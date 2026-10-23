Les Sixers très attentifs au temps de jeu de Joel Embiid et LeBron James

Joel Embiid et LeBron James patientaient depuis une quarantaine de secondes à la table de marque quand Nick Nurse a fini par prendre un temps-mort. L’occasion de faire souffler les joueurs présents sur le parquet, puis de permettre à ses deux stars de revenir à moins de quatre minutes de la fin du match face aux Cavs.

Malgré le passage sur le banc de la paire Embiid – James, les Sixers venaient de boucler un 15-0 sur les quatre minutes précédentes pour s’offrir neuf points d’avance (104-95). Et ainsi prendre une sérieuse option sur la victoire, après avoir été menés de 29 points plus tôt dans la rencontre. Une séquence d’autant plus précieuse qu’elle a permis de ménager les deux vétérans.

« J’ai trouvé que le groupe avait été excellent lorsque LeBron et Joel sont tous les deux sortis. Les joueurs ont réussi à faire des stops, puis JB s’est mis au travail, possession après possession », décrit Nick Nurse en parlant de Jaylen Brown qui, avec Tyrese Maxey, a assuré le « scoring » sur cette séquence.

Des minutes précieuses gagnées pour Embiid et LeBron

« On s’apprêtait à faire des changements, mais ce n’était pas le moment, parce que l’équipe venait d’enchaîner trois stops défensifs et trois paniers consécutifs. Il fallait les laisser jouer deux possessions de plus pour voir ce que ça allait donner. Et je pense qu’ils ont encore réussi à le faire », poursuit le technicien.

Ce dernier avait envoyé Kentavious Caldwell-Pope et Adem Bona pour compléter le cinq aux côtés de Maxey, Brown et VJ Edgecombe. Sans apporter beaucoup sur le plan offensif (5 points en cumulé), à l’instar d’un Anfernee Simons hors sujet (0/4 de loin), les deux remplaçants ont eu le mérite de tenir en défense.

« On a ainsi pu gagner encore deux ou trois minutes avant de faire revenir LeBron et Joel, avec environ trois minutes et demie ou quatre minutes à jouer. C’était une bonne chose. C’était encourageant de voir ces joueurs avoir un impact dans un moment aussi crucial », apprécie encore Nick Nurse, parfaitement conscient de l’importance de pouvoir reposer ses hommes forts sans perdre le contrôle du match.

Joel Embiid privé de « back-to-back »

L’ancien joueur des Lakers a ainsi passé 33 minutes sur le parquet, contre une minute de plus pour le pivot. Deux temps de jeu conformes aux attentes du staff.

« On a quasiment atteint nos objectifs en matière de temps de jeu pour LeBron et Joel. On peut considérer que c’est une petite victoire. Tyrese a joué un peu plus que prévu (ndlr : 41 minutes). On aimerait réduire ça, Jaylen a joué 37 minutes, soit peut-être une minute et demie de plus que ce qu’on souhaitait », précise le coach.

Lors du match d’ouverture à New York, Nick Nurse avait déjà limité sa rotation, s’appuyant sur sept joueurs à 25 minutes ou plus. Avec un Tyrese Maxey, joueur le plus utilisé de la ligue la saison passée (38 minutes en moyenne), déjà à 40 minutes de jeu…

Nick Nurse et les Sixers doivent donc encore trouver le juste équilibre entre la création d’automatismes au sein de leur « quatuor » et la gestion physique de leurs hommes forts. Ce week-end arrive d’ailleurs le premier « back-to-back » de la saison, avec la réception des Bucks samedi, puis des Pistons le lendemain.

Et Joel Embiid ne disputera pas les deux rencontres. « Je joue l’un des deux, je ne sais pas (lequel). Ils vont me dire. Je me sens bien, donc quoi qu’ils me disent, je le fais. Si je ne suis pas d’accord, je peux essayer de contester, mais je ne gagnerai pas forcément. Alors je leur ai laissé carte blanche pour faire ce qu’ils veulent », lâche le pivot, qui s’est parfois montré bien moins conciliant sur la question.