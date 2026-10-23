Mitchell Robinson retrouve les Knicks sans états d’âme

Ce vendredi, les Celtics recevront les Knicks. L’occasion pour Mitchell Robinson de retrouver ses anciens coéquipiers, quelques mois après avoir quitté « Big Apple ». Mais pour le pivot, ces retrouvailles passent au second plan : sa priorité est surtout de rebondir après des débuts compliqués sous ses nouvelles couleurs.

Sur le terrain, l’intérieur des Celtics pourrait notamment être chargé de défendre sur Josh Hart lors de certaines séquences. L’ailier sait que Joe Mazzulla aime placer ses intérieurs sur les shooteurs adverses les moins dangereux…

« On va continuer de se battre pour avoir des rebonds », commente Josh Hart. « Ils font beaucoup de « crossmatchs » donc je suis sûr qu’il va défendre sur moi. Quand j’aurai mis quelques tirs, je lui ferai savoir. »

Si Josh Hart se permet de taquiner Mitchell Robinson avant cette rencontre, c’est parce que l’ancien intérieur des Knicks était une figure appréciée dans le vestiaire new-yorkais. La saison dernière, il était même le joueur le plus ancien de l’effectif, après huit années passées à New York.

« C’est vraiment différent sans lui », reconnaît Josh Hart. « C’était quelqu’un qui avait une présence importante dans le vestiaire. C’est différent. Plus personne n’écoute de la musique country à part moi donc c’est compliqué en salle de musculation. Son absence se fait un peu sentir. C’est pour ça que c’est une nouvelle équipe. »

Mitchell Robinson veut surtout rebondir

Mais pour Mitchell Robinson, cette rencontre n’aura rien de particulier. Le pivot souhaite surtout se rattraper après son match compliqué face aux Pistons, lors duquel il a été limité à quatre points et trois rebonds. L’intérieur n’a d’ailleurs aucun mal à reconnaître qu’il a été mauvais pour son premier match officiel avec sa nouvelle équipe.

« Cela n’a pas d’importance que j’affronte mon ancienne équipe », précise-t-il. « Je vais essayer de rebondir après ce qu’il s’est passé il y a deux jours. En fin de compte, c’est le basket et c’est un business. Vous allez affronter cette équipe comme si c’était n’importe quelle autre équipe. »

Si Mitchell Robinson n’a pas marqué ce match sur son calendrier, les Knicks pourraient tout de même lui réserver un traitement particulier. Mike Brown n’exclut ainsi pas de recourir au « hack-a-Mitch » pour envoyer volontairement le pivot sur la ligne des lancers, un secteur où il n’affichait que 40% de réussite la saison dernière.

« Peut-être », répond Mike Brown, interrogé sur cette éventualité. « Pour ma part, j’ai plutôt tendance à en faire plus tard dans la saison ou au moment des playoffs lorsque j’essaie d’élaborer des plans de jeu précis pour certaines rencontres. Actuellement, je veux voir si l’on peut battre cette équipe en s’appuyant sur nos fondamentaux. Finalement, on veut lui botter les fesses et il veut botter les nôtres. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 20.6 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23.2 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 27.5 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 25.7 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 26.9 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 24.8 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17.1 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NYK 60 19.6 72.3 0.0 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7 2026-27 BOS 1 18.1 100.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.