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Les Clippers font bloc derrière Steve Ballmer

Publié le 23/10/2026 à 12:51 Twitter Facebook

NBA – Malgré la suspension d’un an de Steve Ballmer, les Clippers ont lancé leur saison par une large victoire face aux Kings. L’occasion pour Tyronn Lue et ses joueurs d’afficher leur soutien à leur propriétaire.

Steve BallmerÀ Los Angeles, il y aura comme un vide cette saison lors des matchs disputés à l’Intuit Dome. En effet, Steve Ballmer purge désormais une suspension d’un an, en lien avec l’affaire Kawhi Leonard, et il ne pourra donc assister à aucune rencontre des Clippers tout au long de l’exercice 2026/27.

Alors forcément, après la première victoire à domicile face aux Kings, Tyronn Lue ne pouvait qu’avoir une pensée pour le fantasque propriétaire de la franchise californienne.

« Avant toute chose, cette victoire est pour M. Ballmer », a-t-il déclaré pour entamer sa conférence de presse d’après-match. « Je tiens simplement à lui dire merci pour tout et que nous continuons à nous battre pour lui. »

Victorieux avec la manière (121-96), les joueurs de Los Angeles ne pouvaient guère rêver meilleur départ pour rendre hommage à Steve Ballmer, remplacé temporairement par John S. Gibson à la tête des Clippers.

Si cette suspension sanctionne une affaire qui a sérieusement terni l’image de la franchise, elle ne semble donc pas vraiment avoir entamé la loyauté du vestiaire envers son patron.

Une présence toujours ressentie

« Il reste dans nos cœurs. Il a apporté un confort de vie à tout le monde dans cette salle. C’est l’un des meilleurs hommes que je connaisse », ajoutait ainsi Tyronn Lue. « Il n’y a personne comme lui et il nous manque. Nous devons continuer à faire le travail pour lui. »

Connu pour être particulièrement agité au bord du parquet, Steve Ballmer va notamment laisser un vide dans les tribunes, puisqu’il ne pourra plus transmettre son énergie débordante à ses joueurs lors des matchs à Los Angeles.

« Il était assurément présent dans nos têtes », confiait malgré tout Darius Garland, auteur de 30 points pour lancer sa saison et désireux de « protéger autant que possible » l’Intuit Dome, « la maison construite » par son propriétaire. « Quelqu’un d’autre était assis à sa place et nous avons ressenti de l’énergie. Ce n’était pas la sienne, mais nous avons ressenti son énergie malgré tout. »

Un sentiment partagé par Brook Lopez, qui apprécie les démonstrations du milliardaire au bord du terrain.

« Il apporte une telle énergie et un tel enthousiasme », soulignait le pivot vétéran. « Il est toujours là, assis dans son siège, à nous galvaniser, à pousser derrière nous et à mettre la pression sur les arbitres. J’adore ça. »

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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