Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Pour ce pronostic NBA Thunder – Nuggets, Oklahoma City accueille Denver au Paycom Center à l’occasion de son premier match à domicile de la saison, dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h30 heure française. Le Thunder a remporté trois des quatre confrontations face aux Nuggets la saison dernière.

Oklahoma City a lancé son exercice par une victoire 116-104 à San Antonio le 20 octobre, portée par 32 points de Shai Gilgeous-Alexander. Denver, lui, n’a pas encore joué le moindre match officiel et devra faire avec un banc largement remanié.

Forme des Thunder et des Nuggets avant ce premier rendez-vous

Forme du moment Oklahoma City Thunder 64-18 · 1er à l’Ouest · à domicile D V D D V 119,0 Pts marqués 107,9 Pts encaissés 117,6 Eff. offensive 106,5 Eff. défensive Denver Nuggets 54-28 · 3e à l’Ouest · à l’extérieur D D D V D 122,1 Pts marqués 116,9 Pts encaissés 121,2 Eff. offensive 116,0 Eff. défensive

Oklahoma City a remporté 34 de ses 42 matchs à domicile la saison dernière, avec une marge moyenne de 11,5 points par rencontre au Paycom Center. Un bilan qui explique largement son statut de gros favori.

Sa saison s’était toutefois achevée par une défaite en sept matchs face aux Spurs en finale de la Conférence Ouest. La réponse est arrivée dès le 20 octobre, avec un succès 116-104 à San Antonio, où Chet Holmgren a réalisé quatre contres tout en prenant principalement en charge Victor Wembanyama.

L’été à OKC a surtout été consacré à la gestion de la masse salariale : Luguentz Dort, Isaiah Joe et Aaron Wiggins sont partis, tandis que Cason Wallace a signé une prolongation de cinq ans et Isaiah Hartenstein un nouveau contrat. Aday Mara et Bennett Stirtz devront donc absorber une partie des minutes laissées vacantes.

Comparatif des équipes · saison 2025-26 Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 119,0 Points marqués 122,1 Nuggets +3,1 107,9 Points encaissés 116,9 Thunder -9,0 44,1 Rebonds 44,0 Thunder +0,1 25,8 Passes décisives 29,0 Nuggets +3,2 48,4 % Réussite aux tirs 49,6 % Nuggets +1,2 % 36,5 % Réussite à 3 points 39,6 % Nuggets +3,1 % 100,4 Rythme 99,5 Thunder +0,9

Denver a terminé troisième de la Conférence Ouest avec 54 victoires, avant d’être éliminé dès le premier tour des playoffs par Minnesota. Les Nuggets n’ont d’ailleurs gagné qu’un de leurs cinq derniers matchs face aux Timberwolves.

À l’extérieur, Denver a remporté 26 de ses 41 rencontres, et 73% de ses déplacements ont dépassé le seuil de 230 points cumulés. À l’inverse, seuls 40% des matchs d’Oklahoma City à domicile ont franchi cette barre.

La présaison offre peu d’enseignements : les Nuggets l’ont conclue sur trois victoires et deux défaites, tandis que les Thunder, qui ont peu fait tourner leurs titulaires, affichent un bilan d’une victoire pour quatre défaites.

Denver bénéficie de cinq jours de repos depuis son succès 121-106 contre les Lakers en présaison, le 16 octobre. Oklahoma City, lui, dispute son deuxième match en trois jours.

Les Nuggets possédaient la meilleure attaque des deux équipes par 100 possessions, mais l’avantage défensif des Thunder était nettement plus important. Cet écart justifie un spread supérieur à huit points.

Absences et cinq de départ probables chez Oklahoma City et Denver

Absences Oklahoma City Thunder Nikola Topic, dos Absent Thomas Sorber, genou Absent Otega Oweh, tendon d’Achille, absent toute la saison Absent Denver Nuggets Julian Strawther, entorse du genou gauche Absent Spencer Jones, ischio-jambiers Incertain

Julian Strawther est absent, avec une entorse du genou gauche diagnostiquée le 16 octobre et une réévaluation prévue dans six semaines, tandis que Spencer Jones est incertain à cause d’un problème aux ischio-jambiers, même s’il a participé à l’entraînement le 18 octobre.

Denver devrait aligner Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon et Nikola Jokic, un cinq de départ qui a remporté 18 des 23 matchs disputés ensemble la saison dernière.

DeMar DeRozan, arrivé en septembre sur un contrat d’un an au minimum, doit mener un banc qui compte aussi Marvin Bagley III, Tyus Jones et Alpha Diallo, après les départs de Peyton Watson, Tim Hardaway Jr., Jonas Valanciunas et Bruce Brown.

Chez le Thunder, Nikola Topic (dos) et Thomas Sorber (genou) sont absents et Otega Oweh est écarté pour la saison après une opération du tendon d’Achille, tandis que le cinq de départ attendu réunit Shai Gilgeous-Alexander, Wallace, Jalen Williams, Holmgren et Hartenstein, Ajay Mitchell n’ayant pas démarré le match contre les Spurs.

Les duels qui peuvent départager les Thunder et les Nuggets

Hartenstein face à Jokic Isaiah Hartenstein OKC VS Nikola Jokic DEN 9,2 Pts/match 9,4 Reb/match 27,7 Pts/match 12,9 Reb/match Jokic marque près de 19 points de plus par match que Hartenstein, qui compense par son efficacité devant le panier et son travail au rebond. SGA face à Murray Shai Gilgeous-Alexander OKC VS Jamal Murray DEN 31,1 Pts/match 6,6 Passes/match 25,4 Pts/match 7,1 Passes/match Gilgeous-Alexander marque près de six points de plus par match que Murray, tandis que ce dernier délivre légèrement plus de passes décisives. Le duel apparaît donc plus équilibré dans la création de jeu que dans le scoring. Holmgren face à Gordon Chet Holmgren OKC VS Aaron Gordon DEN 17,1 Pts/match 8,9 Reb/match 16,2 Pts/match 5,8 Reb/match Holmgren domine à la lutte aux rebonds, alors que Gordon n’a disputé que 36 matchs la saison dernière, si bien que sa condition physique reste importante dans une possible belle saison des Nuggets.

Le duel des intérieurs entre Isaiah Hartenstein et Nikola Jokic ouvrira le bal. Chet Holmgren, chargé de Victor Wembanyama lors de l’ouverture, pourrait toutefois être déplacé sur Jokic, laissant Hartenstein face à Aaron Gordon.

À la mène, Gilgeous-Alexander a eu besoin de 27 tirs pour inscrire 32 points lors du match d’ouverture. Pour Murray et Denver, la clé consistera à rendre chacune de ses tentatives plus difficile.

Paris sur les performances individuelles dans Thunder – Nuggets

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 30,5 (1,88) 31,1 Saison pts 32 Match d’ouverture (1 MJ) 68 Matchs 2025-26 Sans Dort, Joe et Wiggins, une plus grande part du scoring repose sur SGA, et ses 27 tirs lors du match d’ouverture montrent qu’il assume ce rôle. Nikola Jokic DEN Points marqués Plus de 27,5 (1,96) 27,7 Saison pts 10,6 Présaison (5 MJ) 65 Matchs 2025-26 Sa moyenne de présaison vient de 20,9 minutes par match seulement, et avec un banc remanié Denver compte sur lui pour porter l’attaque.

Ces deux paris reposent sur les moyennes de 2025-26 et sur l’échantillon de cette saison, qui se limite à la présaison pour Denver et à un seul match officiel pour Oklahoma City, d’où deux champs séparés.

Que disent les confrontations directes entre Oklahoma City et Denver ?

Confrontations directes · saison 2025-26 Oklahoma City Thunder VS Denver Nuggets Thunder 121-111 Nuggets Denver Thunder 127-121 Nuggets (prol.) Oklahoma City Thunder 129-126 Nuggets Oklahoma City Nuggets 127-107 Thunder Denver

Lors de leur premier duel, le 1er février à Denver, Oklahoma City s’est imposé 121-111, soit avec dix points d’avance : leur victoire la plus nette de la série, avant que les confrontations suivantes ne se resserrent.

Les Thunder ont ensuite battu Denver 127-121 après prolongation le 27 février, puis 129-126 le 9 mars, à chaque fois au Paycom Center.

Denver n’a pris sa revanche que le 10 avril, en s’imposant 127-107. Mais Oklahoma City avait alors déjà assuré la première place de la Conférence Ouest et avait laissé au repos l’essentiel de ses titulaires, ce qui limite fortement la portée de ce résultat.

Notre pronostic NBA Thunder Nuggets

Pronostics Écart Thunder -8,5 1,95 La défense de Denver a encaissé 118,6 points par match en moyenne à l’extérieur la saison passée, et Oklahoma City a gagné 34 de ses 42 rencontres à domicile. Total Moins de 235,5 points 1,95 Les matchs d’Oklahoma City à domicile ont totalisé 226,3 points en moyenne, et la défense du Thunder peut ramener Denver vers un match au tempo plus contrôlé. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 30,5 points 1,88 Il a dépassé 31 points de moyenne la saison dernière et a fait mieux encore lors du match d’ouverture. Perf. joueur Nikola Jokic plus de 27,5 points 1,96 Avec un banc remanié, Denver s’appuie sur ses titulaires, et Jokic en particulier, pour construire l’attaque des Nuggets.

Pronostic sur le score du match Thunder 118-108 Nuggets Écart de points 10 · Total de points 226

Le bilan à domicile d’Oklahoma City et l’écart défensif entre les deux équipes font du Thunder le choix logique sur le spread, malgré les cinq jours de repos dont bénéficie Denver et son potentiel offensif supérieur.

Le total de points s’avère en revanche plus difficile à lire. Les matchs de Denver à l’extérieur ont été particulièrement prolifiques, alors que ceux d’Oklahoma City à domicile sont rarement montés aussi haut. La défense du Thunder devrait toutefois faire pencher la balance, d’autant que le banc remanié des Nuggets rend leur production offensive plus difficile à projeter.