Même après une si longue absence, Kyrie Irving fait toujours peur

Comme il avait montré, durant la présaison, qu’il n’avait rien perdu de son talent, même après 19 mois d’absence, Kyrie Irving a été ciblé par la défense de Houston durant le premier match (perdu) de Dallas cette saison.

En 24 minutes, il n’a eu le temps de prendre que 9 tirs (pour 15 points marqués) et a perdu 4 ballons, toujours surveillé par plusieurs défenseurs, notamment Amen Thompson.

« Je dois faire mieux et ne pas être nécessairement si timide. Je dois shooter et être agressif face aux prises à deux », indique le meneur de jeu, toutefois flatté par l’attitude des Rockets. « Ce respect, le fait que je sois ciblé, ça me touche, sachant que j’ai été absent pendant si longtemps. »

Sa dernière sortie en saison régulière datait en effet du 3 mars 2025, soit il y a deux saisons. Une éternité. Ce qui explique aussi que l’ancien des Cavaliers n’a pu avoir plus de temps pour s’exprimer et se mettre dans le rythme.

« Je dois m’habituer à mes minutes », confirme-t-il, alors qu’il a eu seulement des séquences de trois ou quatre minutes pour se mettre en rythme. « Je suis habitué à avoir 10, 11 ou 12 minutes de suite de temps de jeu, donc je dois faire mieux pour m’adapter au plan de jeu et impliquer les autres. »

L’ancien de Brooklyn ne devrait néanmoins pas avoir de mal à connaître des coups de chaud malgré des minutes moins conséquentes que par le passé. D’ailleurs, toujours dans cette optique de le ménager, il ne sait pas s’il pourra jouer le premier back-to-back de la saison, avec les rencontres contre Indiana et San Antonio ce vendredi et samedi.

« Je trépigne un peu d’impatience mais, dans le même temps, il faut penser au reste de la saison », admet le joueur de Dallas, qui aimerait enchaîner les matchs mais sait que l’exercice 2026/27 ne fait littéralement que commencer.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 30.5 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 34.7 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35.2 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36.4 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 31.5 44.8 32.1 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35.1 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32.2 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33.0 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRO 20 32.9 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRO 54 34.9 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRO 29 37.6 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 BRO/DAL 60 37.3 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2023-24 DAL 58 35.0 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 DAL 50 36.1 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.