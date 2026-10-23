Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets, les locaux tenteront de rebondir après avoir dilapidé 29 points d’avance à Philadelphie lors de leur entrée en lice. Leurs adversaires, également battus pour débuter la saison, se présenteront à la Rocket Arena dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, avec un entre-deux à 1h30, heure française.

Où en sont les Cavaliers de Cleveland et les Nets de Brooklyn ?

Forme du moment Cleveland Cavaliers 0-1 · 12e de l’Est · à domicile D D D D D 106,0 Points/match 114,0 Points encaissés 97,2 Eff. offensive 103,6 Eff. défensive Brooklyn Nets 0-1 · 9e de l’Est · à l’extérieur V D D D D 103,0 Points/match 110,0 Points encaissés 102,0 Eff. offensive 107,8 Eff. défensive

Cleveland avait terminé la saison 2025-26 avec 52 victoires pour 30 défaites, au quatrième rang de la conférence Est, avant de sortir en finale de Conférence, éliminé par les Knicks.

Les Cavaliers ont perdu à Philadelphie pour leur premier match jeudi après avoir compté jusqu’à 29 points d’avance dans le 2nd quart-temps.

Sur leurs cinq derniers matchs, les Cavs ont encaissé au moins 109 points à chaque reprise, avec un pic à 130 points face aux Knicks.

Brooklyn a perdu ses trois dernières rencontres de saison régulière par 17 points ou plus, puis son match d’ouverture de sept points contre Charlotte, soit quatre défaites d’affilée.

Comparatif des équipes Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets 106,0 Points marqués 103,0 Cleveland +3,0 114,0 Points encaissés 110,0 Brooklyn -4,0 97,2 Efficacité offensive 102,0 Brooklyn +4,8 103,6 Efficacité défensive 107,8 Cleveland -4,2 46,0 Rebonds 38,0 Cleveland +8,0 18,0 Passes décisives 22,0 Brooklyn +4,0 44,8 % Réussite aux tirs 45,0 % Brooklyn +0,2 % 24,1 % Réussite à 3 points 38,7 % Brooklyn +14,6 %

Les Nets avaient pourtant montré un visage encourageant en présaison : trois succès en quatre rencontres, une moyenne de 124,3 points et une adresse de 40,9% derrière l’arc.

Lors de leur premier match, ils ont affiché un meilleur rendement par possession que les Cavaliers, tout en inscrivant 12 paniers à trois points contre sept. Les deux équipes ont toutefois évolué sur des rythmes différents, avec 101,5 possessions pour Brooklyn, contre 109,5 pour Cleveland.

Les Cavs présentent de meilleurs chiffres en défense et au rebond. Ils ont capté 46 rebonds à Philadelphie, soit huit de plus que les Nets face à Charlotte. Les 69 points concédés aux 76ers après la pause invitent néanmoins à nuancer ce constat défensif.

Leur réussite extérieure devrait également être remise en perspective : avec seulement 24,1% à trois points lors de cette rencontre, contre 34,9% en présaison, Cleveland a livré une première prestation qui ne reflète pas nécessairement son niveau d’adresse.

Absences et rotations avant Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets

Absences Cleveland Cavaliers Nae’Qwan Tomlin, dos Absent Khalifa Diop, genou Incertain Brooklyn Nets Tyler Bilodeau, entorse à l’épaule Décision de dernière minute Mikel Brown Jr., entorse à la cheville gauche Minutes limitées

Brooklyn attendra le dernier moment pour se prononcer sur Tyler Bilodeau, dont l’entorse à l’épaule avait déjà empêché la participation au premier match.

Également freiné par une entorse, à la cheville cette fois, le meneur rookie Mikel Brown Jr. s’est limité à 20 minutes contre Charlotte. Jordi Fernandez souhaite d’abord le voir dépasser les 24 minutes de jeu avant de lui confier une place de titulaire.

À Cleveland, Nae’Qwan Tomlin est forfait en raison de douleurs au dos, tandis que Khalifa Diop demeure incertain à cause d’un problème au genou. Jarrett Allen, dont la présence était en doute avant le premier match, a finalement tenu sa place à Philadelphie et n’apparaît plus sur les derniers bilans médicaux pour cette rencontre.

Les Cavaliers devraient débuter avec James Harden, Donovan Mitchell, Peyton Watson, Evan Mobley et Allen. En face, Egor Demin est pressenti à la mène aux côtés de Michael Porter Jr., Julius Randle et Day’Ron Sharpe, la dernière place du cinq restant à attribuer.

Cette composition reflète les changements opérés par les Cavs : Harden est arrivé en février dans le cadre du transfert de Darius Garland aux Clippers, tandis que Watson a quitté Denver via un sign-and-trade.

Les Nets devront aussi anticiper la réception d’Indiana dimanche soir. Cet enchaînement de deux rencontres en deux jours pourrait influencer la répartition du temps de jeu, aussi bien pour Brown que pour les cadres.

Les duels qui peuvent faire basculer Cleveland – Brooklyn

Le meneur expérimenté face au rookie James Harden CLE VS Mikel Brown Jr. BKN 16 Points 5 Passes 6 Points 3 Passes Harden a dicté le tempo à l’ouverture, alors que Brown est sorti du banc, ce qui fait de la gestion du ballon un test immédiat.

Donovan Mitchell a inscrit 32 points à Philadelphie, dont 22 avant la pause, et James Harden en a ajouté 16 avec cinq passes, alors que Mikel Brown Jr. a terminé avec six points et trois passes en 20 minutes.

Evan Mobley et Jarrett Allen ont cumulé 29 points en première période mais seulement trois après la pause, d’où la question de leur implication face à Julius Randle, auteur de 33 points à 11 tirs réussis sur 18 pour ses débuts avec les Nets.

Paris joueurs pour Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets

Ces paris sur les performances individuelles s’appuient sur le seul match de la saison disputé par chaque équipe.

Paris sur les performances individuelles Donovan Mitchell CLE Points marqués Plus de 24,5 32 Points 2026-27 10 Rebonds 2026-27 1 Match joué Mitchell a pris le jeu à son compte dès la première période contre les 76ers et reste le premier scoreur de Cleveland. Julius Randle BKN Points marqués Plus de 19,5 33 Points 2026-27 11-18 Tirs 2026-27 1 Match joué Randle a été le meilleur scoreur de Brooklyn contre les Hornets et affronte une défense de Cleveland qui s’est effondrée en seconde période. Michael Porter Jr. BKN Points marqués Plus de 17,5 26 Points 2026-27 10-21 Tirs 2026-27 1 Match joué Porter Jr. a pris 21 tirs mercredi soir et partage la charge offensive avec Randle.

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets, un historique à sens unique

Confrontations directes Cleveland Cavaliers VS Brooklyn Nets Brooklyn 102-106 Cleveland Brooklyn Cleveland 112-84 Brooklyn Cleveland Brooklyn 124-131 Cleveland Brooklyn

Cleveland a réalisé un sans-faute face à Brooklyn la saison passée, remportant les trois confrontations avec une marge moyenne de 13 points.

Les Nets ont livré leur opposition la plus serrée en mars, ne cédant que de quatre unités. Le déplacement de février avait été nettement plus difficile, avec un revers de 28 points sur le parquet des Cavaliers.

Le duel d’octobre 2025 reste celui où les attaques ont été les plus productives : malgré 124 points inscrits, Brooklyn s’était incliné de sept longueurs.

Notre pronostic NBA pour Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets

Pronostics Vainqueur Victoire de Cleveland Cleveland menait de 24 points à la pause à Philadelphie et affiche une meilleure efficacité défensive que Brooklyn après le premier match. Total Plus de 217,5 points Malgré un rythme de 109,5 possessions, le premier match de Cleveland s’est achevé sur un total de 220 points, dont 69 inscrits par Philadelphie après la pause. Perf. joueur Donovan Mitchell plus de 24,5 points Mitchell a porté l’attaque de Cleveland dès son premier match, inscrivant 22 points en première mi-temps. Perf. joueur Julius Randle plus de 19,5 points Randle est le point d’appui de l’attaque de Brooklyn. Combiné Mitchell plus de 24,5 points + Randle plus de 19,5 points Les deux scoreurs évoluent dans des camps opposés et ont chacun porté l’attaque de leur équipe durant la première rencontre.

Pronostic sur le score du match Cleveland 113-105 Brooklyn Écart de points 8 · Total de points 218

À domicile, Cleveland a notre préférence pour la victoire. Son meilleur rendement défensif et ses trois succès face à Brooklyn la saison passée confortent ce choix. Le rythme élevé de sa première rencontre soutient également notre sélection sur le total de points, à retrouver parmi nos pronostics NBA.

L’adresse extérieure des Nets constitue toutefois la principale menace pour ce scénario. À l’inverse, les difficultés des Cavaliers derrière l’arc lors contre les 76ers ne suffisent pas à établir une tendance, après une présaison plus convaincante dans cet exercice.