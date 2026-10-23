Aux Knicks, la fête du titre laisse un goût amer en coulisses

La soirée devait être une fête pour toute l’organisation des Knicks. Mardi, avant leur premier match de la saison face aux Sixers, les champions NBA 2026 ont ainsi dévoilé leur bannière et reçu leurs précieuses bagues. Mais derrière les sourires et les applaudissements, tout le monde n’a pas vraiment été logé à la même enseigne.

Selon The Athletic, les assistants de Mike Brown ont ainsi été appelés sur le parquet pour recevoir leurs écrins noirs, ornés d’une bande orange. Sauf que la boîte était vide !

Les intéressés avaient appris quelques heures plus tôt qu’ils ne recevraient pas leur récompense ce soir-là. Ils n’avaient d’ailleurs pas encore été sollicités pour prendre leurs mesures, et les écrins vides auraient été ajoutés très tardivement à la cérémonie.

D’après plusieurs sources, certains assistants auraient accueilli cette mise en scène avec colère, d’autres simplement avec irritation. Et il n’est d’ailleurs même pas certain que Mike Brown ait bien reçu sa bague…

Une fausse promesse de bague pour les employés

Les entraîneurs devraient néanmoins recevoir leurs bagues ultérieurement. Ce qui ne sera pas le cas de nombreux employés du Madison Square Garden, y compris certains salariés de longue date.

Et pour eux, la mauvaise surprise avait même commencé plusieurs semaines auparavant ! Fin septembre, de nombreux employés avaient ainsi reçu un courriel très alléchant, accompagné de deux modèles de bagues.

« Félicitations, votre bague de champion est arrivée ! » annonçait le message, avant de promettre : « Celle-ci est offerte par la maison. MSG vous offre une bague de champion gratuite. Le même joaillier, le même savoir-faire, personnalisée à votre nom. Sans aucun frais pour vous. »

Deux modèles étaient proposés, « Championship Gold » et « Garden Classic ». Il suffisait de cliquer sur un lien pour réserver le sien.

Le problème, c’est que tout était faux ! Il s’agissait en réalité d’un test de phishing, ou hameçonnage, organisé par le Madison Square Garden. Les employés ayant cliqué sur le lien n’ont pas reçu de bague, mais ont dû suivre une formation obligatoire en cybersécurité, dans le cadre des préoccupations du propriétaire James Dolan.

Une cérémonie qui fait grincer des dents

Si ces exercices de cybersécurité sont devenus courants dans les entreprises, le choix d’utiliser une récompense aussi symbolique a de quoi laisser un goût amer. D’autant que, traditionnellement, la plupart des employés des franchises championnes reçoivent une bague, même moins luxueuse que celles des joueurs.

Interrogée par The Athletic, l’organisation new-yorkaise a simplement répondu : « Nous ne divulguons aucune information concernant les bagues. »

Autre curiosité de la cérémonie : Adam Silver n’a pas pris la parole, contrairement aux habitudes. Le patron de la NBA, dont les relations avec James Dolan sont notoirement compliquées, est ainsi resté à l’écart de la distribution des bagues et a même été placé pour ne pas être dans le champ des caméras.

Une drôle de manière pour James Dolan de célébrer un titre attendu depuis plus de 53 ans à New York…