide : 103,6 points concédés pour 100 possessions, contre 107,8 pour Brooklyn. Tyler Bilodeau (épaule) est de plus absent côté Nets.

Cette disproportion de talent justifie Cleveland -11,5 à 1,91, malgré un handicap élevé. La supériorité physique, défensive et offensive des Cavaliers devrait leur permettre de creuser rapidement l’écart.

San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks

Notre pronostic Victoire de San Antonio 1,15 Coup d’envoi 1h00, heure française Salle American Airlines Center, Dallas Bilan San Antonio 0-2 Bilan Dallas 1-1

San Antonio arrive à Dallas en favori malgré son bilan vierge et un back-to-back. Les Mavericks sont en effet privés de Cooper Flagg (épaule) et de Dereck Lively II (pied) jusqu’à lundi au minimum, deux absences qui amputent leur raquette de sa profondeur et de son meilleur espoir.

Victor Wembanyama doit gérer la fatigue du second soir, mais face à un intérieur de Dallas décimé, son impact reste le facteur décisif. Dallas a affiché un taux de réussite de 50,9 % cette saison, mais sans Lively pour protéger le cercle adverse, Wembanyama bénéficiera d’espaces supplémentaires. Victoire de San Antonio.

Golden State Warriors vs Phoenix Suns

Notre pronostic Phoenix -5.5 1,91 Coup d’envoi 3h00, heure française Salle Footprint Center, Phoenix Bilan Golden State 0-2 Bilan Phoenix 0-1

Golden State arrive à Phoenix après une défaite de trois points à Memphis (108-111) vendredi, pour ce back-to-back, avec un effectif réduit par les absences longue durée de Moses Moody, Jimmy Butler et de Kristaps Porzingis. Phoenix est au repos depuis deux jours.

Devin Booker à domicile, reposé, face à un effectif clairsemé autour de Stephen Curry représente un avantage structurel clair. L’écart de fatigue entre les deux rotations valide Phoenix -5.5 à 1,91.

Aussi au programme ce soir

Miami Heat vs Charlotte Hornets (23h00). Charlotte a subi une défaite de 47 points à domicile face à Atlanta vendredi, avec trois joueurs de rotation incertains : White, G. Williams et Knueppel. Giannis Antetokounmpo donne à Miami un avantage net que les Hronets ne pourraient contrecarrer. Victoire de Miami.

Charlotte a subi une défaite de 47 points à domicile face à Atlanta vendredi, avec trois joueurs de rotation incertains : White, G. Williams et Knueppel. Giannis Antetokounmpo donne à Miami un avantage net que les Hronets ne pourraient contrecarrer. Washington Wizards vs Chicago Bulls (1h00). Deux équipes en back-to-back avec un bilan de un victoire et une défaite chacune, mais des rendements défensifs très éloignés. Washington concède 108,6 points pour 100 possessions, Chicago 121,4. Victoire de Washington.