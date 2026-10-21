À Milwaukee, Brayden Burries profite déjà du départ de Kevin Porter Jr.

Milwaukee a fait un choix très fort en coupant Kevin Porter Jr., pourtant deuxième meilleur scoreur des Bucks la saison dernière (17 points de moyenne). Une décision qui témoigne évidemment de la nouvelle orientation prise par la franchise, bien décidée à faire de la place à ses jeunes joueurs sur les lignes arrières.

« En réfléchissant à ce que nous sommes en train de construire ici et à la direction qu’on veut prendre, avec ce jeune noyau d’arrières en qui on croit beaucoup, on a voulu leur ouvrir des perspectives. La décision a été très difficile à prendre, mais on pense qu’elle sera dans l’intérêt de l’équipe à long terme », justifie Taylor Jenkins.

Kevin Porter Jr. (26 ans) parti, Ryan Rollins (24 ans), Kasparas Jakucionis (20 ans) et le rookie Brayden Burries (21 ans) devraient ainsi prendre davantage de responsabilités dans la création du jeu, aux côtés de Tyler Herro, attendu comme le leader offensif de l’équipe.

« J’adore leur esprit de compétition et ce qu’ils peuvent apporter des deux côtés du terrain. Ils doivent tous les deux progresser dans la création du jeu. Sur ce que j’ai pu voir en peu de temps, j’ai été impressionné par leur sang-froid », développe le coach au sujet du duo Jakucionis – Burries.

Des responsabilités immédiates pour Brayden Burries

Dans le cas du rookie drafté en 10e position, utilisé principalement comme arrière à Arizona, le technicien estime que « le fait d’avoir des opportunités avec le ballon dès le début de sa carrière est très important pour nous permettre de voir jusqu’où il peut aller ».

En quatre matchs de présaison, Brayden Burries a déjà montré ses qualités de scoreur, avec 14 points de moyenne. Le Lituanien, arrivé de Miami dans l’échange autour de Giannis Antetokounmpo, a quant à lui terminé meilleur passeur de sa formation avec 5,3 passes décisives par rencontre.

Si les deux hommes devront également faire leurs preuves en défense, avec l’ambition de devenir « des éléments moteurs » dans ce domaine, Taylor Jenkins a déjà eu un bon aperçu de leurs qualités offensives.

« Leur capacité à jouer à un rythme élevé, à attaquer le cercle, à marquer, mais aussi à faire jouer les autres… Je pense que tous les deux ont déjà montré, sur des échantillons différents, qu’ils en étaient tout à fait capables. Et ils n’en sont qu’au début de leur carrière », s’enthousiasme en effet le coach.

À Milwaukee, le développement passe donc avant les garanties immédiates qu’offrait Kevin Porter Jr. Un pari sur l’avenir assumé par Taylor Jenkins, convaincu qu’une « culture forte va de pair avec de grands compétiteurs ».