Giannis Antetokounmpo impatient de faire ses débuts avec Miami

L’enthousiasme. S’il fallait résumer l’été du Heat en un seul mot, ce serait probablement celui-ci. Et pour cause, Pat Riley a enfin mis la main sur Giannis Antetokounmpo, symbole des ambitions retrouvées de la franchise floridienne, qui lance un nouveau cycle après trois saisons sans remporter la moindre série de playoffs.

Dès son arrivée à Miami, le Grec a clamé son bonheur de rejoindre l’équipe. Et à quelques heures de l’entrée en lice du Heat, qui reçoit les Timberwolves, l’ailier-fort n’est toujours pas redescendu de son nuage.

« Que ce soit mes coéquipiers, l’équipe, le système de jeu, la météo, la ville, les supporters… Je me sens bien », a-t-il confié. « Je suis impatient. J’ai hâte de jouer au basket, de disputer enfin de vrais matches. J’ai hâte de ressentir l’énergie dans la salle et je suis tout simplement impatient de commencer cette nouvelle aventure. »

« Notre état d’esprit est excellent »

Très en vue en présaison, l’ancien joueur de Milwaukee, qui sort de 13 saisons dans le Wisconsin, semble déjà avoir trouvé ses marques. Une adaptation facilitée par le travail effectué cet été par les hommes d’Erik Spoelstra, visiblement sur la même longueur d’onde au moment de lancer cet exercice 2026/27.

« Notre alchimie est exactement là où elle devrait être. Notre état d’esprit est excellent », a expliqué Giannis Antetokounmpo. « Nous avons travaillé extrêmement dur au cours de ces 22 jours de camp d’entraînement. Nous avons appris à nous connaître en tant que groupe et nous avons organisé de nombreuses activités ensemble en dehors des parquets. Nous ne passons donc pas seulement du temps ensemble à l’entraînement, mais aussi en dehors. Je pense donc que nous sommes dans le bon état d’esprit à l’approche de cette saison. »

Une entente qui s’est traduite par une présaison conclue sur un bilan positif, sous l’impulsion d’un « Greek Freak » déjà très impliqué, qui a bien failli signer un triple-double contre Brooklyn.

Pour autant, le double MVP refuse évidemment de s’enflammer. Il sait que l’intégration d’un joueur de son calibre demande du temps et que le véritable potentiel du Heat ne se révélera pas en quelques rencontres.

« Évidemment, nous allons progresser. Ce n’est que le début de la saison. Au bout de 40 matches, nous serons une meilleure équipe, à condition que tout le monde soit en bonne santé et disponible », a-t-il anticipé. « Nous devons donc simplement continuer à avancer, étape par étape. La première, c’était le camp d’entraînement, et je trouve que nous l’avons parfaitement abordée. Je suis fier de moi, je suis fier de l’équipe. J’espère maintenant que nous pourrons aller sur le terrain et montrer tout le travail que nous avons accompli. »

Erik Spoelstra déjà sous le charme

En plus de ses coéquipiers, le natif d’Athènes a également développé une relation privilégiée avec son nouvel entraîneur. Leurs premiers échanges semblent en effet avoir confirmé leur affinité.

« Ça a été un vrai plaisir d’apprendre à le connaître, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. J’ai eu l’occasion de passer un peu de temps en Grèce, dans sa région natale. C’est quelqu’un qui accorde énormément d’importance aux choses qui lui tiennent à cœur », raconte Erik Spoelstra. « Il est profondément attaché à ce qui compte vraiment pour lui : sa famille, ses amis, mais aussi le basket. Ce sont de très belles qualités humaines. »

Reste désormais à transformer cette belle entente en résultats. Car si Giannis Antetokounmpo semble déjà parfaitement à son aise sous le soleil floridien, c’est bien sur le terrain que le Heat devra confirmer ses ambitions.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.