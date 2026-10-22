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Philadelphie 76ers – Cleveland Cavaliers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 22/10/2026 à 15:03 Twitter Facebook

Paris sportifs – Après avoir lancé leur saison par une victoire sur le parquet des Knicks, les Sixers de LeBron James et Jaylen Brown accueillent les Cavaliers pour leur premier match de la saison. Cleveland peut-il gâcher les débuts à domicile de Philadelphie ? Voici notre analyse et nos pronostics.

Philadelphie accueille Cleveland à la Xfinity Mobile Arena dans la nuit de jeudi à vendredi (1h00, heure française) pour ce match qui ouvre la saison 2026-27 des Cavs.

Les Cavaliers ont remporté les quatre confrontations de l’an dernier, tandis que les Sixers viennent de s’imposer 106-100 à New York mardi, avec LeBron James titulaire et Jaylen Brown à ses côtés.

Dans cet article

Sixers et Cavaliers, deux effectifs remaniés pour ouvrir la saison

Forme du moment

Philadelphia 76ers
45-37 · 7e de l’Est · à domicile
DDDDW
115,8Pts marqués
115,8Pts encaissés
114,3Éff. offensive
114,4Éff. défensive

Cleveland Cavaliers
52-30 · 4e de l’Est · à l’extérieur
WDDDD
119,5Pts marqués
115,4Pts encaissés
118,3Éff. offensive
114,1Éff. défensive

Cleveland a terminé la saison régulière 2025-26 à la quatrième place de l’Est avec 52 victoires, avant d’éliminer Toronto puis Detroit en sept manches. Les Cavs ont ensuite été balayés 4-0 par New York en finale de conférence.

Philadelphie, septième de l’Est, avait battu Boston en sept matches avant de subir le même sort face aux Knicks au tour suivant.

Mardi, les Sixers ont lancé leur saison par un succès à New York, avec 28 points de Tyrese Maxey, 19 de Jaylen Brown et 14 points, 9 rebonds et 7 passes pour LeBron James en 34 minutes.

Comparatif des équipes (saison 2025-26)
Philadelphia 76ersCleveland Cavaliers
115,8Points marqués119,5
Cleveland +3,7
115,8Points encaissés115,4
Cleveland -0,4
43,6Rebonds44,4
Cleveland +0,8
24,6Passes28,3
Cleveland +3,7
46,2 %Tir (FG %)48,2 %
Cleveland +2,0 %
100,4Rythme100,7
Cleveland +0,3

Sur les chiffres de la saison dernière, l’écart se creuse surtout en attaque, avec un net rating de +4,1 pour Cleveland contre -0,1 pour Philadelphie, alors que les deux efficacités défensives (114,1 et 114,4) ne diffèrent que de trois dixièmes de point.

Ces références pèsent toutefois peu côté Philadelphie, puisque Jaylen Brown, LeBron James, Anfernee Simons et Kentavious Caldwell-Pope n’y jouaient pas l’an dernier.

La présaison n’éclaire guère plus, avec un bilan de 1-2 pour Cleveland et de 1-3 pour Philadelphie, dont l’adresse à trois points est restée à 27,8%, contre 34,9% pour les Cavs. À New York, en revanche, Philadelphie et les Knicks n’ont cumulé que 206 points, et Joel Embiid a ajouté 11 rebonds, 6 passes et 3 contres à ses 13 points.

Cleveland a signé 25 victoires pour 16 défaites à l’extérieur l’an dernier, en marquant 119,9 points et en encaissant 116,2. Les Cavs disputent ici leur premier match officiel, tandis que Philadelphie enchaîne un deuxième match en trois soirs, sans back-to-back.

Infos équipes et absences chez Philadelphie et Cleveland

Absences
Philadelphia 76ers
Dean Wade, entorse de la cheville gaucheAbsent ou incertain
Dominick Barlow, réaction osseuse de stress lombaireAbsent
Tacko Fall, hancheAbsent
Ariel Hukporti, rupture du tendon d’Achille droitAbsent pour la saison
Cleveland Cavaliers
Sam Merrill, douleur au coude droitDécision de dernière minute
Khalifa Diop, genouDécision de dernière minute
Nae’Qwan Tomlin, douleurs lombairesAbsent

Chez les Cavaliers, Sam Merrill, qui tirait à 42,1% à trois points la saison dernière, est annoncé incertain en raison d’une douleur au coude droit. Khalifa Diop (genou) est lui aussi incertain et n’a encore jamais joué sous les couleurs de Cleveland, tandis que Nae’Qwan Tomlin (douleurs lombaires) est absent.

Philadelphie déclare forfaits Dominick Barlow, Tacko Fall et Ariel Hukporti, ce dernier pour toute la saison après une rupture du tendon d’Achille droit. La raquette se réduit donc à Joel Embiid et Adem Bona.

Dean Wade, qui a passé sept saisons à Cleveland avant de signer à Philadelphie cet été, est donné absent par certaines sources et incertain par d’autres, en raison d’une entorse à la cheville gauche.

Cleveland devrait aligner James Harden, Donovan Mitchell, Peyton Watson, Evan Mobley et Jarrett Allen. Philadelphie devrait répondre avec Maxey, VJ Edgecombe, Brown, James et Embiid, avec Simons (13 points mardi) et Caldwell-Pope (10 points) en sortie de banc, tandis que le rookie Labaron Philon Jr. n’est pas entré en jeu à New York.

Duels clés pour départager les Sixers et les Cavaliers

Meneurs vedettes (stats 2025-26)
Tyrese Maxey

Tyrese Maxey
PHI
VS
Donovan Mitchell

Donovan Mitchell
CLE
28,3Pts/match
6,6Passes/match
27,9Pts/match
5,7Passes/match

Les deux meneurs sont les principaux scoreurs de leur formation, et leur capacité à impliquer leurs partenaires pourrait faire la différence dans un match où Philadelphie aligne une rotation inédite.

Raquette (stats 2025-26)
Joel Embiid

Joel Embiid
PHI
VS
Evan Mobley

Evan Mobley
CLE
26,9Pts/match
7,7Reb/match
18,2Pts/match
9,0Reb/match

Embiid pèse davantage au scoring, mais Mobley a disputé 65 matchs la saison dernière contre 38 pour le pivot de Philadelphie.

Mitchell et Maxey ont tourné à 27,9 et 28,3 points la saison dernière et portent chacun l’attaque de leur équipe, Maxey devant désormais partager les tirs avec James et Brown.

Embiid, qui n’a réussi que 4 tirs sur 15 mardi, retrouve la paire Mobley-Allen, qui totalisait 17,5 rebonds de moyenne à eux deux en 2025-26.

Quels paris joueurs viser entre Philadelphie et Cleveland ?

Paris sur les performances individuelles
Evan Mobley

Evan MobleyCLE

RebondsPlus de 9,5
9,0Saison 2025-26
10,35 derniers 2025-26

Avec Dominick Barlow, Tacko Fall et Ariel Hukporti forfaits, Philadelphie manque de taille pour la bataille au rebond.

Donovan Mitchell

Donovan MitchellCLE

Points marquésPlus de 27,5
27,9Saison 2025-26
34,55 derniers 2025-26

Donovan Mitchell reste la menace numéro 1 des Cavs.

Jaylon Tyson

Jaylon TysonCLE

Points marquésPlus de 12,5
13,2Saison 2025-26
16,55 derniers 2025-26

Tyson a affiché 13,0 points de moyenne en présaison et pourrait se montrer lors de ce match contre les 76ers.

Confrontations directes, Cleveland a dominé Philadelphie en 2025-26

Confrontations directes
Philadelphia 76ers

VS

Cleveland Cavaliers
9 mars 2026CLE 115-101 PHICleveland
16 janv. 2026CLE 117-115 PHITyson 39 pts (record en carrière), Embiid 33, Maxey 22Philadelphie
14 janv. 2026CLE 133-107 PHIPhiladelphie
5 nov. 2025CLE 132-121 PHICleveland

Cleveland a remporté les quatre duels de 2025-26, avec des écarts de 11, 26, 2 et 14 points, soit une marge moyenne de 13,3 points par rencontre.

Le match le plus serré, le 16 janvier, s’est décidé sur un dunk de Mobley à 4,8 secondes de la fin, après un record en carrière de Jaylon Tyson (39 points) et 33 points d’Embiid.

Ces rencontres opposaient toutefois des effectifs différents. La prochaine confrontation, le 6 novembre à Cleveland dans le groupe B de la NBA Cup, sera donc plus parlante pour évaluer les nouveaux Sixers.

Nos pronostics pour Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers

Pronostics
ÉcartCleveland Cavaliers +2,5Cleveland affichait un net rating de +4,1 contre -0,1 pour Philadelphie, conserve l’ossature Mitchell, Harden, Mobley et Allen, et affronte des Sixers qui jouent leur deuxième match en trois jours.
TotalMoins de 235,5 pointsPhiladelphie et New York n’ont cumulé que 206 points mardi, et les Sixers n’ont tiré qu’à 27,8 % à trois points en présaison.
Perf. joueurEvan Mobley plus de 9,5 rebondsPhiladelphie compte trois intérieurs forfaits, ce qui laisse Embiid et Adem Bona seuls face à Mobley et Allen au rebond.
Perf. joueurJaylon Tyson plus de 12,5 pointsTyson a tourné à 16,5 points sur les cinq derniers matchs de 2025-26 et a déjà brillé à Philadelphie en janvier.
CombinéCleveland +2,5 + Mobley plus de 9,5 rebondsLa solidité collective de Cleveland d’un côté et la domination de Mobley au rebond de l’autre devraient faire la différence en faveur des Cavs.
Pronostic sur le score du match
Philadelphia 76ers 111-114 Cleveland Cavaliers
Écart de points 3 · Total de points 225

Nous voyons Cleveland l’emporter d’un cheveu dans un match plutôt lent, car son cinq de base arrive au complet, alors que Philadelphie cherche encore la répartition des ballons entre James, Brown, Maxey et Embiid.

Parmi nos paris sportifs, le moins de 235,5 points est le choix le plus risqué, puisque les matches de Cleveland à l’extérieur ont totalisé 236,1 points de moyenne l’an dernier. Cette production provenait toutefois d’une rotation qui a depuis perdu Max Strus et Dennis Schroder.

Une courte victoire des Cavaliers leur offrirait un bon départ avant la réception de Brooklyn samedi, puis celle de Minnesota lundi, deux rendez-vous à domicile qui permettraient de prendre rapidement de l’élan.

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Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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