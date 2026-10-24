Walker Kessler, déjà indispensable aux Lakers ?

Deux matchs, deux démonstrations pour Walker Kessler. Après avoir inscrit 26 points sans manquer le moindre tir face aux Warriors, le nouveau pivot des Lakers a récidivé dans le derby de Los Angeles, remporté contre les Clippers (125-117).

Cette fois, l’ancien joueur du Jazz a compilé 22 points à 10/14 au tir, 8 rebonds, 6 contres et 3 interceptions. Soit neuf « stocks », le terme donné au cumul des contres et des interceptions. Il est seulement le huitième joueur de l’histoire des Lakers à atteindre ces deux seuils dans une même rencontre.

« Je pense qu’ils ont été plutôt généreux avec les contres. Je ne sais pas si j’en ai vraiment réussi six », sourit-il. « Mais je sens que je retrouve peu à peu mon rythme. La saison est longue. J’essaie simplement de rester humble, d’avoir toujours faim et de continuer à me battre pour gagner. »

« Il était partout »

Pour JJ Redick, l’impact de son pivot a été particulièrement visible dans le troisième quart-temps, remporté 39-27 par les Lakers.

« J’avais l’impression que Walker était partout dans ce troisième quart-temps », souligne le coach. « À plusieurs reprises, les Clippers semblaient avoir un layup, puis il venait contrer le tir ou les obligeait à le modifier. »

Walker Kessler s’est même offert une interception sur une remise en jeu, avant de partir conclure lui-même en transition. Une action qui symbolise l’agressivité recherchée par les Lakers, auteurs de 13 interceptions et responsables de 25 pertes de balle adverses.

Avec ses écrans, ses ouvertures vers le cercle et sa présence permanente près du panier, « Milk Chamberlain » facilite également le travail de Luka Doncic et Austin Reaves. Ce dernier a terminé avec 28 points et 9 passes, dont plusieurs étaient destinées à son pivot.

« Avec des joueurs comme Luka et Austin, vous pouvez placer n’importe qui à leurs côtés et ils trouveront une solution tellement ils sont talentueux », assure l’intérieur.

Un joueur « exceptionnel » en devenir ?

Après n’avoir disputé que cinq rencontres la saison passée et avoir encore été limité durant la présaison, Walker Kessler profite surtout de son retour sur les parquets. « C’est tellement agréable. La saison dernière a été difficile pour moi… Je suis tellement reconnaissant d’être ici et surtout d’être en bonne santé. »

En deux matchs, le pivot cumule déjà 48 points à 22/26 au tir, 17 rebonds et 8 contres. Des débuts qui confortent totalement le choix effectué par les Lakers.

« Je pensais que c’était un très bon joueur et il est clairement en train de le prouver », conclut JJ Redick. « C’est un basketteur fantastique qui va continuer à progresser. Son âge et sa complémentarité avec nos deux stars faisaient partie des raisons pour lesquelles nous le voulions. Il peut encore grandir et devenir un joueur exceptionnel dans cette ligue. »

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23.0 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23.3 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 58 30.0 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTH 5 30.8 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4 2026-27 LAL 1 29.8 100.0 0.0 50.0 2.0 7.0 9.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.