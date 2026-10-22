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Pronostics NBA du 22 octobre 2026 : nos paris pour les matchs de la soirée

Publié le 22/10/2026 à 19:06 Twitter Facebook

Paris sportifs – Deux matchs sont au programme dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre 2026. Retrouvez nos pronostics pour les duels entre les Cavaliers et les Sixers, puis entre les Nuggets et le Thunder, avec nos analyses et les paris à privilégier.

Deux rencontres sont au programme de nos pronostics NBA du jour pour la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre 2026. Les matchs débuteront à 1h00 et à 3h30, heure française.

Pour nos paris sportifs, nous retenons une seule sélection par affiche : Cleveland en déplacement et Oklahoma City devant son public.

Dans cet article

NBA · 22 octobre 2026 · deux matchs cette nuit

Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers

Notre pronostic
Cavaliers +2,5
Coup d’envoi
1h00, vendredi 23 octobre (heure française)
Salle
Xfinity Mobile Arena, Philadelphie
Bilan Cavaliers
0-0
Bilan 76ers
1-0

Cleveland entame sa saison sur le parquet de Philadelphie. Les 76ers ont déjà signé une première victoire mardi à New York (106-100). Côté Cavaliers, un doute subsiste concernant Jarrett Allen, touché par une tendinopathie rotulienne au genou droit.

Pour cette rencontre du jeudi 22 octobre, heure américaine, notre choix se porte sur Cavaliers +2,5. Cleveland a terminé la saison dernière avec un net rating de +4,1, contre -0,1 pour Philadelphie. Les absences de Dominick Barlow et d’Ariel Hukporti réduisent également les options des 76ers à l’intérieur pour suppléer Joel Embiid.

La disponibilité d’Allen constitue toutefois le principal point de vigilance : un forfait priverait les Cavaliers de leur pivot titulaire. Consultez notre analyse complète de Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers pour retrouver les paris joueurs et le point sur les blessures.

Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder

Notre pronostic
Thunder -8,5
Coup d’envoi
3h30, vendredi 23 octobre (heure française)
Salle
Paycom Center, Oklahoma City
Bilan Nuggets
0-0
Bilan Thunder
1-0

Oklahoma City s’est imposé 116-104 à San Antonio mardi, alors que Denver ouvre sa saison. Julian Strawther est absent côté Nuggets et Spencer Jones est incertain. Thomas Sorber et Nikola Topic sont absents côté Thunder.

Notre pari du jeudi 22 octobre est Thunder -8,5. Oklahoma City a remporté 34 de ses 42 matchs à domicile la saison dernière, avec 106,5 points encaissés pour 100 possessions, contre 116,0 pour Denver.

Un deuxième match en trois jours constitue le principal risque, car Denver arrive avec plus de fraîcheur. Retrouvez notre analyse complète de Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder, avec les paris joueurs et l’état des blessures.

À quelle heure commencent les matchs NBA ce soir ?
Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers débute à 1h00 dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française, suivi de Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder à 3h30.
Combien de matchs sont au programme NBA aujourd’hui ?
Deux matchs, de 1h00 à 3h30 heure française.
Que signifient les paris à +2,5 et -8,5 ?
Cavaliers +2,5 est gagnant si Cleveland s’impose ou perd de deux points maximum. Thunder -8,5 est gagnant seulement si Oklahoma City gagne avec neuf points d’écart ou plus.

Les paris sportifs comportent des risques

Les pronostics présentés dans cet article sont des analyses éditoriales, et non des garanties de résultat ou de gain. Les cotes peuvent évoluer et doivent être vérifiées avant toute décision. Les paris sportifs peuvent entraîner des pertes financières, un endettement et une dépendance. Ne misez jamais une somme dont vous pourriez avoir besoin et ne cherchez pas à récupérer vos pertes.

Jeu interdit aux moins de 18 ans. Besoin d’aide ? Contactez Joueurs Info Service au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) ou consultez joueurs-info-service.fr.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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