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La NBA signe la soirée d’ouverture la plus regardée de son histoire

Publié le 23/10/2026 à 9:17 Twitter Facebook

NBA – Avec 6,41 millions de téléspectateurs en moyenne sur NBC et Peacock, le « doubleheader » entre New York et Philadelphie puis OKC et San Antonio a signé la soirée d’ouverture la plus regardée de l’histoire de la ligue.

opening night lebronLa NBA est bel et bien de retour ! Et les fans ont répondu présent pour la reprise de la plus prestigieuse ligue de basket au monde. Le « doubleheader » entre New York et Philadelphie puis OKC et San Antonio a en effet atteint des sommets d’audience historiques.

Les deux matchs ont attiré 6,41 millions de téléspectateurs en moyenne sur NBC et Peacock, soit un nouveau record pour une soirée d’ouverture de la saison NBA.

L’an passé, les duels Houston – Oklahoma City et Golden State – LA Lakers avaient réuni 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne. Avant cela, il fallait remonter à 2010 et aux premiers pas du « Big Three » de Miami, composé de Chris Bosh, Dwyane Wade et LeBron James, pour retrouver de telles audiences.

LeBron James a toujours la cote

Seize ans plus tard, LeBron James attire toujours autant les foules ! Son premier match sous les couleurs des Sixers, face aux Knicks, a ainsi été un succès d’audience retentissant.

Il faut dire que l’affiche avait tout pour séduire, entre une équipe de Philadelphie profondément remaniée et des champions en titre désireux de lancer leur saison par une victoire devant leur public du Madison Square Garden.

Avec 7,71 millions de téléspectateurs en moyenne, et un pic à 9,1 millions, la victoire des Sixers est ainsi devenue le match d’ouverture disputé en « prime time » le plus regardé de l’histoire de la NBA.

De son côté, le duel entre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et les Spurs de Victor Wembanyama a également réalisé une belle audience, contribuant au record de la soirée.

Et l’engouement ne s’est pas limité à la télévision. Selon la NBA, cette journée d’ouverture, qui comprenait également le duel entre les Celtics et les Pistons, a en effet généré plus de 700 millions de vues sur les réseaux sociaux. Un autre record pour la ligue, qui réussit donc parfaitement sa rentrée !

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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