Les Clippers font bloc derrière Steve Ballmer

À Los Angeles, il y aura comme un vide cette saison lors des matchs disputés à l’Intuit Dome. En effet, Steve Ballmer purge désormais une suspension d’un an, en lien avec l’affaire Kawhi Leonard, et il ne pourra donc assister à aucune rencontre des Clippers tout au long de l’exercice 2026/27.

Alors forcément, après la première victoire à domicile face aux Kings, Tyronn Lue ne pouvait qu’avoir une pensée pour le fantasque propriétaire de la franchise californienne.

« Avant toute chose, cette victoire est pour M. Ballmer », a-t-il déclaré pour entamer sa conférence de presse d’après-match. « Je tiens simplement à lui dire merci pour tout et que nous continuons à nous battre pour lui. »

Victorieux avec la manière (121-96), les joueurs de Los Angeles ne pouvaient guère rêver meilleur départ pour rendre hommage à Steve Ballmer, remplacé temporairement par John S. Gibson à la tête des Clippers.

Si cette suspension sanctionne une affaire qui a sérieusement terni l’image de la franchise, elle ne semble donc pas vraiment avoir entamé la loyauté du vestiaire envers son patron.

Une présence toujours ressentie

« Il reste dans nos cœurs. Il a apporté un confort de vie à tout le monde dans cette salle. C’est l’un des meilleurs hommes que je connaisse », ajoutait ainsi Tyronn Lue. « Il n’y a personne comme lui et il nous manque. Nous devons continuer à faire le travail pour lui. »

Connu pour être particulièrement agité au bord du parquet, Steve Ballmer va notamment laisser un vide dans les tribunes, puisqu’il ne pourra plus transmettre son énergie débordante à ses joueurs lors des matchs à Los Angeles.

« Il était assurément présent dans nos têtes », confiait malgré tout Darius Garland, auteur de 30 points pour lancer sa saison et désireux de « protéger autant que possible » l’Intuit Dome, « la maison construite » par son propriétaire. « Quelqu’un d’autre était assis à sa place et nous avons ressenti de l’énergie. Ce n’était pas la sienne, mais nous avons ressenti son énergie malgré tout. »

Un sentiment partagé par Brook Lopez, qui apprécie les démonstrations du milliardaire au bord du terrain.

« Il apporte une telle énergie et un tel enthousiasme », soulignait le pivot vétéran. « Il est toujours là, assis dans son siège, à nous galvaniser, à pousser derrière nous et à mettre la pression sur les arbitres. J’adore ça. »