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Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 23/10/2026 à 17:12 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets, les locaux tenteront de rebondir après avoir dilapidé 29 points d’avance à Philadelphie lors de leur entrée en lice. Leurs adversaires, également battus pour débuter la saison, se présenteront à la Rocket Arena dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, avec un entre-deux à 1h30, heure française.

Dans cet article

Où en sont les Cavaliers de Cleveland et les Nets de Brooklyn ?

Forme du moment

Cleveland Cavaliers
0-1 · 12e de l’Est · à domicile
DDDDD
106,0Points/match
114,0Points encaissés
97,2Eff. offensive
103,6Eff. défensive

Brooklyn Nets
0-1 · 9e de l’Est · à l’extérieur
VDDDD
103,0Points/match
110,0Points encaissés
102,0Eff. offensive
107,8Eff. défensive

Cleveland avait terminé la saison 2025-26 avec 52 victoires pour 30 défaites, au quatrième rang de la conférence Est, avant de sortir en finale de Conférence, éliminé par les Knicks.

Les Cavaliers ont perdu à Philadelphie pour leur premier match jeudi après avoir compté jusqu’à 29 points d’avance dans le 2nd quart-temps.

Sur leurs cinq derniers matchs, les Cavs ont encaissé au moins 109 points à chaque reprise, avec un pic à 130 points face aux Knicks.

Brooklyn a perdu ses trois dernières rencontres de saison régulière par 17 points ou plus, puis son match d’ouverture de sept points contre Charlotte, soit quatre défaites d’affilée.

Comparatif des équipes
Cleveland CavaliersBrooklyn Nets
106,0Points marqués103,0
Cleveland +3,0
114,0Points encaissés110,0
Brooklyn -4,0
97,2Efficacité offensive102,0
Brooklyn +4,8
103,6Efficacité défensive107,8
Cleveland -4,2
46,0Rebonds38,0
Cleveland +8,0
18,0Passes décisives22,0
Brooklyn +4,0
44,8 %Réussite aux tirs45,0 %
Brooklyn +0,2 %
24,1 %Réussite à 3 points38,7 %
Brooklyn +14,6 %

Les Nets avaient pourtant montré un visage encourageant en présaison : trois succès en quatre rencontres, une moyenne de 124,3 points et une adresse de 40,9% derrière l’arc.

Lors de leur premier match, ils ont affiché un meilleur rendement par possession que les Cavaliers, tout en inscrivant 12 paniers à trois points contre sept. Les deux équipes ont toutefois évolué sur des rythmes différents, avec 101,5 possessions pour Brooklyn, contre 109,5 pour Cleveland.

Les Cavs présentent de meilleurs chiffres en défense et au rebond. Ils ont capté 46 rebonds à Philadelphie, soit huit de plus que les Nets face à Charlotte. Les 69 points concédés aux 76ers après la pause invitent néanmoins à nuancer ce constat défensif.

Leur réussite extérieure devrait également être remise en perspective : avec seulement 24,1% à trois points lors de cette rencontre, contre 34,9% en présaison, Cleveland a livré une première prestation qui ne reflète pas nécessairement son niveau d’adresse.

Absences et rotations avant Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets

Absences
Cleveland Cavaliers
Nae’Qwan Tomlin, dosAbsent
Khalifa Diop, genouIncertain
Brooklyn Nets
Tyler Bilodeau, entorse à l’épauleDécision de dernière minute
Mikel Brown Jr., entorse à la cheville gaucheMinutes limitées

Brooklyn attendra le dernier moment pour se prononcer sur Tyler Bilodeau, dont l’entorse à l’épaule avait déjà empêché la participation au premier match.

Également freiné par une entorse, à la cheville cette fois, le meneur rookie Mikel Brown Jr. s’est limité à 20 minutes contre Charlotte. Jordi Fernandez souhaite d’abord le voir dépasser les 24 minutes de jeu avant de lui confier une place de titulaire.

À Cleveland, Nae’Qwan Tomlin est forfait en raison de douleurs au dos, tandis que Khalifa Diop demeure incertain à cause d’un problème au genou. Jarrett Allen, dont la présence était en doute avant le premier match, a finalement tenu sa place à Philadelphie et n’apparaît plus sur les derniers bilans médicaux pour cette rencontre.

Les Cavaliers devraient débuter avec James Harden, Donovan Mitchell, Peyton Watson, Evan Mobley et Allen. En face, Egor Demin est pressenti à la mène aux côtés de Michael Porter Jr., Julius Randle et Day’Ron Sharpe, la dernière place du cinq restant à attribuer.

Cette composition reflète les changements opérés par les Cavs : Harden est arrivé en février dans le cadre du transfert de Darius Garland aux Clippers, tandis que Watson a quitté Denver via un sign-and-trade.

Les Nets devront aussi anticiper la réception d’Indiana dimanche soir. Cet enchaînement de deux rencontres en deux jours pourrait influencer la répartition du temps de jeu, aussi bien pour Brown que pour les cadres.

Les duels qui peuvent faire basculer Cleveland – Brooklyn

Le meneur expérimenté face au rookie
James Harden

James Harden
CLE
VS
Mikel Brown Jr.

Mikel Brown Jr.
BKN
16Points
5Passes
6Points
3Passes

Harden a dicté le tempo à l’ouverture, alors que Brown est sorti du banc, ce qui fait de la gestion du ballon un test immédiat.

Donovan Mitchell a inscrit 32 points à Philadelphie, dont 22 avant la pause, et James Harden en a ajouté 16 avec cinq passes, alors que Mikel Brown Jr. a terminé avec six points et trois passes en 20 minutes.

Evan Mobley et Jarrett Allen ont cumulé 29 points en première période mais seulement trois après la pause, d’où la question de leur implication face à Julius Randle, auteur de 33 points à 11 tirs réussis sur 18 pour ses débuts avec les Nets.

Paris joueurs pour Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets

Ces paris sur les performances individuelles s’appuient sur le seul match de la saison disputé par chaque équipe.

Paris sur les performances individuelles
Donovan Mitchell

Donovan MitchellCLE

Points marquésPlus de 24,5
32Points 2026-27
10Rebonds 2026-27
1Match joué

Mitchell a pris le jeu à son compte dès la première période contre les 76ers et reste le premier scoreur de Cleveland.

Julius Randle

Julius RandleBKN

Points marquésPlus de 19,5
33Points 2026-27
11-18Tirs 2026-27
1Match joué

Randle a été le meilleur scoreur de Brooklyn contre les Hornets et affronte une défense de Cleveland qui s’est effondrée en seconde période.

Michael Porter Jr.

Michael Porter Jr.BKN

Points marquésPlus de 17,5
26Points 2026-27
10-21Tirs 2026-27
1Match joué

Porter Jr. a pris 21 tirs mercredi soir et partage la charge offensive avec Randle.

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets, un historique à sens unique

Confrontations directes
Cleveland Cavaliers

VS

Brooklyn Nets
1 mars 2026Brooklyn 102-106 ClevelandBrooklyn
19 février 2026Cleveland 112-84 BrooklynCleveland
24 octobre 2025Brooklyn 124-131 ClevelandBrooklyn

Cleveland a réalisé un sans-faute face à Brooklyn la saison passée, remportant les trois confrontations avec une marge moyenne de 13 points.

Les Nets ont livré leur opposition la plus serrée en mars, ne cédant que de quatre unités. Le déplacement de février avait été nettement plus difficile, avec un revers de 28 points sur le parquet des Cavaliers.

Le duel d’octobre 2025 reste celui où les attaques ont été les plus productives : malgré 124 points inscrits, Brooklyn s’était incliné de sept longueurs.

Notre pronostic NBA pour Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets

Pronostics
VainqueurVictoire de ClevelandCleveland menait de 24 points à la pause à Philadelphie et affiche une meilleure efficacité défensive que Brooklyn après le premier match.
TotalPlus de 217,5 pointsMalgré un rythme de 109,5 possessions, le premier match de Cleveland s’est achevé sur un total de 220 points, dont 69 inscrits par Philadelphie après la pause.
Perf. joueurDonovan Mitchell plus de 24,5 pointsMitchell a porté l’attaque de Cleveland dès son premier match, inscrivant 22 points en première mi-temps.
Perf. joueurJulius Randle plus de 19,5 pointsRandle est le point d’appui de l’attaque de Brooklyn.
CombinéMitchell plus de 24,5 points + Randle plus de 19,5 pointsLes deux scoreurs évoluent dans des camps opposés et ont chacun porté l’attaque de leur équipe durant la première rencontre.
Pronostic sur le score du match
Cleveland 113-105 Brooklyn
Écart de points 8 · Total de points 218

À domicile, Cleveland a notre préférence pour la victoire. Son meilleur rendement défensif et ses trois succès face à Brooklyn la saison passée confortent ce choix. Le rythme élevé de sa première rencontre soutient également notre sélection sur le total de points, à retrouver parmi nos pronostics NBA.

L’adresse extérieure des Nets constitue toutefois la principale menace pour ce scénario. À l’inverse, les difficultés des Cavaliers derrière l’arc lors contre les 76ers ne suffisent pas à établir une tendance, après une présaison plus convaincante dans cet exercice.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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