Mark Daigneault apprécie l’intelligence de jeu de Jared McCain

Le Thunder a remporté son premier match de la saison en venant à bout des Spurs. Pour s’imposer, OKC a pu compter sur les 32 points de Shai Gilgeous-Alexander, sur sa défense qui a gêné San Antonio et notamment Victor Wembanyama, mais aussi sur un Jared McCain particulièrement efficace en sortie de banc.

En seulement 22 minutes, l’arrière a ainsi inscrit 20 points à 7/9 aux tirs, dont un remarquable 6/8 à 3-points. Une prestation qui confirme son importance dans la rotation du Thunder, mais aussi le plaisir qu’il éprouve à retrouver les parquets après ses blessures.

« J’adore jouer au basket », souligne l’arrière. « C’est quelque chose que j’aime depuis que je suis jeune. Lorsque j’étais blessé, c’était la pire période que j’ai connue. Je suis heureux de chaque minute que Mark me donne. Jouer avec ces gars, c’est vraiment amusant. Je m’amuse lorsque je joue et il y a une bonne ambiance. »

La réussite de Jared McCain s’explique notamment par les espaces créés par Shai Gilgeous-Alexander. Grâce à l’attraction exercée par le MVP, l’ancien joueur des Sixers a régulièrement pu se retrouver démarqué derrière l’arc.

Mais son efficacité ne repose pas uniquement sur le travail de ses coéquipiers. Sans ballon, Jared McCain multiplie les déplacements et sait aussi profiter des écrans pour se libérer et obtenir des positions de tir favorables.

Des choix de tirs salués par Mark Daigneault

« Depuis que je suis jeune, j’ai toujours été capable de trouver les espaces », raconte-t-il. « Même si c’est une possession stérile, j’ai l’impression qu’il reste toujours une chance. Donc, il faut être capable de prendre ces tirs et de les prendre avec confiance. »

Arrivé à Oklahoma City en février, l’arrière n’a en tout cas pas tardé à trouver sa place dans la rotation du Thunder grâce à son adresse extérieure. Lors de ses premiers mois dans l’Oklahoma, il tournait déjà à 39 % de réussite à 3-points, avec près de cinq tentatives par rencontre !

Sa prestation face aux Spurs s’inscrit donc dans cette continuité. Et pour Mark Daigneault, ce n’est pas tant son adresse qui impressionne que sa capacité à se créer des opportunités de tir sans monopoliser le ballon.

« C’est une chose d’être un bon tireur. C’en est une autre d’avoir un haut volume de tirs qui sont de bons tirs », souligne en effet son entraîneur. « Il finit toujours par être ouvert. »

Une qualité précieuse dans une équipe qui a déjà plusieurs créateurs. Car aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander et de Jalen Williams, Jared McCain n’a pas besoin de beaucoup toucher le ballon pour peser offensivement.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25.7 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI/OKC 67 17.3 42.5 38.5 86.4 0.3 1.7 2.0 1.3 1.2 0.5 0.8 0.1 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.