LeBron James répond avec ironie aux attaques de Donald Trump

Un épisode de plus dans la rivalité entre Donald Trump et LeBron James. Jeudi, le président américain s’en est pris au joueur des Sixers, lui reprochant son attitude pendant l’hymne national, mardi soir, avant le match d’ouverture de Philadelphie à New York.

Dans une vidéo, on aperçoit le quadruple MVP poursuivre son échauffement pendant que retentit The Star-Spangled Banner. Il semble notamment répéter son « jumpshot », puis effectuer un mouvement ressemblant à un swing de golf, tandis que ses coéquipiers restent majoritairement immobiles autour de lui. Une séquence dont s’est immédiatement saisi Donald Trump, qui a vivement réagi sur son réseau social.

« Pendant notre hymne national, LeBron James manque de respect à notre pays ! Je dis depuis le début que ce n’est pas quelqu’un de bien, c’est une HONTE ABSOLUE », s’est-il emporté sur Truth Social. « LeBron James devrait présenter ses excuses à tous ces grands guerriers et héros américains qui sont morts pour le drapeau américain et pour tout ce que notre pays représente ! »

Mais interrogé quelques heures plus tard, avant le premier match à domicile des Sixers, LeBron James n’a visiblement pas été très impressionné par cette sortie présidentielle.

« Il ne devait pas avoir grand-chose à faire aujourd’hui, vous savez », a-t-il simplement répondu, avec ironie. « Une journée calme au bureau… »

Des piques échangées depuis près de dix ans

De son côté, Nick Nurse a également minimisé l’épisode, considérant les propos du président comme une distraction extérieure supplémentaire autour de son équipe.

« Je pense que cela entre dans la même catégorie que toutes les autres distractions extérieures auxquelles nous avons déjà été confrontés », explique l’entraîneur de Philadelphie. « Tout ce qui m’importe, c’est de les retrouver à l’entraînement, dans la salle vidéo et sur le terrain. Leur concentration et leurs intentions ont été remarquables. »

Cette nouvelle polémique intervient surtout à moins de deux semaines des élections de mi-mandat (« midterms »), prévues le 3 novembre, dans un contexte politique délicat pour Donald Trump. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi, seuls 31% des Américains approuvent son action, soit son plus bas niveau depuis son retour à la Maison-Blanche. Les démocrates devancent également les républicains de 12 points (47% contre 35%) dans les intentions de vote nationales pour le Congrès. De quoi renforcer la pression sur le camp présidentiel…

Cet échange constitue en tout cas un nouvel épisode d’un vieux conflit entre Donald Trump et LeBron James, dont les relations sont tendues depuis près d’une décennie.

En 2017, alors qu’il évoluait encore à Cleveland, « LBJ » avait notamment porté une paire de chaussures sur laquelle figurait le mot « Equality », avant de critiquer l’influence du président sur la jeunesse américaine.

« C’est un pays magnifique et nous ne laisserons jamais une seule personne décider de sa beauté et de sa puissance », avait-il déclaré. Il avait également qualifié Donald Trump de « minable » sur les réseaux sociaux, après que celui-ci avait retiré son invitation à Stephen Curry pour se rendre à la Maison-Blanche.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 1 33.8 38.5 0.0 66.7 1.0 8.0 9.0 7.0 4.0 1.0 1.0 1.0 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.